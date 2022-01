Horoscop zilnic 26 ianuarie 2022. Mercur retrograd intră în zodia Capricorn 26.01.2022

26.01.2022 Horoscop zilnic 26 ianuarie 2022. Mercur retrograd intră în zodia Capricorn Horoscopul zilei de 26 ianuarie 2022, realizat de astrologul Mădălina Manole, aduce previziuni astrologice pentru toate zodiile. Nativii din semnul Capricorn au parte de reîntoarcerea lui Mercur în zodia lor, de această dată în mers […] The



Horoscop zilnic 26 ianuarie 2022. Mercur retrograd intră în zodia Capricorn

Horoscopul zilei de 26 ianuarie 2022, realizat de astrologul Mădălina Manole, aduce previziuni astrologice pentru toate zodiile. Nativii din semnul Capricorn au parte de reîntoarcerea lui Mercur în zodia lor, de această dată în mers […] The post Horoscop zilnic 26 ianuarie 2022. Mercur retrograd intră în zodia Capricorn appeared first on Cancan.

Horoscop zilnic 26 ianuarie 2022. Mercur retrograd intră în zodia Capricorn

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

Ministrul Energiei, Virgil Popescu, susține că există practici comerciale incorecte la încheierea contractelor de energie. Este vorba despre primele concluzii trase în urma controalelor derulate de

Dublul scrutin regional care a avut loc duminică în landurile Baden-Württemberg și Renania-Palatinat a confirmat prăbușirea sprijinului electoral pentru partidul cancelarului Angela Merkel, o veste proastă pentru creștin-democrați (CDU),

Poliţiştii de frontieră din cadrul Gărzii de Coastă au depistat, în zona economică exclusivă a României, un pescador sub pavilion Turcia, care desfăşura activităţi de pescuit

Ia pastila SRS! Spionii scapă de

Un grup de circa 20 de producători din zona Clujului a pus bazele proiectului ROA Cluj – Roade Online Ardeleneşti, o iniţiativă prin care a creat o reţea de vânzare

Andrei Vochin, consilierul lui Răzvan Burleanu la FRF, a dat detalii despre implementarea sistemului de videoarbitraj în Liga 1 și a declarat că a fost lămurită problema finanțării instruirii arbitrilor. „A avut loc o întâlnire săptămâna

Un incendiu puternic a izbucnit, luni după-amiază, la un garaj din sectorul 4 al Capitalei. Incendiul se manifestă cu degajări mari de fum și pericol de extindere. Incendiul s-a produs la un garaj aflat într-o

Pentru ca societăţile listate pe segmentul alternativ de tranzacţio­nare AeRo să fie mai bine reprezentate în dinamica Bursei de la Bucureşti, mai ales în contextul în care de multe ori astfel de companii sunt mai tranzacţionate ca unele din

CS Universitatea Craiova joacă acasă de la ora 19:00, cu UTA, în primul meci al etapei #28. Meciul e liveTEXT pe GSP.ro, televizat de Digi Sport 1, TV Telekom Sport 1 și Look Sport+. Vezi AICI programul etapei #28! CRAIOVA - UTA ARAD, liveTEXT de la

Pompierii ISU Dobrogea au fost solicitați să intervină duminică în Costineşti după ce doi copii în vârstă de șase ani au fost prinşi sub ţevi metalice, potrivit

De astăzi începe etapa a III-a de vaccinare anti-COVID-19, care se adresează populaţiei

Arta, maşinile de epocă, ceasurile, vinul şi bijuteriile sunt cele mai populare investiţii în rândul europenilor bogaţi care îşi cultivă astfel pasiunile, arată raportul Knight Frank Wealth Report 2021 realizat cu informaţii culese în

Cei care primesc prima doză dintr-un anumit tip de vaccin trebuie să continue imunizarea cu același ser, portivit regulilor stabilite pentru campania de vaccinare. Dar ce se întâmplă dacă se decide suspendarea în UE a acestui ser la ședința pe

Traficul pe DN1, în dreptul localităţii Azuga, a fost blocat pentru câteva zeci de minute din cauza unui copac încărcat cu zăpadă care stătea să pice peste maşinile aflate în

Fostul ministru al Turismului, Elena Udrea, a anunțat marți că îi va face plângere penală judecătoarei care a condamnat-o la 8 ani de închisoare în dosarul campaniei electorale din 2009, informează spotmedia.ro. După ce a citit motivarea

Horia Gustă, cel mai longegiv director general al unui administrator de fonduri mutuale din România, la cârma Certinvest din martie 2010 încoace, se va retrage din această funcţie de la 1 aprilie 2021, pe fondul unei decizii personale, atribuţiile

Premierul britanic Boris Johnson a respins luni ideea ca Regetul Unit să suspende campania de imunizare cu vaccinul dezvoltat de AstraZeneca şi Universitatea Oxford. Johnson chiar a insistat că experţii britancii nu văd "absolut niciun motiv" pentru

Ioana Timofeciuc (22 de ani), iubita lui Florinel Coman (22 de ani), are și ea probleme cu legea, după ce Florinel Coman s-a ales cu dosar penal la finalul lunii februarie, când a fost prins fără permis de conducere pe drumurile publice. Ioana

Vecina României are acum a doua rată de vaccinare din Europa, după Marea Britanie, iar oficialii de la Belgrad spun că principalul motiv pentru acest succes este că au tratat campania de imunizare ca pe o problemă de sănătate și nu una

Cuba a anunțat că până în luna august va produce propriul vaccin anti-Covid. Serul se numește „Soberana 2” și a devenit primul candidat latino-american la vaccin anticoronavirus pe 4 martie, când a intrat în faza […] The post Cuba va