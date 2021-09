Horoscop zilnic 16 septembrie 2021. Scorpionii pot afla secrete 15.09.2021

15.09.2021 Horoscop zilnic 16 septembrie 2021. Scorpionii pot afla secrete Horoscopul zilei de 16 septembrie 2021, realizat de astrologul Mădălina Manole, aduce previziuni astrologice pentru toate zodiile. Nativii din semnul Scorpion pot descoperi secrete. Sfat! Persoanele care-și cunosc ascendentul zodiacal, sunt sfătuite



Horoscop zilnic 16 septembrie 2021. Scorpionii pot afla secrete

Horoscopul zilei de 16 septembrie 2021, realizat de astrologul Mădălina Manole, aduce previziuni astrologice pentru toate zodiile. Nativii din semnul Scorpion pot descoperi secrete. Sfat! Persoanele care-și cunosc ascendentul zodiacal, sunt sfătuite să-și citească întâi […] The post Horoscop zilnic 16 septembrie 2021. Scorpionii pot afla secrete appeared first on Cancan.

Horoscop zilnic 16 septembrie 2021. Scorpionii pot afla secrete

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

Claudiu Marcu, 34 de ani, investitor la Bursa românească şi membru al comunităţii de investitori Investors Club, spune că a fost implicat în vânzarea pensiilor private la momentul implementării lor în România şi că, dorindu-şi o

Biletul Zilei de astăzi cuprinde trei selecții din fotbal. Vom paria pe meciul pe care campioana României îl va susține în Bulgaria dar și pe alte două partide din prima rundă a fazei grupelor Europa […] The post Biletul Zilei » TSKA

Jackie Chan este unul dintre cei mai recunoscuţi şi de succes actori din lume. A jucat în nenumărate filme de acţiune, iar averea sa este estimată la 350 de milioane de dolari. Cu toate acestea, viaţa sa personală nu a fost la fel de reuşită ca

Un număr de peste 500.000 de şomeri şi mai mult de 300.000 de firme ar putea intra în insolvenţă sau faliment în perioada următoare arată unul dintre cele mai negre scenarii pentru 2021, în condiţiile în care impactul economic al COVID-19

Problemele continuă la echipa Dinamo. Dincolo de rezultatele slabe din ultima vreme și clasarea pe locul 14 în Liga 1, azi expiră și termenul-limită pentru achitarea unor datorii către foști jucători

Marea Britanie înăsprește regimul de acces pentru cetăţenii Uniunii Europene care au antecedente penale, a anunțat Ministerului de Interne britanic, relatează BBC, citată de Mediafax. Persoanele din statele Uniunii Europene condamnate la peste un

Gabriela Firea a afirmat că printre primele inițiative legislative pe care le va avea în calitate de senator de București va fi cea referitoare la amendarea Legii termoficării, astfel încât să fie

Italia, una dintre cele mai afectate țări de primul val COVID-19, a înregistrat, miercuri un nou record de infectări. Ministerul Sănătății al Guvernului de la Roma a anunțat 16.079 de cazuri noi în ultimele 24 […] The post Italia a

CS Universitatea Craiova și Academica Clinceni se întâlnesc astăzi, de la ora 21:00, în runda cu numărul 9 din Liga 1. Partida poate fi urmărită liveTEXT pe GSP.ro și în direct la TV pe Telekom Sport 1, Digi Sport 1 și Look Plus. CS

Premierul Ludovic Orban susţine că obiectivul Guvernului este creşterea capacităţii de testare pentru COVID-19 la peste 50.000 de teste pe zi, afirmând însă că "iluzia testării în masă este vândută de către PSD de la începutul

Mijlocașul Ovidiu Horșia (19 ani), împrumutat de FCSB la Gaz Metan, a fost înlocuit în partida cu FC Botoșani după doar 27 de minute în partida pierdută de medieșeni, scor 1-2. Gaz Metan Mediaș - FC Botoșani poate fi urmărit

Coreea de Nord le-a transmis locuitorilor, în buletinul meteo de la televiziunea de stat, să rămână în locuințe, deoarece un nor de praf galben vine din China, iar acesta ar putea să aducă și coronavirusul, relatează BBC. Regimul de la Phenian

După ce ieri, pe 23 octombrie, România a înregistrat un nou record negativ de infectări cu coronavirus, respectiv 5.028 de cazuri, în ultimele 24 de ore, GCS informează că au fost raportate alte 4.761 noi […] The post Coronavirus în

Evenimentul rutier a avut loc pe strada Traian, în apropierea Băii Comunale. Şoferii implicaţi în accident acuză dureri în zona lombară, iar unul dintre ei a suferit un atac de

De la ultima informare GCS, în ultimele 24 de ore, alte 3.855 de persoane s-au infectat cu noul coronavirus. Bilanțul total al infectărilor cu COVID-19 a ajuns astăzi, 25 octombrie, la 209.648. Până astăzi, 25 […] The post Coronavirus în

Accidentul s-a produs în localitatea Grădinari, din judeţul Olt, duminică după-amiaza, 25 octombrie. O singură persoană a avut de suferit, în urma acestui

Fondurile de pensii private, la care contribuie obligatoriu 8,1 milioane de salariaţi români, au încheiat luna septembrie din 2020 cu active totale de 72,58 miliarde de lei, în creştere cu 17,96% faţă de septembrie 2019, de­păşind astfel pragul

Al-Hilal, echipa antrenată de Răzvan Lucescu, l-a transferat pe Luciano Vietto (26 de ani, atacant). În schimbul argentinianului, clubul din Arabia Saudită a achitat nu mai puțin de 20 de milioane de euro celor de la Sporting

Ministerul Mediului a anunțat că, în noaptea de sâmbătă spre duminică, au fost înregistrate concentrații crescute ale poluatorilor monitorizați la aproape toate stațiile din țară. „În

Liderul CS Universitatea Craiova a pierdut cu Academica Cliceni, 0-1, iar Cristiano Bergodi, tehnicianul italian al oltenilor, s-a ascuns în spatele ocaziilor irosite, însă indexul InStat al oltenilor a fost cel mai slab din acest sezon. Mai modest