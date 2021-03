Horoscop zilnic, 12 martie. Gemenii primesc o veste bună pe plan financiar 11.03.2021

11.03.2021 Horoscop zilnic, 12 martie. Gemenii primesc o veste bună pe plan financiar Horoscop 12 martie Berbec Iei o pauză de la muncă. Astfel, ziua de azi este despre tine. Te bucuri de timp de calitate petrecut în compania propriei persoane și chiar reușești să-ți pui ordine



Horoscop 12 martie Berbec Iei o pauză de la muncă. Astfel, ziua de azi este despre tine. Te bucuri de timp de calitate petrecut în compania propriei persoane și chiar reușești să-ți pui ordine în...

Guvernatorul statului New York, Andrew Cuomo, a avertizat că pandemia de coronavirus va lovi mai puternic şi mai rapid decât se credea. „Vârful este mai mare decât l-am estimat și se apropie mai curând decât credeam”, a mai declarat

Lider național în domeniul Betting & Gaming, Superbet este prima companie din industria pariurilor sportive și a jocurilor de cazinou care pariază pe bine și contribuie financiar pentru a susține efortul personalului medical suprasolicitat în

RETETA PAINE // In acest material va aratam o reteta simpla de paine. Ingredientele sunt accesibile

Bărbatul a pătruns în locuinţa bătrânei cu intenţia de a o jefui. După ce s-a întâlnit cu femeia, a lovit-o în neştire cu un topor şi i-a furat 2 lei şi

Nume: Researcher: More Than 15,000 Academic Journals Platformă soft: Google Play, Apple iOS Preţ: gratis Dezvoltator: Researcher Ltd. Funcţionalitate: aplicaţia le oferă utilizatorilor acces la peste 15.000 de reviste academice din diferite domenii

În ultima duminică a lunii martie, România trece la ora de vară, iar ceasurile se dau cu oră înainte. În acest an în noaptea de 29 spre 30 martie, ora 03.00 va deveni ora 04:00. Ziua de 29 martie

Un jandarm din cadrul Direcţiei Generale de Jandarmi a municipiului Bucureşti a fost confirmat pozitiv cu COVID-19. Toţi cei care au intrat în contact cu jandarmul au fost izolaţi, iar unitatea a fost

Pentru a face față crizei de materiale sanitare în epidemia de Covid 19, SPANIA A FĂCUT O COMANDĂ DE 432 MILIOANE EURO ÎN CHINA. Contractul include livrarea de 550 milioane măști,5,5 milioane teste

Fostul mare handbalist Cristian Gațu a fost operat cu succes la Spitalul Militar din Bucureşti după ce a suferit un accident vascular cerebral. Intervenția chirurgicală a durat aproximativ două ore și jumătate şi s-a încheiat cu bine, conform

În plus, Dodon a precizat că toţi moldovenii care revin în această perioadă din străinătate vor fi testaţi la COVID-19, pentru a nu admite ca cetăţenii infectaţi să plece la domiciile lor şi a răspândi

Investitorii, economişii şi strategii băncilor se aşteaptă ca politicienii să ofere mai mult sprijin în zilele următoare pentru a putea ajuta economia şi companiile care pierd clienţi şi muncitorii care rămân fara

Organizația Mondială a Sănătății are o listă cu 44 de potențiale vaccinuri împotriva COVID-19. România nu apare pe listă, în ciuda afirmațiile făcute la Antena 3 de medicul Virgil Păunescu, director al Centrului de Cercetare Oncogen din

Chiar și Patriarhul Daniel a fost obligat să se autoizoleze din cauza crizei coronavirusului, îndemnîndu-i și pe credincioși să respecte toate măsurile impuse prin starea de urgență decretată de Klaus Iohannis sau prin ordonanțele militare

Un bărbat s-a aruncat de la etaj, marți seara, dintr-un centru de carantină din Piatra-Neamț. Acesta fusese internat după ce a ieșit din autoizolare, a consumat alcool și a făcut

Tokyo a devenit epicentrul epidemiei de coronavirus în Japonia, înregistrând un număr de cazuri mai mare decât oricare altă regiune niponă după o creştere record într-o singură zi, potrivit informaţiilor oferite de postul public de

Radu Georgescu, managing partner al CFO Network, companie de consultanţă fiscală, spune că măsurile discutate în şedinţa de guvern de ieri în ceea ce priveşte modalitatea de acordare a şomajului tehnic sunt binevenite, în contextul în acre

Aurelia Brădeanu, jucătoarea care marca golul decisiv prin care CSM câștiga Liga Campionilor în 2016, are acum doi băieți și o fetiță. Aurelia Brădeanu, fostul căpitan al echipei României, jucătoarea care deține recordul de participări la

În judeţul Buzău au ajuns de la Inspectoratul General de Situaţii de Urgenţă 1.380 de combinezoane de protecţie şi 45 de litri de dezinfectant de suprafeţe şi instrumentar medical, care au fost distribuite către unităţile sanitare din

Prințesa Maria Teresa, în vârstă de 86 de ani din Familia Regală Bourbon-Parma din Spania, a murit din cauza coronavirusului. Anunțul a fost făcut de fratele ei mai mic, prințul Sixtus Henry

În plină pandemie, Consiliul Judeţean Călăraşi cumpără echipamente pentru Spitalul Judeţean de Urgenţă. Patru milioane de lei au fost aprobaţi de către consilierii locali pentru achiziţionarea de aparatură medicală de strictă necesitate