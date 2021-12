Horoscop zilnic 17 decembrie 2021. Grijă la bani pentru Tauri 17.12.2021

17.12.2021 Horoscop zilnic 17 decembrie 2021. Grijă la bani pentru Tauri Horoscopul zilei de 17 decembrie 2021, realizat de astrologul Mădălina Manole, aduce previziuni astrologice pentru toate zodiile. Nativii din semnul Taur trebuie să aibă grijă la tot ce ține de sectorul financiar. Luna traversează astăzi



Horoscop zilnic 17 decembrie 2021. Grijă la bani pentru Tauri

Horoscopul zilei de 17 decembrie 2021, realizat de astrologul Mădălina Manole, aduce previziuni astrologice pentru toate zodiile. Nativii din semnul Taur trebuie să aibă grijă la tot ce ține de sectorul financiar. Luna traversează astăzi […] The post Horoscop zilnic 17 decembrie 2021. Grijă la bani pentru Tauri appeared first on Cancan.

Horoscop zilnic 17 decembrie 2021. Grijă la bani pentru Tauri

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

Simona Halep s-a calificat în sferturile de finală ale turneului Gippsland Trophy, după ce a învins-o, miercuri dimineaţa, 6-2, 6-4, pe Laura Siegemund (51

O condamnare la închisoare cu suspendare a primit stăpânul unei pisici, în Franța, după ce a abandonat animalul încuiat în apartament și a dispărut, scrie portalul Ouest France. Pisica a fost găsită fără viață, după 6 luni. Proprietarul

Se minunează actorii cu ce lipici îi atrage Florin Piersic pe oamenii care îl întâlnesc. Ies nişte valuri de energie însorită din Florin, are un halou în care se prind toţi, îi atrage pe toţi ca

Dan Lupu, partener la fondul Early Bird Capital, omul care a descoperit UiPath şi a avut încredere să investească în start-up-ul care avea deja în spate aproape un deceniu în care nu reuşise să se impună pe piaţă, a povestit în 2018 că

Persoanele bolnave de COVID-19 trebuie să se izoleze de restul familiei, iar regulile de igienă trebuie să fie foarte bine respectate pentru ca infecția să nu fie transmisă și altora. Medicii turci au emis un Ghid cu aceste reguli, care prevede

Una dintre firmele grupului care administrează motorul de căutare Google a raportat venituri peste așteptări în al doilea trimestru consecutiv. Acțiunile Alphabet Inc au crescut cu 6%, scrie Reuters. Divizia

Un taximetrist care fusese dat dispărut, în urmă cu două zile, a fost găsit mort la marginea unei păduri din localitatea Drăgoieni, județul Gorj. Anunțul despre dispariția bărbatului fusese postat pe Facebook, în data de […] The post

Doar 200.000 de români și-au schimbat furnizorul de electricitate pentru a nu plăti mai mult la factură arată datele Autorității de Reglementare în Domeniul Energiei. Clienții casnici pot lua decizia schimbării furnizorului până la finalul

Arătam într-un articol precedent că RCA-ul e scump pentru că drumurile sunt "publice", iar șofatul - un "drept al omului". Astfel, nimănui nu i se poate interzice definitiv să circule pe drumurile publice și, de

Cardiologia Spitalului Judeţean de Urgenţă din Deva a devenit funcţională. Lucrările de modernizare au fost

Horoscopul zilei de 5 februarie 2021, realizat de astrologul Mădălina Manole, aduce previziuni astrologice pentru zodiile Berbec, Taur, Gemeni, Rac, Leu, Fecioară, Balanță, Scorpion, Săgetător, Capricorn, Vărsător, Pești. Horoscopul zilnic

Distribuirea vaccinului Moderna către centrul regional de la Craiova a fost anulată în această dimineață după ce avionul nu a putut ateriza din cauza vremii! De abia de mâine ar urma să înceapă vaccinarea cu serul Moderna, potrivit Realitatea

Declarațiile oficialilor celor două echipe după Clinceni - UTA

Simona Halep a fost eliminată de Ekaterina Alexandrova de la Gippsland Trophy, după ce a pierdut, vineri, în două seturi, 2 – 6, 1 – 6. Românca a acuzat probleme medicale. Rusoaica Ekaterina Alexandrova

Vaccinul împotriva COVID-19 dezvoltat de Universitatea Oxford şi de compania AstraZeneca are eficacitate similară împotriva noii tulpini COVID depistate în Marea Britanie precum şi împotriva variantelor aflate anterior în circulaţie, a anunţat

Un acrobat de la Circul Metropolitan București, fostul Circ Globus, a ajuns în stare gravă la spital, vineri, după ce a căzut de la o înălțime de aproximativ 7 metri în timpul repetițiilor, informează news.ro. Acrobatul are 20 de ani și a

Actorul canadian Christopher Plummer, câștigător al premiului Oscar, a murit la vârsta de 91 de ani, în locuinţa sa din Connecticut, anunță BBC. Actorul canadian a rămas în memoria iubitorilor de cinema pentru rolul Căpitanului […] The

În România, până acum, 740.732 de persoane au fost diagnosticate cu coronavirus. Vineri, 5 februarie, la ultimul bilanț, au fost înregistrate 2.580 de cazuri noi, după efectuarea a 31.969 de teste. În jurul orei 13.00, Grupul de Comunicare

Finala campionatului de fotbal american, Super Bowl, atrage în fiecare an un interes uriaș al fanilor din lumea întreagă încă de la prima ediție care a avut loc în 1967! Interesul ridicat se vede și în oferta caselor de pariuri, iar pe Betano

Cătălin Drulă a declarat, joi, că a trimis Corpul de Control la Metrorex în urma cererii privind renegocierea contractelor de muncă, despre care a spus că este ”învăluită în mister”. Ministrul Transporturilor l-a criticat pe liderul de