Horoscop zilnic, 25 martie. Săgetătorii se ocupă de problemele financiare 25.03.2021

25.03.2021 Horoscop zilnic, 25 martie. Săgetătorii se ocupă de problemele financiare Horoscop 25 martie Berbec Ai mai multă energie decât în mod normal, iar asta te ajută să duci la bun sfârșit tot ceea ce ți-ai propus. În plus, reușești să îi motivezi și pe cei din



Horoscop zilnic, 25 martie. Săgetătorii se ocupă de problemele financiare

Horoscop 25 martie Berbec Ai mai multă energie decât în mod normal, iar asta te ajută să duci la bun sfârșit tot ceea ce ți-ai propus. În plus, reușești să îi motivezi și pe cei din jurul...

Horoscop zilnic, 25 martie. Săgetătorii se ocupă de problemele financiare

Stiri Jurnalul National

Stiri pe aceeasi tema:

Premierul britanic, Boris Johnson, diagnosticat cu noul coronavirus, a fost transferat la terapie intensivă, din cauza deteriorării stării de sănătate, anunţă guvernul de la Londra, conform postului

Vor ajunge sau nu în fața ofițerului de Stare Civilă? Îl va prezenta Lidia părinților săi pe Răzvan? Iată doar două dintre întrebările pe care admiratorii cuplului și le pun de foarte multă vreme. Iar acum, punând în ecuație și riscul

Banalul stranut, cu care toti suntem atat de obisnuiti, este unul dintre cele mai eficiente mecanisme de aparare ale organismului. Stii, insa, ce se afla in spatele acestei reactii si care sunt posibilele

Numărul total de cazuri de coronavirus pe teritoriul României a ajuns la 4.417. Au fost înregistrate și 197 de decese la noi în țară, majoritatea persoane vârstnice, care sufereau și de alte afecțiuni grave. Urmăriți harta coronavirus în

Ministerul Apărării Naţionale a solicitat Unităţii Multinaţionale de Transport Strategic care operează de pe Baza Aeriană Papa din Ungaria, desfăşurarea unei noi misiuni aeriene de urgenţă, pentru transportul a încă aproximativ 45 de tone

Guvernatorul Andrew Cuomo a anunțat marți moartea a 731 de persoane în ultimele 24 de ore, cel mai negru bilanț de la debutul epidemiei în statul de pe coasta de est a Americii. Statul New York a înregistrat 731 de decese cauzate de noul

Se pare că pandemia de coronavirus nu este singura problemă cu care se confruntă România. În următoarea perioadă ar putea intra în vigoare starea de calamitate, din cauza unei anomalii meteorologice ce produce secetă. Potrivit ultimelor

Fostul fotbalist brazilian Ronaldinho şi fratele său au fost eliberaţi din închisoarea din capitala Paraguayului, după ce au plătit o cauţiune de 1,6 milioane de dolari, câte 800.000 pentru fiecare. Fostul fotbalist Ronaldinho şi fratele său au

S-a aflat ce sumă a donat Patriarhia Română în lupta împotriva coronavirusului. Biserica a desfășurat acțiuni filantropice pentru persoanele vulnerabile și a făcut numeroase donații. În acest demers s-au implicat 2.077 de parohii care au

Incident la un centru de carantină din județul Ilfov, după ce o rudă a unei persoane carantinate a fost descoperită în vreme ce încerca să-i aducă acesteia substanțe narcotice ascunse în pâine. Potrivit unei relatări postate pe pagina de

Ultima persoană diagnosticată cu COVID-19 este un medic rezident care activează la Galaţi. Primele două persoane infectate cu coronavirus din judeţul Brăila s-au vindecat şi au fost

Încă cinci persoane au murit din cauza coronavirusului în România, potrivit anunţului de luni al Grupului de Comunicare Strategică (GCS) Deces 211: Bărbat, 53 de ani, din județul Suceava. Internat pe data

Citigroup Global Markets Limited, ING Bank şi Erste Group Bank au fost în 2019 pe podium în clasamentul dealerilor programului de finanţare externă pe termen mediu MTN (me­dium term notes), fiind urmate de BNP Paribas şi UniCredit Bank, con­form

Tribunalul specializat din Slovacia l-a condamnat luni pe Miroslav Marcek, fost militar, la 23 de ani de închisoare pentru uciderea prin împuşcare a jurnalistului de investigaţie Jan Kuciak şi a logodnicei sale Martina Kusnirova, în februarie 2018,

Compania poloneză de rafinare PJN Orlen şi-a deschis prima benzinărie sub brandul Orlen din Germania, relatează The First

Abdullah Ataș, supranumit Sultanul veiozelor, omora, în urmă cu cinci ani, un agent de la Poliția Rutieră, beat fiind, la volan. Mai mult, turcul nu a oprit nici după ce l-a luat pe capotă pe polițist și l-a purtat jumătate de kilometru. Omul

Brittney Palmer și Richelle Monae, ambele modele în ring la UFC, s-au fotografiat topless și au încins imaginația fanilor de pe rețelele de socializare. View this post on Instagram Still holding.. @richellemonae #love #instagood

Pandemia actuală de COVID-19 a băgat economia mondială în criză, o criză diferită de cea din 2009 dat fiind că are mai multe componente, nu doar economică precum cea de acum un

Nouă maici de la Mănăstirea Dragomirna, din județul Suceava, au fost confirmate cu noul coronavirus și fac tratament la mănăstire. În urma confirmării testelor, Direcția de Sănătate Publică (DSP) Suceava

Toate cluburile din Premier League vor primi în această perioadă un avans în valoare de câteva milioane de lire sterline, pentru a se putea descurca în această perioadă, în care pandemia de COVID-19 a dus la suspendarea campionatului. Toate cele