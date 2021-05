Horoscop zilnic 19 mai 2021. Leii pot trece de la prietenie la iubire 19.05.2021

Horoscop zilnic 19 mai 2021. Leii pot trece de la prietenie la iubire

Liderul PDM, Pavel Filip, afirmă că deputaţii democraţi sunt ademeniţi cu sume imense de bani ca să părăsească fracţiunea PDM. Potrivit lui, deputaţii democraţi nu sunt tot timpul abordaţi direct, de cele mai multe ori acest lucru se

Liverpool a câștigat cel mai recent amical disputat înainte de reluarea Premier League: 6-0 cu Blackburn Rovers. „Cormoranii” par a se afla într-o formă foarte bună cu o săptămână înainte de reluarea campionatului din Anglia. În meciul

Luni, 15 iunie 2020, ora 9,00, începe examenul de Evaluare Naţională pentru absolvenţii clasei a VIII-a, cu proba scrisă la limba şi literatura română. Miercuri, 17 iunie 2020, ora 9,00, începe ultima probă a examenului, la

Autorităţile locale vor avea posibilitatea să preia în gestiune şi execuţie proiecte de infrastructură rutieră şi feroviară, conform unei noi ordonanțe a Guvernului Orban, scrie Agerpres. “Este o soluţie aşteptată, cerută de foarte

Ludovic Orban, avertisment pentru români! Cine nu poartă mască ăn spațiile închise, măsură impusă de autorități, va fi amendat. “Cum să nu, măştile trebuie purtate, în mod obligatoriu, în spaţii închise. E obligatorie purtarea

Acordarea indemnizaţiei pentru creşterea copilului va fi prelungită până la data de 31 decembrie, în situaţiile în care aceasta expiră pe perioada stării de alertă, a anunţat, vineri, şeful Cancelariei prim-ministrului, Ionel Dancă. În

Încă de pe băncile liceului ne pregătim pentru viaţa activă, profesie şi muncă, aspecte care vor conta într-o măsură considerabilă pentru un trai mai bun, pentru viitorul fiecărui student şi absolvent de studii terţiare

Imagini cutremurătoare la biserica ”Sfântul Gheorghe cel Nou”! Sicriul cu rupul neînsuflețit al actorului Costin Mărculescu a fost scos din capelă. Va urma drumul până la cimitirul Învierea, unde va fi înmormântat. CITEȘTE ȘI: IMAGINI

Premierul Ludovic Orban a afirmat, sâmbătă, că va cere prelugirea stării de alertă cu 30 de zile și speră ca Parlamentul să voteze această inițiativă. „Am încredere că va exista o majoritate

Un copil de 4 ani din localitatea Valea de Sus, judeţul Bihor, este căutat de zeci de pompieri după ce, sâmbătă, a fost luat de o

Agenţia Judeţeana pentru Ocuparea Forţei de Muncă Dâmboviţa informeză absolvenţii promoţiei 2020 că, în termen de 60 de zile de la absolvirii, sunt asteptaţi să se înregistreze in evidenţele instituţiei pentru a beneficia de toate

Premierul Ludovic Orban a anunţat că va cere prelungirea stării de alertă cu 30 de zile şi şi-a exprimat încrederea că va exista o majoritate în Parlament care să înţeleagă necesitatea acestui demers. Ludovic Orban a precizat că decizia de

Director al Programului pentru misiuni cu echipaj uman al Agenției Spațiale Americane NASA a fost numit Kathy Lueders, transmite dpa. Aceasta lucrează în agenție din 1992. ''Kathy ne oferă experienţa

Un robot care să caute apă pe Lună a fost proiectat și va fi realizat în următoarea perioadă de firma Astrobotic. NASA a selectat această societate pentru realizarea rover-ului cu rol de explorator. Potrivit Digi24, misiunea sa este colectarea de

Doliu în judoul românesc. A murit cunoscutul antrenor Niculae Ghimpau la vârsta de 59 de ani „Cu o imensa durere, va aducem la cunostinta ca inimosul antrenor bucurestean Niculae Ghimpau, a trecut la

CFR Cluj și FCSB se întâlnesc în runda 3 din play-off, de la ora 20:00. Oficialii campioanei au încercat să compenseze lipsa fanilor. CFR Cluj - FCSB este primul meci de play-off desfășurat în condiții speciale, fără spectatori și cu măsuri

Luceafărul poeziei româneşti s-a stins din viaţă în urmă cu 131 de ani, după o suferinţă de şase ani, la vârsta de 39 de

Slavia Praga, liderul din Cehia, a câștigat la limită meciul cu Zlin, 1-0, iar Nicolae Stanciu a pasat decisiv la singurul gol al partidei. Mijlocașul Nicolae Stanciu (27 de ani) a jucat 86 de minute pentru echipa Slaviei și a contribuit din plin la

Showbizul românesc este zguduit de încă o veste cutremurătoare! Ovidiu Danci, balerinul de la Dansez pentru tine s-a stins din viață la numai 39 de ani. Încă o veste tragică șochează showbizul românesc. Balerinul de numai 39 de ani de la

Actorul indian, Sushant Singh Rajput, a fost găsit mort în reşedinţa sa din Mumbai, duminică dimineața. Avea 34 de ani, transmite Reuters. "Ne doare să vă împărtăşim vestea că Sushant