Horoscop zilnic, 17 septembrie 2021. Taurii vor să se căsătorească. Racii au parte de schimbări 16.09.2021

16.09.2021 Horoscop zilnic, 17 septembrie 2021. Taurii vor să se căsătorească. Racii au parte de schimbări Berbec Vei fi cel mai fericit stai departe de ochii curioși. Nu ai chef să fii prietenos sau să participi la bârfe. Porți aceleași conversații cu aceiași oameni de ceva timp și te



Horoscop zilnic, 17 septembrie 2021. Taurii vor să se căsătorească. Racii au parte de schimbări

Berbec Vei fi cel mai fericit stai departe de ochii curioși. Nu ai chef să fii prietenos sau să participi la bârfe. Porți aceleași conversații cu aceiași oameni de ceva timp și te simți plictisit,...

Horoscop zilnic, 17 septembrie 2021. Taurii vor să se căsătorească. Racii au parte de schimbări

Stiri Jurnalul National

Stiri pe aceeasi tema:

Dan Petrescu a comentat prestația arbitrilor din România, după victoria de la Sofia,

Un conflict spontan între mai multe persoane din cartierul de romi de la Teiş, de lângă Târgovişte, a fost aplanat de poliţişti cu ajutorul mascaţilor de la jandarmi. Opt persoane au fost

Al doilea val al pandemiei lovește statele europene mai mult decât au prevăzut autoritățile. Restricțiile par insuficiente pentru oprirea răspândirii virusului SARS-CoV-2 dar nici închiderea totală

O rusoaică, o olteancă și o cântăreață aspirantă urcă pe scena iUmor duminică seara, de la ora 20.00, la Antena 1, și nu este începutul unui banc, ci doar debutul unei seri dificile pentru juratul

Monica Anisie a vorbit, vineri, despre un ordin ce prevede reducerea drastică a materiei, renunţarea la anumite capitole de la diferite materii, adaptarea programei pentru predarea digitală, scurtarea orarului pentru elevi astfel încât să nu mai

Plata furnizorilor şi asigurarea stocului de marfă sunt principalele două direcţii în care antreprenorii din domeniul construc­ţiilor au ales să folo­sească banii primiţi prin programul gu­ver­namental IMM

2020 ar putea fi ultimul an în care avem ”ora de iarnă”. Astfel, țările care vor alege ora de vară, vor schimba ceasul pentru ultima dată în ultimul weekend din martie a anului următor, iar […] The post 2020 ar putea fi ultimul an în

Statele Unite au înregistrat vineri cel mai ridicat bilanţ al infectărilor cu noul coronavirus pentru o singură zi de la începutul pandemiei, transmite BBC

După ce ieri, pe 23 octombrie, România a înregistrat un nou record negativ de infectări cu coronavirus, respectiv 5.028 de cazuri, în ultimele 24 de ore, GCS informează că au fost raportate alte 4.761 noi […] The post Coronavirus în

Borussia Dortmund - Schalke se joacă azi, de la 19:30, în derby-ul etapei 5-a din Bundesliga. ”Revierderby”, cel mai important meci din regiunea Ruhr, le pune față în față pe Dortmund și Schalke într-o rivalitate care a început încă din

Săptămâna aceasta, marele regizor, scenarist și actor Nikita Mihalkov, laureat al premiului Oscar, a împlinit 75 de ani, iar TVR 2 îl aniversează programând două dintre filmele sale reprezentative.

Urmează un proces care ar putea afecta mult EA Sports, creatorii FIFA. EA are parte de tot mai multe procese îndreptate împotriva tehnicilor prin care își monetizează jocurile, mai ales când vine vorba de loot boxes. Marea problemă o

În Dubai a fost inaugurată cea mai mare fântână din lume. Fântâna se întinde pe o suprafaţă de peste 1.300 de metri pătraţi şi are peste 3.000 de becuri cu LED, scrie Bangkokpost. Cea mai mare fântână din lume, “The Palm

Bayern Munchen a suferit o pierdere importantă chiar în startul meciului din Bundesliga contra lui Eintracht Frankfurt: fundașul stânga Alphonso Davies s-a „rupt” după doar două minute și va fi indisponibil o perioadă îndelungată. Davies a

Gerhard Ludwig Müller, unul dintre cei mai proeminenți cardinali catolici, a declarat într-un interviu acordat pentru Corriere della Serra și citat de Hotnews că declarațiile Papei Francisc despre uniunile civile pentru persoanele de același sex

Evenimentul rutier a avut loc pe strada Traian, în apropierea Băii Comunale. Şoferii implicaţi în accident acuză dureri în zona lombară, iar unul dintre ei a suferit un atac de

Grupul de Comunicare Strategică a anunțat pentru sâmbătă, 24 octombrie 2020, că au fost înregistrate 4.761 cazuri de infecții cu noul coronavirus. Numărul total al persoanelor infectate cu SARS CoV-2

Bancurile pe care le punem la dispoziția cititorilor sunt, de cele mai multe ori, cele mai amuzante. Pentru astăzi v-am pregătit un nou banc extrem de haios, care va stârni hohote de râs. Este vorba […] The post Bancul zilei | Un bâlbâit

Piaţa valutară s-a temperat în lunile de vară, după turbulenţele din prima parte a anului deter­minate de criza corona­virusului, dar toamna a început cu tensiuni, luna septembrie aducând o succesiune de maxime istorice ale cursului

Investitorii austrieci, care se află pe locul al doilea în ceea ce priveşte volumul de investiţii străine în România, continuă investiţiile, este una dintre afirmaţiile directorilor de companii austriece consultaţi cu ocazia suplimentului ZF