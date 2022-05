Horoscop zilnic 13 mai 2022. Capricornii fac bani în plus 13.05.2022

13.05.2022 Horoscop zilnic 13 mai 2022. Capricornii fac bani în plus Horoscopul zilei de 13 mai 2022, realizat de astrologul Mădălina Manole, aduce previziuni astrologice pentru toate zodiile. Nativii din semnul Capricornpot scoate un ban în plus din activități extra. Luna își continuă și astăzi tranzitul



Horoscop zilnic 13 mai 2022. Capricornii fac bani în plus

Horoscopul zilei de 13 mai 2022, realizat de astrologul Mădălina Manole, aduce previziuni astrologice pentru toate zodiile. Nativii din semnul Capricornpot scoate un ban în plus din activități extra. Luna își continuă și astăzi tranzitul […] The post Horoscop zilnic 13 mai 2022. Capricornii fac bani în plus appeared first on Cancan.

Horoscop zilnic 13 mai 2022. Capricornii fac bani în plus

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

Belgia înfruntă Italia, de la ora 19:00, în sferturile EURO 2020. Meciul e liveTEXT pe GSP.ro de la ora 22:00, televizat de Pro TV. Programul complet de la EURO 2020 Belgia - Italia, liveTEXT de la 22:00 Click AICI pentru live+statistici!Celălalt

O serie de schimbări la nivel de fiscalitate sunt relevante pentru comercianţii români pentru că pot astfel să îşi vândă mai uşor produsele peste hotare, spune Theodor Artenie, head of tax,

Larisa Iordache trece printr-o perioadă extrem de grea. Tânăra gimnastă și-a pierdut mama după o luptă grea cu cancerul. Vestea tragică a dat-o chiar sportive pe contul său de socializare. După ce și-a înmormântat mama […] The post

Perechea Andreea Mitu/Monica Niculescu s-a calificat, vineri, în turul secund al probei de dublu feminin din cadrul turneului de la All England Club, după ce au eliminat favoritele 4 la câştigarea

Italia este cea mai lăudată formație de la Euro 2020. Peninsularii au impresionat prin modul în care pregătesc fazele fixe, iar omul din spatele acestor acțiuni este Gianni Vio, fost secund al lui Walter Zenga la Dinamo. Sfertul de finală

Un făt decedat a fost găsit vineri în baia unei benzinării din București. Polițiștii și procurorii au început o anchetă în acest caz. Potrivit Poliției Capitalei, polițiștii au fost sesizați

Doi şoferi s-au şicanat reciproc în trafic, între Braşov şi Bran. La un moment dat, unul dintre ei a scos un pistol, iar celălalt a sunat la Poliţie. Amândoi dau acum declaraţii despre

Adrian Mititelu (53 de ani) ține legătura cu fiul său de la un telefon public pus la dispoziție de Penitenciarul Craiova-Pelendava. Legea îi permite să vorbească 60 de minute în fiecare zi cu 10 persoane din afară. Adrian Mititelu se află de

Cea mai lungă autostradă din lume a fost deschisă în totalitate traficului miercuri, 30 iunie, din cei 2.800 de kilometri 500 de kilometri traversând

Atacul ursului l-ar fi putut costa viața pe bărbatul din Tulgheș, județul Harghita, dacă fiul său nu ar fi tras cu pușca în aer pentru a speria animalul, spune ministrul Mediului, Tánczos Barna, care

CANCAN.RO vă prezintă imagini exclusive de la nunta desprinsă parcă din basme a lui Bogdan Nemțeanu și Roxana Aliman. Artiști de renume au întreținut atmosfera, însă, de departe, cel mai important moment a fost dansul […] The post Scene

Varianta Delta a COVID-19, detectată prima oară în India, reprezintă în această perioadă 25% din totalul cazurilor noi depistate în Statele Unite ale Americii. Avertismentul a fost făcut, ieri, de Rochelle Walensky, directoarea Centrului pentru

Croatul Ante Puljic (33 de ani) s-a săturat de situația de la Dinamo și este gata să plece. Fundașul central este unul dintre cei mai importanți jucători de la Dinamo și a fost căpitanul echipei la începutul sezonului, dar din cauza

Cristina Cioran este pe ultima sută de metri cu sarcina, iar în septembrie o va aduce pe lume pe fetița ei. Vedeta a mărturisit, recent, câte kilograme în plus a luat în toată această perioadă. […] The post Câte kilograme în plus a luat

În această parte a lumii, oamenii îmbrățișează sentimentul libertății până la capăt „Întotdeauna este o binecuvântare să cânt pentru oameni. Românii au tradiții bogate, cu

Cuba a fost lovită de furtuna tropicală Elsa după ce trei oameni au murit în alte regiuni din Caraibe, scrie AFP. Aceasta a ajuns deasupra Mării Caraibelor la ora 22.00 GMT, la 90 de kilometri sud de

Gigi Becali continuă curățenia la FCSB. După Buziuc, Filip, Alexandru Stan și Robert Ion, vicecampioanei României se va despărți și de Gabriel Simion (23 de ani, mijlocaș). Venit la FCSB vara trecută după ce a fost împrumutat la Astra

Salariile angajaţilor români vor creşte cu cel puţin 5% şi anul acesta, pentru că deficitul de personal şi inflaţia în creştere obligă angajatorii să acorde majorări de

Iga Swiatek (20 de ani, 9 WTA) a fost eliminată în optimi la Wimbledon. Poloneza a pierdut în fața tunisiencei Ons Jabeur (26 de ani, 24 WTA), scor 7-5, 1-6, 1-6. Iga Swiatek îi administrase o înfrângere severă Irinei Begu în turul anterior,

Dosarul Roşia Montană aprinde din nou spiritele în Coaliţie, în condiţiile în care mizele acestuia sunt imense, adică peste 4 miliarde de dolari care putea fi pierdute de statul român. Guvernul, prin vocea premierului Cîţu, e în