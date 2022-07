Horoscop zilnic 22 iulie 2022. Soarele intră în zodia Leu 21.07.2022

Horoscop zilnic 22 iulie 2022. Soarele intră în zodia Leu

Horoscopul zilei de 22 iulie 2022, realizat de astrologul Mădălina Manole, aduce previziuni astrologice pentru toate zodiile. Nativii din semnul Leu se bucură de intrarea Soarelui, guvernatorul lor, în zodia Leu. Soarele va intra în […]

În spitalele din ţară se internează din ce în ce mai mulţi pacienţi infectaţi cu SARS-CoV-2, avertizează ministrul Sănătăţii. Ioana Mihăilă a vizitat Spitalul Universitar de Urgenţă Bucureşti, care „a intrat zilele astea în valul

Global Database, agregator al datelor companiilor publice şi private fondat de doi români în 2015, vrea să obţină o finanţare de 1,4 milioane de euro prin platforma de equity crowdfunding SeedBink, pentru dezvoltarea soluţiei, investiţii în

Preliminariile Cupei Mondiale din 2022 au ajuns în etapa a patra, un moment decisiv în cursa pentru Qatar, în care SuperSurprizele trebuie să confirme și să încerce să se înscrie cu șanse în lupta pentru calificarea directă sau pentru

Ministrul interimar al Justitiei Lucian Bode anunţă că în această seară echipa din ministerul pe care îl preia se va consulta cu echipa Ministerului Dezvoltării şi va da aviz pe proiectul de OUG Anghel Saligny, precizând că avizarea unui

Ministrul polonez al activelor Jacek Sasin a declarat că contractele semnale de gigantul de petrol şi gaze PGNiG cu SUA şi alte proiecte de gaze natuale permit Poloniei să fie mai optimistă cu privire la viitor şi mai independentă de livrările de

Nici bine nu i s-a uscat cerneala pe decizia de numire că preşedinta ARACIP, Alina Paraschiv, numită în urma demiterii lui Şerban Iosifescu, şi-a dat demisia de la conducerea

La Institutul de Cercetare – Dezvoltare pentru Pomicultură Piteşti - Mărăcineni a fost luat în studiu, printre altele, curmalul chinezesc, un arbust care are şanse să intre pe lista plantelor cultivate oficial în România, ale cărui fructe

Virgil Popescu, ministrul Energieile-a cerut reprezentanţilor companiilor de utilităţi să ia măsuri astfel încât consumatorii casnici să nu mai primească facturi de milioane de lei."Soluţii, nu vorbe,

Bilanţul total al persoanelor confirmate în România cu noul coronavirus a ajuns, vineri, la 1.103.198 de cazuri, după ce în ultimele 24 de ore au fost confirmate alte 1.520 de noi îmbolnăviri din 43.295 de teste efectuate. În acelaşi timp au

Autorităţile de frontieră române nu au permis intrarea în ţară, vineri dimineaţă, a unui TIR încărcat cu 15 tone de deşeuri textile, reprezentând haine second hand foarte degradate, care au fost aduse

SUPRA: Fitness model, cu trup tras prin inel TITLU: Alina are forme de invidiat ce zăpăcesc orice băiat https://www.instagram.com/alina_grace/ CANCAN.RO plusează și defilează cu cele mai sexy bunăciuni de pe Instagram. Se anunță cod roșu de

Președintele Klaus Iohannnis a semnat, vineri, decretele pentru acreditarea a cinci ambasadori în țări precum Cuba, Indonezia sau Burkina Faso. „Președintele Klaus Iohannis a semnat vineri, 3 septembrie

Ministrul Educaţiei, Sorin Cîmpeanu, a precizat, joi, că rata de vaccinare anti-COVID în rândul personalului din Învăţământ este de 60%. În plus, oficialul a anunţat că pe 8 septembrie, cu cinci zile înainte de începerea noului an şcolar,

Peste 200 de sicrie demontate au fost depistate în Portul Constanţa Sud Agigea. Ele aveau ca destinatar o firmă din judeţul Satu

Evoluţiile din sfera economiei şi a politicii, împreună cu climatul de pe pieţele internaţionale, au dus la creşterea ratei de dobândă la titlurile de stat pe scadenţa 10 ani cu 5,3% în

Preşedintele PSD, Marcel Ciolacu, susţine că premierul Florin Cîţu trebuie să plece din fruntea Guvernului. Dar, odată cu el, trebuie să plece şi Barna, şi Ghinea, şi Năsui, mai spune

Secretarul general al ONU Antonio Guterres va merge la Geneva pe 13 septembrie. Şeful organizaţiei propune creşterea fondurilor umanitare pentru Afganistan. Circa 18 milioane de afgani au nevoie de

Grupul de Comunicare Strategică (GCS) a prezentat, la ora 13:00, raport în care a fost făcut public numărul de cazuri noi de coronavirus care au fost depistate în ultimele 24 de ore. Potrivit GCS, până […] The post Coronavirus România, 5

Un român în vârstă de 20 de ani a vrut să pună capăt relaţiei pe care o avea cu o italiancă, în vârstă de 28 de ani, însă planul său l-a adus în atenţia autorităţilor, informează ştiridiaspora. Tânărul de 20 de ani, care locuia în

Holde Agri Invest (simbol bursier HAI), companie românească care operează terenuri agricole, a raportat venituri de 14,9 milioane de lei în primul semestru din 2021, în creştere cu 193% faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut, după ce