Horoscop zilnic 2 mai 2022. Venus, planeta iubirii, intră în zodia Berbec 02.05.2022

02.05.2022 Horoscop zilnic 2 mai 2022. Venus, planeta iubirii, intră în zodia Berbec Horoscopul zilei de 2 mai 2022, realizat de astrologul Mădălina Manole, aduce previziuni astrologice pentru toate zodiile. Nativii din semnul Berbec au parte de intrarea lui Venus chiar în zodia lor. Săptămâna începe cu ingresul […] The post



Horoscop zilnic 2 mai 2022. Venus, planeta iubirii, intră în zodia Berbec

Horoscopul zilei de 2 mai 2022, realizat de astrologul Mădălina Manole, aduce previziuni astrologice pentru toate zodiile. Nativii din semnul Berbec au parte de intrarea lui Venus chiar în zodia lor. Săptămâna începe cu ingresul […] The post Horoscop zilnic 2 mai 2022. Venus, planeta iubirii, intră în zodia Berbec appeared first on Cancan.

Horoscop zilnic 2 mai 2022. Venus, planeta iubirii, intră în zodia Berbec

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

Cascadorul american Alex Harvill a murit în timp ce se antrena pentru a doborâ recordul mondial la săritura cu motocicleta. Tânărul de 28 de ani deținea un record Guiness și încerca să sară mai mult de 106

Viticultorii din Buzău privesc cu emoţii spre cer şi aşteaptă îndreptarea vremii pentru a putea intra în culturi cu tratamentele pentru boli şi dăunători. Ploile necontenite le-au ţinut lucrările pe loc, iar riscul infestării viei şi

Este o zi importantă pentru Viviana Sposub astăzi, 21 iunie 2021! Prezentatoarea emisiunii “Gașca Vorbește Lumea” împlinește o frumoasă vârstă, iar surprizele s-au ținut lanț încă de la miezul nopții, dar și după ce a […] The

Vechiul turn de pe platforma Petromidia din oraşul Năvodari a fost demolat prin implozie controlată. Coșul de fum, înalt de 150 de metri, nu mai era funcțional de 10

Elucidăm azi una dintre marile controverse ale Planului Național de Redresare și Reziliență, respectiv alocarea de 585 de milioane de Euro unui proiect care vizează piața de energie. Omul de afaceri Gabriel Comănescu a acordat, în exclusivitate

Evaluarea Națională pentru absolvenții clasei a VIII-a (EN VIII 2021) se va desfășura în perioada 22 iunie – 4 iulie 2021. Astfel, un număr de 131.177 de absolvenți ai clasei a VIII-a, dintre care 12.006 […] The post Evaluare naţională

Meciul de fotbal dintre Anglia și Scoția din Campionatul European s-a terminat cu altercații violente între fanii echipelor și polițiști. După meciul terminat cu scorul de 0 la 0, suporterii celor două echipe s-au dezlănțuit pe străzile

Poliţiştii de la Acţiuni Speciale au intervenit luni pentru calmarea spiritelo într-un cartier din Piteşti, acolo unde mai mulţi bărbaţi s-au luat la

La doar 8 ani, micuța Alessia Sana a urcat curajoasă pe scena Next Star și a ales să cânte o piesă uriașă, care i-a adus simpatia juraților și voturile celor de

Cheltuielile turiştilor veniţi în scopuri de business au scăzut anul trecut cu 2 miliarde dolari faţă de 2019, reprezentând doar 10% totalul cheltuielilor de 3,5 miliarde dolari, suma lăsată atât de turiştii străini cât şi de turiştii

E pericol de înec pe litoral! Salvamarii sunt pregătiţi pentru a interveni, deoarece valurile sunt foarte mari. La Mamaia pândește, din ce spun salvamarii, cel mai mare pericol. Gabriel Bălan, preşedintele Asociaţiei Naţionale a Scafandrilor

Se cunoaște foarte bine faptul că, există o mulțime de dăunători care pot pătrunde în locuințe și sunt purtători de boli și microbi. Pe lângă faptul că aceștia sunt în cele mai multe cazuri complet dezgustători, faptul că pot provoca

Prea temperamentali, turcii au explodat în cantonament, Halil Dervişoglu (21 de ani) și Enes Unal (24 de ani) sărind la bătaie. Pe teren, au fost cei mai blânzi. I-au învins toți la Euro 2020. Și aceasta este o explicație a dezastrului Turciei,

Știu un antreprenor care nu înțelege prea bine cu ce se ocupă firma lui, deși-i o persoană a cărei afacere merge bine. Nu încercați să ghiciți cine e, nu-i din domeniul presei, aici sunt mai mulți cei ce

Gigi Becali a anunțat marți seară că a rezolvat transferul atacantului ceh Zdenek Ondrasek (32 de ani). Astfel, după această mutare, a patra a verii pentru echipa roș-albastră, Dinu Todoran are lotul complet și câte o dublură pentru

Un copil dat dispărut în Italia a fost găsit de un reporter al televiziunii naţionale Rai trimis să relateze de la faţa locului, informează BBC. Aproximativ 1.000 de persoane au participat la operaţiunea de

O traficantă de droguri, care şi-a continuat activitatea şi în perioada când era condamnată cu suspendare, a fost rearestată, împreună cu soţul

Deşi a trecut jumătate de an de la debutul campaniei de imunizare, Preafericitul Daniel nu s-a vaccinat anti-COVID. Poziţia Patriarhiei a fost și rămâne una favorabilă vaccinării, a spus purtătorul de cuvânt al instituţiei, Vasile

Momentul producerii unei viituri pe râul Goagiu, în zona comunei Stremţ din judeţul Alba, a fost surprins miercuri de un

25.599 de persoane s-au vaccinat anti-COVID în ultimele 24 de ore, se arată în bilanțul transmis, joi, de Comitetul Național de Coordonare a Activităților privind Vaccinarea împotriva COVID-19 (CNCAV). Numărul este în scădere faţă de ziua