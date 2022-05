Horoscop zilnic 20 mai 2022. Berbecii pot spune lucrurilor pe nume cu mult curaj 20.05.2022

20.05.2022 Horoscop zilnic 20 mai 2022. Berbecii pot spune lucrurilor pe nume cu mult curaj Horoscopul zilei de 20 mai 2022, realizat de astrologul Mădălina Manole, aduce previziuni astrologice pentru toate zodiile. Nativii din semnul Berbec pot spune lucrurilor pe nume cu mult curaj. Astăzi avem parte de un sextil […] The post



Horoscop zilnic 20 mai 2022. Berbecii pot spune lucrurilor pe nume cu mult curaj

Horoscopul zilei de 20 mai 2022, realizat de astrologul Mădălina Manole, aduce previziuni astrologice pentru toate zodiile. Nativii din semnul Berbec pot spune lucrurilor pe nume cu mult curaj. Astăzi avem parte de un sextil […] The post Horoscop zilnic 20 mai 2022. Berbecii pot spune lucrurilor pe nume cu mult curaj appeared first on Cancan.

Horoscop zilnic 20 mai 2022. Berbecii pot spune lucrurilor pe nume cu mult curaj

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

Karina Maisha, fiica prezentatorului Mihai Gâdea a susţinut Bacalaureatul săptămâna trecută, iar luni a aflat rezultatele. Tatăl ei se declară mulţumit de reuşita adolescentei, care, potrivit lui, îşi va continua studiile în

Sora fostului fotbalist Emiliano Sala a încercat să se sinucidă. Romina, 29 de ani, este internată în spital, fiind în stare critică. Familia Sala a fost lovită acum doi ani de moartea lui Emiliano,

Circulaţia rutieră între Mogoşoaia şi Otopeni se va desfăşura cu restricţii, etapizat, începând de vineri şi până la sfârşitul lunii septembrie, informează Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere

Familia unui copilaş în vârstă de nici trei ani care a căzut, ieri, de la etajul IV al unui bloc din Rovinari, a trecut prin clipe de coşmar, pentru că nu a avut cine să-l transporte la un spital specializat din Craiova, din cauză că în tot

Fondul de capital de risc Catalyst România Fund II a investit 1,2 mil. euro în platforma de investiţii Seedblink din poziţia de lead-investor în runda de serie A demarată de companie la finalul lunii mai, conform unui anunţ comun al celor două

Cel puţin şase mercenari suspectaţi de implicare în asasinarea preşedintelui haitian Jovenel Moise ar fi foşti militari columbieni, a declarat joi ministrul columbian al Apărării, Diego Molano, relatează vineri

Primarul General, Nicuşor Dan, a anunţat joi, la Arena Naţională, că Bucureştiul va găzdui anul acesta cel mai mare eveniment internaţional de sporturi electronice -Campionatul Internaţional de Gaming

Pentru a două oară în decurs de două săptămâni, Florin Cîțu a eliberat un secretar de stat la doar 24 de ore de la numire. Premierul l-a eliberat vineri din funcția de secretar de stat în Ministerul Sănătății pe Cosmin Baciu. Numirea sa a

Cel puţin 14 rachete au lovit miercuri o bază aeriană a Statelor Unite şi a altor forţe internaţionale, iar doi oameni au fost răniți, a anunţat coaliţia condusă de SUA. Pe de altă parte, forţele conduse de kurzi din Siria au spus că au

Un număr de 11 persoane care îşi desfăşoară activitatea în domeniul videochat sunt cercetate de poliţişti pentru evaziune fiscală în formă continuată, după ce au angajat modele pentru show-uri erotice pe internet, dar n-au mai înregistrat

Anglia este considerată la casele de pariuri ușor favorită în finala EURO 2020 pe care o va disputa contra Italiei, duminică de la ora 22:00, pe stadionul Wembley din Londra. Britanicii au avut nevoie de prelungiri pentru a trece de Danemarca, iar

Un urs prins într-un cablu, la 100 de metri de satul Crasna din Deal, judeţul Gorj, a fost descoperit de un jandarm aflat în timpul liber. Autorităţile au reuşit eliberarea ursului, apoi s-a procedat la relocarea acestuia, la o distanţă de 20 de

Două cutremure cu magnitudini de 3,2 şi, respectiv, 3,8 pe scara Richter s-au produs vineri după-amiază în zona seismică Vrancea, primul fiind localizat în judeţul Vrancea, iar cel de-al doilea în Buzău, potrivit datelor publicate de Institutul

Lovitură fulgerătoare pentru tabăra lui Ludovic Orban: un pion al taberei sale a fost scos din joc. Alexandru Nazare a fost revocat din fruntea Finanțelor. Premierul Cîțu l-a dat afară din guvern după un lung șir de zvornuri că este pe lista

Barcelona l-a vândut pe mijlocașul central Carles Alena (23 de ani) la Getafe. Barcelona, locul 3 în sezonul trecut din La Liga, continuă să renunțe la jucători cu scopul de a micșora costurile salariale. Ultimul care părăsește trupa blaugrana

Fosta iubită a lui Yamato Zaharia s-a „reprofilat”? CANCAN.RO a intrat în posesia unor imagini incendiare cu sexy-Miruna şi noua sa parteneră… de ”joacă”. Tânăra a vorbit fără reţineri despre relaţia pe care o are

Parisul limitează viteza automobilelor în oraş la 30 km/h. Primăria încurajează mersul cu bicicleta. Măsura va intra în vigoare începând cu data de 30 august. Parizienii vor fi nevoiţi să calce frâna

Toate obiectele preţioase din mănăstirea Dobrovăţ care au scăpat prădătorilor au ajuns în mai multe locuri din ţară şi din Republica Moldova. De exemplu, cărţile de slujbă au ajuns la Academia Română, pomelnicul cu ctitorii la

Premiul de excelenţă Ion I. C. Brătianu a fost acordat vineri seara preşedintelui liberal, Ludovic Orban, iar Premiul de excelenţă Generaţia Altfel a revenit prim-ministrului Florin Cîţu, în cadrul

Alex Bodi a făcut o nouă cucerire? Musculosul şi Oana Marica au „evadat” din Capitală, departe de ochii curioşilor! CANCAN.RO vă prezintă amănunte din intimitatea celui mai nou cuplu din showbiz! Bărbatul a dat-o deja […] The