Horoscop zilnic 23 mai 2022. Mercur retrograd în zodia Taur 23.05.2022

Horoscopul zilei de 23 mai 2022, realizat de astrologul Mădălina Manole, aduce previziuni astrologice pentru toate zodiile. Nativii din semnul Taur au parte de reîntoarcerea lui Mercur în zodia lor, de această dată în mers



Horoscopul zilei de 23 mai 2022, realizat de astrologul Mădălina Manole, aduce previziuni astrologice pentru toate zodiile. Nativii din semnul Taur au parte de reîntoarcerea lui Mercur în zodia lor, de această dată în mers

Un număr de 13 persoane au fost rănite, duminică, în oraşul austriac St. Florian, după ce o maşină a intrat în mulţime într-o piaţă. Cel puţin trei oameni au suferit răni grave, relatează AP, conform News.ro. Şoferul în vârstă de 87

Rezultatele finale la prima sesiune a examenului de Bacalaureat 2021, după soluţionarea contestaţiilor, au fost publicate pe site-ul Ministerului

Prin știință și inovație, în cei 30 de ani de existență, COSMETIC PLANT și-a urmat cu perseverență misiunea: aceea de a ajuta femeile să se descopere în profunzime și să se bucure de propria individualitate, chiar dacă procedeul nu este

Herman Berkovits, medicul personal al premierului israelian Benjamin Netanyahu, a vorbit sâmbătă, la Realitatea Plus, despre efectele vaccinării în țara sa și riscurile imunizării cu serurile apărute pe

A cui? A Maiei Sandu, fireşte nu doar izbânda PAS. Dar e şi triumful eticii, voinţei, reformei şi moderaţiei, al românilor de dincolo şi dincoace de Prut, ca şi al vestului. Şi, mai presus de orice, e al

Doar 12.082 de persoane s-au vaccinat anti-COVID în ultimele 24 de ore, potrivit datelor furnizate luni, 12 iulie, de Comitetul Național de coordonare a activităților privind vaccinarea împotriva COVID-19 (CNCAV). Cu numai o zi înainte, duminică,

Curg veştile bune pentru tenisul feminin din România din partea unor sportive din linia a doua, mai puţin mediatizate, în comparaţie cu vedetele care au refuzat participarea la Jocurile Olimpice de la Tokyo (23 iulie - 8

Compania aeriană Blue Air plănuieşte să se listeze toamna aceasta pe Bursa din Londra cu o evaluare de până la 500 de milioane de lire (584 milioane de euro), în speranţa de a răspunde în faţa

Bursa de Valori Bucureşti (BVB), operatorul pieţei de capital din România, a anunţat ieri că miercuri, 14 iulie, a doua emisiune de obligaţiuni a retailerului online Vivre Deco, în valoare de 7 milioane de euro, intră la tranzacţionare pe

Un milionar israelian beduin cu o carieră politică scurtă a fost arestat de serviciile de securitate Shin Bet pentru spionaj în favoarea serviciilor secrete iraniene prin intermediul unor contacte din Liban, potrivit Times of

CEC Bank şi Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale (AFIR) au semnat un protocol de colaborare pentru accelerarea procesului de absorbţie a fondurilor europene alocate în cadrul Programului Naţional de Dezvoltare Rurală pentru perioada de

Cristiano Ronaldo se află în vacanță după ce Portugalia a fost eliminată de la EURO 2020, în optimi (0-1 cu Belgia) și se relaxează pe un iaht de top. Startul portughez este în Mallorca, alături de iubita sa, Georgina Rodriguez, și de copii

Câştigul salarial mediu nominal net a fost, în mai, de 3.492 de lei, cu 69 de lei (-1,9%) mai mic față de luna precedentă, arată datele publicate, luni, de Institutul Naţional de Statistică

Primarul oraşului Cluj-Napoca, Emil Boc, a susţinut, la Digi24, că a atras atenţia colegilor din PNL ca aşa numitul festival al democraţiei să nu se transforme în bâlciul democraţiei. Afirmaţiei edilului vine în contextul celui mai recent

Cancelarul german Angela Merkel a declarat că Europa va face tot ce-i stă în putinţă pentru a se asigura că livrările de gaze vor continua via Ucraina chiar şi după construcţia controversatului gazoduct Nord Stream 2 între Germania şi Rusia,

FC Voluntari și-a prezentat astăzi echipamentele pentru sezonul următor. Ilfovenii au și un sponsor tehnic nou, colosul american Nike. FC Voluntari a semnat un contract valabil două sezoane cu sponsorul tehnic Nike. Odată cu acest

Comisia Naţională de Prog­noză estimează pentru acest an o creştere medie a salariului net în economie de de 5,1%. Inflaţia a ajuns însă la 3,94% în iunie, ceea ce înseamnă că salariul real – dacă vorbim de salariaţi – va avea o

Jack Grealish (25 de ani) a fost protagonistul unui moment înduioșător după finala EURO, pierdută de Anglia în fața Italiei, scor 1-1 și 2-3 la loviturile de departajare. Mijlocașul lui Aston Villa, care a prins 20 de minute pe teren pe Wembley

Aproximativ 3.000 de companii, încadrate la categoria „mari contribuabili“, vor fi obligate să depună din 2022 aşa-numitul SAF-T (acronimul de la Standard Audit File for Tax), un fişier standard de audit pentru taxe prin care companiile şi

Gigi Becali, acum în vârstă de 63 de ani, a primit o veste surpriză, chiar de ziua lui de naștere. Patronul FCSB a devenit, de curând, primul pensionar european din România, iar suma pe care