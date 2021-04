Horoscop zilnic 2 aprilie 2021. Capricornii sunt foarte convingători 01.04.2021

01.04.2021 Horoscop zilnic 2 aprilie 2021. Capricornii sunt foarte convingători Horoscopul zilei de 2 aprilie 2021, realizat de astrologul Mădălina Manole, aduce previziuni astrologice pentru toate zodiile. Nativii din semnul Capricorn au o mare putere de convingere asupra celorlalți. Sfat! Persoanele care-și cunosc ascendentul



Horoscop zilnic 2 aprilie 2021. Capricornii sunt foarte convingători

Horoscopul zilei de 2 aprilie 2021, realizat de astrologul Mădălina Manole, aduce previziuni astrologice pentru toate zodiile. Nativii din semnul Capricorn au o mare putere de convingere asupra celorlalți. Sfat! Persoanele care-și cunosc ascendentul zodiacal, […] The post Horoscop zilnic 2 aprilie 2021. Capricornii sunt foarte convingători appeared first on Cancan.

Horoscop zilnic 2 aprilie 2021. Capricornii sunt foarte convingători

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

Povestea Janicei Kostelic este cea clasică a campionului de genă, cu ADN de învingător, care răzbește în orice condiții, care pornește de jos și ajunge sus, în vârf, după ce a depășit toate obstacolele întâlnite în cale, indiferent de

Mircea Beuran şi Sorina Pintea nu vor mai ieşi din casă pentru controlul judiciar de la secţia de poliţie pentru a fi protejaţi de Covid-19. Un ghid al Ministerului Justiţiei arată că poliţiştii trebuie să

Peste 3.600 de infectări noi cu coronavirus s-au înregistrat în ultimele 24 de ore în Germania. Potrivit Reuters, cazurile confirmate în Germania au crescut cu 3.609 în ultima zi și ai ajuns la

Guvernul României se mişcă mult prea încet şi timid în ceea ce priveşte protejarea economiei, astfel încât această să-şi revină cât mai curând

Poliţiştii ieşeni au desfăşurat 14 percheziţii domiciliare, într-un dosar penal în care se fac cercetări pentru înşelăciune, 11 persoane fiind reţinute pentru 24 de ore, iar ulterior 6 dintre acestea au fost arestate

„Dacă reuşim să ne întoarcem ochii de la zbaterea pe care o are antreprenorul la nivel micro şi să ne uităm la nivelul macro, poate să existe o oportunitate istorică pentru economia românească. Sigur, ea are nevoie de mana­gement şi de

Relaxarea restricţiilor în România va fi făcută în momentul în care numărul de noi cazuri de coronavirus va fi în scădere, iar deciziile vor fi luate în funcţie de fiecare comunitate în parte. Ministrul Sănătăţii, Nelu Tătaru, a

Poliția de Frontieră anunță că, în ultimele 48 de ore, peste 4.700 de polițiști au fost la datorie, însă tranzitul autovehiculelor de persoane și turisme a scăzut la 90% față de perioada similară a

După ce în noiembrie a fost găsit vinovat pentru aranjamente în lumea fotbalului, Dicskon Etuhu (37 de ani) și-a primit sentința: exclus din orice competiție sportivă în Suedia timp de 5 ani. Nigerianul este acuzat că a influențat

Guvernul Ungariei va implementa un nou program de susţinere a exporturilor şi promovare a investiţiilor, a anunţat ministrul ungar al afacerilor externe Peter Szijjarto, potrivit Hungary

Unul dintre cei mai îndrăgiţi interpreţi de muzică populară din România a fost ucis de noul coronavirus. Nelu Bălăşoiu, care a deţinut o fermă în Bărăgan, în comuna Jegălia, se afla de mai mult timp la un centru de îngrijire pentru

Instituţiile statului, prin intermediul funcţionarilor publici, trimit multor companii cereri de rapoarte pentru obţinerea diferitelor

Liga 1 ar putea să fie reluată la începutul lunii iunie, iar jucătorii celor de la CS Universitatea Craiova nu mai au răbdare până la mult așteptatul moment. Deși în România e în continuare stare de urgență, câțiva fotbaliști ai

Majoritatea parlamentară PSRM-PDM a solicitat Ministerului Justiţiei şi Ministerului Finanţelor mai multe detalii privind condiţiile de creditare în cadrul acordului cu Federaţia Rusă. Anunţul a fost făcut printr-un comunicat de presă emis de

V-aţi imaginat până acum o situaţie în care un comerciant este nevoit să plătească un cum­părător pentru a-i achizi­ţiona marfa de la raft? Practic clientul să primească bani pentru că achizi­ţionează produsul şi nu

O femeie de doar 32 de ani din județul Mureș este victima numărul 503 a teribilei pandemii de coronavirus din România. Ea suferea de obezitate și nu avea alte comorbidități. Victima a fost înternată pe 04.04.2020 la Spitalul Clinic Județean

Un bărbat de 95 de ani a fost găsit carbonizat în locuința sa din comuna Petrova, Maramureș, de pompierii care au intervenit pentru stingerea unui incendiu, a precizat, miercuri, purtătorul de cuvânt al ISU Maramureş, Oana Alexa Gonzci, citată

Organizaţia Mondială a Sănătăţii anunţă că nu există niciun caz confirmat de COVID-19 transmis prin alimente sau prin ambalaje şi face câteva recomandări pentru a face cumpărăturile în siguranţă. Când mergeți la cumpărături,

Jucătorii unei formaţii de Liga 3, FCM Alexandria, au fost protagoniştii unui film în care teleormănenii elogiază munca din aceste zile a medicilor şi a celorlalţi oameni implicaţi direct în lupta cu COVID-19. „Am încropit zilele astea,

Presa de la Phenian nu a oferit nicio informaţie privind starea sănătăţii lui Kim Jong-un, după ştirile care au circulat încă de ieri, potrivit cărora dictatorul nord-coreean a suferit complicaţii grave în urma unei operaţii cardiovasculare.