Horoscop zilnic 21 mai 2022. Soarele intră în zodia Gemeni 20.05.2022

Horoscop zilnic 21 mai 2022. Soarele intră în zodia Gemeni

Horoscop zilnic 21 mai 2022. Soarele intră în zodia Gemeni

Horoscopul zilei de 21 mai 2022, realizat de astrologul Mădălina Manole, aduce previziuni astrologice pentru toate zodiile. Nativii din semnul Gemeni au parte de intrarea Soarelui în zodia lor. Soarele intră astăzi în zodia Gemeni

Guvernul României dezminte informațiile potrivit cărora premierul Florin Cîțu ar fi întreprins demersuri pentru retragerea dosarului de înscriere în patrimoniul UNESCO a sitului Roşia

Boris Becker a fost în centrul unui scandal, fiind acuzat de sexism, după o remarcă făcută în timpul unei emisiuni. Totul s-a întâmplat la meciul dintre Marton Fucsovics și Novak Djokovic (6-3, 6-4, 6-4). Fostul tenismen Boris Becker, acum

Coreea de Nord ar fi refuzat vaccinul anticovid AstraZeneca, dozele fiind programate să ajungă în această ţară în cadrul operaţiunii internaţionale coordonate de OMS, COVAX. Motivul invocat vizează efectele secundare pe care l-ar avea

Fanii Angliei îi propun premierului Boris Johnson să extindă weekendul, decretând „Bank Holiday”. Fie pentru a sărbători pe plan național cu multă bere sau să uite de amarul eșecului din finală Englezii nu sunt superstițioși și se

Curtea de Apel București a declarat indezirabili pentru zece ani doi cetățeni apatrizi și a decis expulzarea lor de pe teritoriul României. Decizia a fost luată la sesizarea SRI care a alertat instanța că cei doi manifestă interes pentru

Impact Developer & Contractor, dezvoltator imobiliar controlat de antreprenorul Gheorghe Iaciu, a finalizat operaţiunile de majorare a capitalului social prin încorporarea primelor de capital în valoare de 69,48 milioane lei şi a sumei de 61,76

În cazul NEPI, interesul din spatele campaniei anti-Romexpo este ușor de explicat. Sud-africanii vor cu orice preț să-și împiedice competitorul direct, grupul IULIUS, să dezvolte acest proiect,

Preşedintele Camerei Deputaţilor şi al PNL, Ludovic Orban, a transmis, astăzi, un mesaj cu privire la alegerile parlamentare anticipate din Republica Moldova, în care îşi exprimă sprijinul pentru Partidul Acţiune şi Solidaritate (PAS) şi le

O turistă din Piteşti a decedat, sâmbătă, la Bâlea Lac, după ce a suferit un stop cardio-respirator, informează Salvamont Sibiu. Salvamont Sibiu a transmis că o femeie de 67 de ani din Pitesti a suferit un stop cardio-respirator la Bâlea Lac.

Duminică, 11 Iulie 2021, se desfăşoară alegerile parlamentare anticipate în Republica Moldova. Pentru alegători contează un singur punct din programul electoral: relaţiile cu Uniunea Europeană, respectiv cu Rusia, care pot genera sau nu

Prim-vicepreşedintele PNL Raluca Turcan vorbește despre „o bătălie aproape pe viaţă şi pe moarte” care are loc în rândul liberalilor în contextul alegerilor interne și avertizează că apariția unei rupturi în interiorul

Bulgarii, în incertitudine după alegerile legislative din aprilie, sunt chemaţi din nou la urne, duminică, ocazie cu care i-ar putea acorda victoria unui partid condus de un prezentator TV şi cântăreţ fără

Raluca Turcan,ministrul Muncii, a anunţat vineri, într-o conferinţă de presă la Cluj, că practicarea meseriei de bună va fi posibilă în perioada următoare, după ce vor fi stabilite standardele

Ashleigh Barty (25 de ani, 1 WTA, Australia) e noua campioană de la Wimbledon, după 6-3, 6-7(4), 6-3 în finală cu Karolina Pliskova (29 de ani, 13 WTA, Cehia). Barty a început senzațional meciul și a câștigat primul set în mai puțin de 30 de

România a ajuns la 1.081.210 cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus, după ce, în ultimele 24 de ore, au fost raportate 36 de noi îmbolnăviri. La ora 13.00, Grupul de Comunicare Strategică va anunța noile cazuri de îmbolnăviri, numărul

Ciprian Deac (35 de ani, mijlocaș ofensiv) este jucătorul cu cele mai multe Supercupe ale României din istorie! Urmărește AICI desfășurarea meciului CFR Cluj - CSU Craiova Titularizat în această seară de Marius Șumudică, Deac a ajuns astfel

Alex Bodi a făcut o nouă cucerire? Musculosul şi Oana Marica au „evadat” din Capitală, departe de ochii curioşilor! CANCAN.RO vă prezintă amănunte din intimitatea celui mai nou cuplu din showbiz! Bărbatul a dat-o deja […] The

Creşterea calităţii vieţii aduce după sine şi un volum mai mare de deşeuri generate, iar economia trebuie să facă faţă acestei noi realităţi, este de părere Corneliu Pascu, preşedintele Iridex

Ministrul Educaţiei, Sorin Cîmpeanu, a anunţat, vineri, că rata de promovare la Bacalaureat, după soluţionarea contestaţiilor, este de

Andrei Agafiţa, 37 de ani, investitor pe piaţa de capital, a fost prezent pe 9 iulie 2021 în cadrul emisiunii ZF Deschiderea de Astăzi pentru a discuta despre rezultatele înregistrate în ultima vreme la Bursă, perspectivele anului 2021 şi unele