Horoscop zilnic 15 februarie 2022. Capricornii se pot îndrăgosti 14.02.2022

14.02.2022 Horoscop zilnic 15 februarie 2022. Capricornii se pot îndrăgosti Horoscopul zilei de 15 februarie 2022, realizat de astrologul Mădălina Manole, aduce previziuni astrologice pentru toate zodiile. Nativii din semnul Capricorn au toate șansele să se îndrăgostească sau să se bucure mai mult de povestea



Horoscop zilnic 15 februarie 2022. Capricornii se pot îndrăgosti

Horoscopul zilei de 15 februarie 2022, realizat de astrologul Mădălina Manole, aduce previziuni astrologice pentru toate zodiile. Nativii din semnul Capricorn au toate șansele să se îndrăgostească sau să se bucure mai mult de povestea […] The post Horoscop zilnic 15 februarie 2022. Capricornii se pot îndrăgosti appeared first on Cancan.

Horoscop zilnic 15 februarie 2022. Capricornii se pot îndrăgosti

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

Corpul de control al ministrului Transporturilor a descoperit mai multe nereguli la Spitalul Clinic Căi Ferate nr.1 Witting Bucureşti, potrivit unui raport publicat de instituție: nu au fost organizate concursuri pentru posturile de şef secţie, nu

Un agent imobiliar a fost pus într-o situație tare amuzantă… fără voia lui! În timp ce era la serviciu el a observat un detaliu “cu greutate” într-o fotografie făcută la una dintre casele care s-a […] The post Moment amuzant! Ce

Dacă secolul XVIII în Ţara Românească eram, după cum ne spune istorica şi scriitoarea Constanţa Vintilă-Ghiţulescu, ,,în şalvari şi cu işlic”, în secolul XXI, în Bucureşti, guvernanţii sunt ,,în trening şi cu lopata de plantat

Pe GSP.ro găsești cele mai tari declarații din sport din luna

Comitetul Național de Coordonare a Activității privind Vaccinarea împotriva COVID-19 (CNCAV) anunţă că pe listele de așteptare sunt înscrise aproape 770.000 de persoane. Potrivit CNCAV, au fost programate la vaccinare 270.494 de persoane, dintre

CFR Cluj are din nou probleme cauzate de COVID-19. Dacă etapa trecută campioana nu s-a putut baza pe Rondon, Costache și Debeljuh, acum campioana l-a pierdut pe francezul Michael Pereira (33 de ani). Chiar în ziua în care Edi Iordănescu s-a plâns

Rapperul și actorul american DMX se află în stare gravă, după ce a suferit un atac de cord. Acesta primeşte îngrijiri de specialitate la un spital din White Plains, New York, unde este conectat la aparate, a precizat avocatul său Murray Richman,

Bilanţul total al persoanelor confirmate în România cu noul coronavirus a ajuns, duminică, la 974.375 de cazuri, după ce în ultimele 24 de ore au fost confirmate alte 4.151 de noi îmbolnăviri din puţin peste 20.000 de teste efectuate. În

Delia s-a plimbat în acest weekend #fărămască prin București, deși aceasta este obligatorie atât în spațiile închise, cât și în cele deschise. CANCAN.RO a întâlnit-o pe îndrăgita cântăreață alături de un fost concurent de la

Moderna acordul Autorității de reglementare din SUA pentru majorarea producției de vaccin anti-Covid prin umplerea fiolelor cu până la 15

Ambasada rusă din Sofia a luat apărarea guvernului bulgar în faţa criticilor formulate de Departamentul american de Stat în cadrul raportului său anual privior la protecţia drepturilor omului la nivel mondial, potrivit

TeraPlast Bistriţa (TRP), Nuclear­electrica (SNN) şi Alro Slatina (ALR) au fost cele mai performante acţiuni din prima ligă bursieră de la Bucureşti în primele trei luni ale anului 2021, cu randamente de 83%, 42% şi 25%, arată calculele

O nouă tranşă de vaccinuri Pfizer - cea mai mare de până acum - a ajuns luni în România, pe cale aeriană, pe aeroporturile din Otopeni, Cluj-Napoca şi Timişoara. Cele peste 511.290 de doze au ajuns cu întârziere, după ora

Toate detaliile despre partida din Gruia dintre CFR Cluj și

Numărul persoanelor imunizate de la începutul campaniei de vaccinare a ajuns duminică la 2.132.024, conform datelor oficiale transmise luni, 5 aprilie, de Comitetul Național pentru Coordonarea Campaniei de Vaccinare. 51.370 de persoane au fost

Smiley este tătic de aproape o lună, iar rolul pare să i se potrivească precum o mănușă. Mai întâmpină el greutăți, dar fața-i radiază, după ce minunea a avut loc în viața celebrului cuplu. Iubitul […] The post Smiley a dezvăluit

Săptămâna de lucru de patru zile ar putea deveni realitate în Ungaria, potrivit Daily News

Subsidiara din România a gigantului sud-coreean Samsung, care domină mai multe segmente din piaţa locală electro IT&C, precum cea de smartphone-uri şi televizoare, dar cu poziţii semnificative şi în segmente din zona de produse albe, face,

Sătulă să vorbească despre scandalul în care a fost implicată alături de Marian Tătic, bărbatul care a bătut-o într-o cameră de hotel, Laurette a decis să o ia de la capăt. Vedeta a postat, pe […] The post Laurette dă lovitura după

Un studiu publicat recent dă asigurări că grupa de sânge nu are nicio legătură cu riscul de a contracta o formă mai gravă de