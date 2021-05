Horoscop zilnic 12 mai 2021. Leii pot primi o ofertă profesională 12.05.2021

12.05.2021 Horoscop zilnic 12 mai 2021. Leii pot primi o ofertă profesională Horoscopul zilei de 4 mai 2021, realizat de astrologul Mădălina Manole, aduce previziuni astrologice pentru toate zodiile. Nativii din semnul Leu pot primi astăzi o ofertă profesională importantă. Mercur, planeta comunicării, va face astăzi un



Horoscop zilnic 12 mai 2021. Leii pot primi o ofertă profesională

Horoscopul zilei de 4 mai 2021, realizat de astrologul Mădălina Manole, aduce previziuni astrologice pentru toate zodiile. Nativii din semnul Leu pot primi astăzi o ofertă profesională importantă. Mercur, planeta comunicării, va face astăzi un […] The post Horoscop zilnic 12 mai 2021. Leii pot primi o ofertă profesională appeared first on Cancan.

Horoscop zilnic 12 mai 2021. Leii pot primi o ofertă profesională

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

Numărul de paturi disponibile în spitalele cu profil COVID-19 este o cifră flexibilă, care creşte sau descreşte în funcţie de situaţia epidemiologică. La momentul actual, o problemă este distribuţia acestora, care este neuniformă. Există

Una dintre schimbările pro­vocate în piaţa de soluţii de IT pe fondul crizei generate de pandemie este accele­rarea mi­graţiei companiilor către aplicaţii sau plat­forme disponibile cu plata unui abonament lunar, după ce ani de zile

Candidatul USR la Primăria Iaşi, deputatul Cosette Chichirău, susţine, după scandalul dintre Aurelian Bădulescu şi Nicuşor Dan, că vechea clasă politică este disperată, dar agresivitatea lor motivează. ”Au ajuns să vină peste noi în

Tot mai mulţi copii primesc „bani de buzunar” de la părinţi pe card. Copiii pot să-şi facă un card de debit încă de la 14 ani, la unele bănci. Părinții moderni ştiu deja că tot mai

Handbalistul Pierre Yives Ragot, care, până să semneze cu CSM Făgăraș, a făcut senzație, în Liga Zimbrilor, pentru Dinamo București, a fost arestat preventiv după ce un coleg de la echipa brașoveană a recunoscut în fața procurorilor DIICOT

Spitalul privat Sf. Constantin din Bra­şov, controlat indirect de Mihai Miron, antreprenorul care deţine Ro­pha­r­ma, a creat noi proceduri de func­ţionare pentru unitatea medicală odată cu răs­pân­direa coronavirusului pentru a limita

Banca Naţională a României a anunţat, vineri, 5 iunie 2020, un curs de referinţă de 4,8393 de lei pentru un euro, în uşoară creştere faţă de cursul de joi, care a fost de 4,8387 de lei pentru un euro. De asemenea, moneda americană a scăzut

Peste 26.000 de români s-au înscris în programul Casa Verde Fotovoltaice, pentru finanţare în vederea obţinerii de energie electrică din surse regenerabile. Un an şi jumătate mai târziu, niciunul

La Spitalul de Boli Infecţioase din Iaşi a fost demarată o anchetă internă, după ce agenţii de pază ai unităţii medicale au fost acuzaţi că iau bani pentru pachetele cu mâncare aduse de rudele pacienţilor. NU RATA: ANCHETĂ LA UNUL DINTRE

Numărul persoanelor din Olt infectate cu noul coronavirus a ajuns în Olt la 101, ultimul fiind o persoană în legătură cu focarul de la firma din Slatina unde cinci cetăţeni turci sunt

Reprezentanţii Spitalului de Boli Infecţioase din Iaşi, cea mai mare unitate sanitară din Moldova în care sunt trataţi pacienţi bolnavi de COVID-19, au declanşat o anchetă internă pentru a afla dacă paznicii primesc bani de la rudele

Michael Jordan s-a angajat să doneze 100 de milioane de dolari în următorii 10 ani organizaţiilor dedicate combaterii discriminării rasiale, scrie Variety. „Vieţile negre contează. Aceasta nu este

Afacerile din comerţul cu amănuntul au căzut în aprilie cu 20%, atât faţă de luna martie 2020, cât şi faţă de aprilie 2019, influenţate în special de scăderea drastică a vânzărilor de carburanţi, cu peste 30%, şi a celor de produse

Liber de contract după despărțirea de FCSB, atacantul francez Harlem Gnohere, 32 de ani, este dorit înapoi la Dinamo. Deocamdată de suporteri. Fanii nu au uitat cele 17 goluri marcate de francez în tricoul alb-roșu în perioada 2015-2017 și îl

MAE s-a autosesizat după informaţiile apărute în presa din Germania, despre apariţia unor cazuri de COVID-19 la o companie de prelucrare a cărnii. 41 de cetăţeni români care îşi defăşoară activitatea

În aprilie, 93% din veniturile statului au fost cheltuite pentru salariile plătite de stat şi pentru pensii. Pentru plata dobânzilor la datoria publică au fost chel­tu­iţi alţi 6% din aceste

Teodora Nedelcu a pierdut, sâmbătă, finala de la iUmor, deși anterior se clasase pe primul loc în topul preferințelor publicului în cea de-a treia ediție din sezonul 8 al show-ului de la Antena 1. Înainte de marea finală, câștigată până

Economia Italiei, doborâtă de pandemia de coronavirus, se va contracta în acest an cu circa 8,3%, a anunţat luni biroul naţional de statistică, ISTAT, transmite

Omul de afaceri Cristi Borcea a fost prins de radar cu depășirea vitezei legale, 103 km/h pe un sector cu 50 km/h, și s-a ales cu carnetul suspendat 90 de zile. Va da testare ca să-l recapete după 30 de zile. Omul de afaceri de 50 de ani a fost

Aplicația Zoom este folosită de zeci de mii de copii din România. Aplicaţia nu oferă criptare completă pentru conturile gratuite. Părinţii sunt îngrijoraţi din cauza pedofililor care pot accesa