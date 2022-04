Horoscop zilnic 17 aprilie 2022. Capricornii pot fi autoritari cu cei dragi 16.04.2022

16.04.2022 Horoscop zilnic 17 aprilie 2022. Capricornii pot fi autoritari cu cei dragi Horoscopul zilei de 17 aprilie 2022, realizat de astrologul Mădălina Manole, aduce previziuni astrologice pentru toate zodiile. Nativii din semnul Capricorn pot exagera cu autoritatea. Soarele din Berbec se află în careu cu Pluto din […] The



Horoscop zilnic 17 aprilie 2022. Capricornii pot fi autoritari cu cei dragi

Horoscopul zilei de 17 aprilie 2022, realizat de astrologul Mădălina Manole, aduce previziuni astrologice pentru toate zodiile. Nativii din semnul Capricorn pot exagera cu autoritatea. Soarele din Berbec se află în careu cu Pluto din […] The post Horoscop zilnic 17 aprilie 2022. Capricornii pot fi autoritari cu cei dragi appeared first on Cancan.

Horoscop zilnic 17 aprilie 2022. Capricornii pot fi autoritari cu cei dragi

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

Numărul cazurilor de COVID înregistrate pe teritoriul României a ajuns ieri, 6 iunie, la 1.078.863. În jurul orei 13.00, Grupul de Comunicare Strategică va anunța noile cazuri de îmbolnăviri, numărul actualizat de decese și situația pe

Apar noi informații în cazul asasinării afaceristului Ioan Crișan. Anchetatorii au găsit două urme distincte de ADN pe dispozitivul exploziv. Mai mult, omul de afaceri ar fi fost filat timp de două săptămâni înainte de atentat. Cu toate

Dan Barna ar putea avea un contracandidat-surpriză în cursa pentru şefia USR-PLUS, după ce Dacian Cioloş a dat semnale că evită intrarea în competiţia pentru prima funcţie din

Inundaţiile şi alunecările de teren din Sri Lanka, provocate de ploile musonice care lovesc de două ori pe an această ţară, au lăsat în urmă cel puţin 17 morţi şi aproximativ 270.000 de persoane fără case. Multe dintre victime au

Floyd Mayweather (44 de ani) a revenit în ring la patru ani de la meciul demonstrativ contra lui Conor McGregor și a luptat cu vedeta de pe Youtube Logan Paul (26 de ani). Desfășurată la Miami, pe Hard Rock Stadium, gala a avut ca main event meciul

Pentru 8,9% dintre angajaţi au fost decontate utilităţile pentru a lucra de acasă, iar 2,2% dintre angajaţi au avut printre beneficii testarea gratuită pentru COVID-19, conform unui sondaj realizat de platform online

Slovacia a început luni să administreze vaccinul rusesc anti-COVID Sputnik V, al doilea stat după Ungaria, care îl folosește deja din 21 ianuarie, deși serul nu a fost încă aprobat de Agenţia Europeană pentru Medicamente (EMA), transmite dpa,

Veniturile totale medii lunare într-o gospodărie din România au fost de 5.216 lei în 2020, din care 83,8% au fost alocate cheltuielilor, arată datele Institutului Naţional

Disputa între compania Romprest şi Primăria Sectorului 1 continuă. Primăria a publicat facturile achitate către Romprest Service emise în perioada noiembrie 2020 – mai 2021, în valoare de 23,7 de milioane de lei, informează News.ro.

Televizorul a fost transformat dintr-o experiență de divertisment pasivă în una foarte activă. De ani de zile oamenii și-au petrecut timpul distrăgându-și mintea în fața televizorului. Dar odată cu era noilor tehnologii, totul are cuvântul

Sub 50.000 de persoane au fost vaccinate în ultimele 24 de ore, conform statisticii realizate de Comitetul Național de Coordonare a Activităților privind Vaccinarea împotriva COVID-19. 49.405 persoane au

Memphis Depay (27 de ani) și-a încheiat contractul cu Lyon și e foarte aproape de Barcelona. Internaționalul olandez e așteptat să semneze un contract pe 3 ani cu catalanii. După ce l-a pierdut pe Georginio Wijnaldum, convins de PSG, Barcelona nu

Un izvor magic, care transformă tot ce întâlneşte în piatră, a fost descoperit de către ecologiştii Centrului pentru Arii Protejate şi Dezvoltare Durabilă Bihor pe o vale din Munţii Pădurea Craiului şi cer instituirea unor măsuri de

E pericol cu Iulia Albu! Vedetele tremură atunci când designerul le analizează ținutele. Victimă i-a fost, de data aceasta, Anda Adam. Nu a ieșit deloc bine. ulia Albu a fost prezentă în platoul unei emisiuni […] The post Iulia Albu

Replici tăioase între liderul Partidului Acţiunii Comune Congresul Civic, Mark Tkaciuk, şi liderul Alianţei pentru Unirea Românilor, Vlad Bileţchi. Potrivit lui Tkaciuk, AUR ar fi un partid inexistent, care apare în ochii electoratului drept o

Preşedintele Franţei, Emmanuel Macron, a declarat că se simte bine după incidentul produs în cursul unei vizite, pe care l-a catalogat drept un act "izolat" generat de "indivizi ultraviolenţi",

Parlamentul European a aprobat definitiv certificatul digital al UE privind COVID-19, pentru a facilita călătoriile în interiorul Uniunii Europene şi pentru a contribui la redresarea economică, informează Agerpres. Acesta se va utiliza din 1 iulie.

La protestul de la sediul Comisiei Electorale Centrale s-a alăturat și Cristian Rizea, ex-deputatul

Auckland (Noua Zeelandă) pe primul loc în clasamentul anual realizat de săptămânalul The Economist privind cele mai bune oraşe pentru locuit, urmat de Osaka (Japonia), Adelaide (Australia), Tokyo (Japonia)

ALARMĂ în lotul Spaniei pentru EURO 2020. Diego Llorente s-a infectat și el cu COVID-19, după primul caz al lui Sergio Busquets. Selecționerul mai are timp doar până sâmbătă seară să-i schimbe. Și Spania a făcut scor la Leganés cu un