Horoscop zilnic 15 iunie 2021. Taurii pot avea parte de schimbări profesionale 15.06.2021

15.06.2021 Horoscop zilnic 15 iunie 2021. Taurii pot avea parte de schimbări profesionale Horoscopul zilei de 15 iunie 2021, realizat de astrologul Mădălina Manole, aduce previziuni astrologice pentru toate zodiile. Nativii din semnul Taur pot avea parte de schimbări profesionale. Astăzi se formează cel de-al doilea careu de



Horoscop zilnic 15 iunie 2021. Taurii pot avea parte de schimbări profesionale

Horoscopul zilei de 15 iunie 2021, realizat de astrologul Mădălina Manole, aduce previziuni astrologice pentru toate zodiile. Nativii din semnul Taur pot avea parte de schimbări profesionale. Astăzi se formează cel de-al doilea careu de […] The post Horoscop zilnic 15 iunie 2021. Taurii pot avea parte de schimbări profesionale appeared first on Cancan.

Horoscop zilnic 15 iunie 2021. Taurii pot avea parte de schimbări profesionale

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) anunță că, începând de joi, cetățenilor care se deplasează din România în Olanda „le este recomandată ferm auto-izolarea la domiciliu pentru o perioadă de 14 zile”

Simona Halep, 28 de ani, 2 WTA, se pregătește în România pentru turneele din septembrie la care și-a anunțat prezența. Aflat în Australia, antrenorul Darren Cahill a făcut o serie de dezvăluiri pentru Tennis Australia despre relația sa cu

În total, în ultimele luni UPU Focşani a primit aparatură medicală de 4,6 milioane de lei, printr-un proiect cu fonduri europene implementat de Consiliul Judeţean

Sorin Răducanu, fostul fotbalist al celor de la Dinamo și Sportul Studențesc, și Adrian Topîrceanu, reprezentant „Steaua Liberă”, au făcut dezvăluiri incendiare despre conflictul dintre Steaua și FCSB în direct la GSP

Cetăţenii străini sau olandezi care sosesc în Olanda din România nu au obligativitatea fermă a intra în izolare, au transmis vineri oficialii companiei aeriene KLM Royal Dutch Airlines. Reacţia

Magazinele de tip discount au început să se dezvolte în România acum mai bine de 15 ani, însă accelerarea expansiunii şi creşterea pu­ternică a businessului s-au văzut în special în ultima perioadă, mai ales după 2011, odată cu intrarea

Mijlocașul Danu Spătaru (26 de ani), fost jucător la Dinamo, a fost implicat într-un meci extrem de spectaculos. Noah, echipa la care evoluează, a câștigat finala Cupei Armeniei, cu Ararat-Aremenia, 5-5 după 120 de minute, și 7-6 la

Unul dintre cei mai consacrați jurnaliști români trăiește pe „picior mare” din punctul de vedere al câștigului financiar. Cel puțin acest lucru afirmă cunoscuții despre Cristian Tudor Popescu. Cristian Tudor Popescu este fără dar și

Românii pot intra în Austria doar dacă au test negativ de COVID-19, nu mai vechi de 4 zile, tradus în germană sau engleză. Cei care nu au test rămân în autoizolare 14 zile la domiciliu sau la un hotel, dacă

Senatorul Barna Tánczos a anunțat pe pagina de Facebook că a fost testat pozitiv cu noul coronavirus. "Știi că îmi plac provocările. Uneori prea mult... În ciuda acestui lucru, aș fi ratat

Gospodăriile din întreaga lumea economisesc masiv de când pandemia a lovit economia mondială, însă aceste economii prezintă o dilemă pentru strategi în condiţiile în care strategii încearcă să determine amploarea stimulentelor necesare

Mocăniţa Huţulcă din comuna Moldoviţa a judeţului Suceava străbate un traseu construit acum mai bine de un secol pentru transportul de masa lemnoasă. O călătorie dus-întors cu trenuleţul turistic durează trei ore. La jumătatea traseului,

Echipa germană de fotbal FC Union Berlin vrea să dispute primul său meci din Bundesliga, pe 18 septembrie, cu tribunele pline de spectatori. Vor fi efectuate 22.012 teste pentru Covid-19,

Lidia Buble a susținut un concert emoționant într-o stațiune de pe litoralul românesc, dar nu și-a neglijat fanii care sunt pe alte meleaguri! Și asta pentru că, artista a publicat mai multe înregistrări de la repetiții, iar cu imaginile de pe

Decizia statului turc de a transforma Catedrala Sfânta Sofia în moschee e criticată şi de OSMTH, reprezentanţii acestuia subliniind că un simbol al creştinismului nu poate să dispară printr-un decret, întreaga lume asistând la un „triumf al

Electrica (EL), cel mai mare distribuitor de energie electrică din România, cu Ministerul Energiei cel mai mare acţionar, are în plan un program de investiţii de 2,8 mld. lei în intervalul 2019-2023 şi ia în calcul atât noi achiziţii de

După 30 de ani de regim islamic, Sudanul a aprobat o serie de reforme cu privire la legi considerate de noul guvern al ţării a fi încălcări ale drepturilor omului, între care pedeapsa cu moartea pentru renunţarea la religia islamică, relatează

România are prea puţine mori şi fa­brici care să producă furaje sau alte pro­du­se din cereale, unităţi ce pot fi numă­rate pe degete, iar astfel piaţa internă este incapabilă să absoarbă producţia agricolă şi fermierii locali sunt

După ce, săptămâna trecută, mai mulţi angajaţi şi beneficiari ai Complexului de Locuinţe Protejate din Buzoesti şi ai Centruui de Copii ”Sf.Andrei” din Piteşti au fost confirmaţi cu COVID-19, DGASPC Argeş anunţă că virusul a ajuns

Sâptămână cu decizii importante, la Palatul Victoria. Executivul condus de Ludovic Orban trebuie să stabilească dacă va prelungi starea de alertă. Pe 16 iulie expiră starea de alertă, iar, în cazul unei noi decizii, ar fi a doua prelungire, cu