Horoscop zilnic 11 iulie 2021. Mercur intră în zodia Rac 11.07.2021

11.07.2021 Horoscop zilnic 11 iulie 2021. Mercur intră în zodia Rac Horoscopul zilei de 11 iulie 2021, realizat de astrologul Mădălina Manole, aduce previziuni astrologice pentru toate zodiile. Nativii din semnul Rac se bucură de ingresul lui mercur în zodia lor. La doar o zi după […] The post Horoscop



Horoscop zilnic 11 iulie 2021. Mercur intră în zodia Rac

Horoscopul zilei de 11 iulie 2021, realizat de astrologul Mădălina Manole, aduce previziuni astrologice pentru toate zodiile. Nativii din semnul Rac se bucură de ingresul lui mercur în zodia lor. La doar o zi după […] The post Horoscop zilnic 11 iulie 2021. Mercur intră în zodia Rac appeared first on Cancan.

Horoscop zilnic 11 iulie 2021. Mercur intră în zodia Rac

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

O femeie în vârstă de 33 de ani din satul Tătârlaua, comuna Cetatea de Baltă, însărcinată în 24-25 de săptămâni, infectată cu noul coronavirus, a murit, vineri, în izolatorul Secției de ATI a Spitalului Județean de Urgență din Alba

"Bătrâna Doamnă" l-a sedus pe deloc tânărul Sarri și apoi l-a abandonat, nemulțumită de ceea ce a primit. Acest final, să recunoaștem, era unul anticipat, căci o relație tinde să devină toxică atunci când partenerii nu prea se mai

Ştefan Mandachi, proprietarul lan­ţului de restaurante Spar­tan, spune că izbucnirea crizei generate de pandemia COVID-19 a fost un şoc pentru afacerile sale, astfel că multe dintre restaurantele pe care le deţine încă sunt închise din cauza

Zugravul-ţepar din Cugir a scăpat de închisoare în regim de detenţie după ce Curtea de Apel Alba Iulia i-a admis apelul formulat în două dosare după ce instanţa de fond l-a condamnat în 2019 cu

Producătorul de procesoare Qualcomm negociază cu guvernul Statelor Unite pentru a revoca restricţiile de vânzare a componentelor către Huawei Technologies Co, după ce compania chineză a fost trecută pe lista neagră de Statele Unite, scrie The

O poză publicată de grupul media spaniol NIUS îl arată pe Juan Carlos coborând din avion, în Abu Dhabi. Potrivit mai multor surse, fostul rege al Spaniei ar avea rezervat doar pentru el un întreg etaj al

Gigi Becali încearcă o lovitură de proporții înaintea noului sezon. Încearcă să aducă la FCSB doi oameni de bază ai campioanei CFR Cluj, mijlocașul Damjan Djokovic (30 de ani) și fundașul Kevin Boli (29 de ani). CFR Cluj a câștigat

Andreea Moldovan, director medical la Spitalul de Boli Infecțioase Brașov, a declarat că este tristă şi dureroasă atitudinea regizorului Cristi Puiu, care a susţinut un discurs anti-mască înainte de proiecţia filmului său la Festivalul

Sezonul estival de anul acesta a fost și este, în continuare, unul plin de surprize. Astfel, la Mamaia se înregistrează cele mai „picante” prețuri din toate timpurile, în acest an. Să fie oare de vină pandemia de coronavirus, sau faptul că

Consilierul personal al președintelui Consiliului Județean Vaslui, Dumitru Buzatu (PSD), cel care nu credea în coronavirus, a murit în spital după ce a fost confirmat COVID-19. Bărbatul

Luna trecută a fost eliberat, pe baza recursului compensatoriu, un condamnat la crimă, după doar 5 ani, un potențial record de clemență al sistemului de justiție din România. E adevărat că Mihai Ignat avea doar 21 de ani când a fost arestat

Florinel Coman (22 de ani) e dorit în Premier League, de Crystal Palace. Englezii îl văd înlocuitorul ideal în eventualitatea în care Wilfried Zaha (27 de ani) părăsește formația. Presa din Marea Britanie scrie că Palace, ocupanta locului 14

Vă mai amintiţi oare de Doctrina Monroe care stipula că „spaţiul american“, incluzând şi America de Sud, ar fi trebuit să fie şi să rămână zona în care SUA puteau decide ceea ce le era convenabil din toate punctele de vedere: politic,

Cea de-a 19-a ediție a Festivalului Internațional de Film Transilvania s-a încheiat duminică, pe 9 august, cu două proiecții sold-out ale comediei franceze Șterge istoricul / Delete History

iQuest, furnizor de soluţii software fondat la Cluj în 1998 şi deţinut în prezent de grupul german Allgeier, şi Nagarro, companie de inginerie digitală şi soluţii tehnologice, deţinută de acelaşi grup, vor fuziona, noua organizaţie urmând

Bianca a fost implicată de curând într-un scandal de proporții cu un taximetrist, pe care iubitul fostei ispite l-a bătut până a ajuns în comă la spital. Grasu a lui Văncică a fost reținut de poliție pentru 29 de zile, perioadă în care cei

Berea, ca şi oamenii, o alegem iniţial după cumarată sticla, eticheta şi logoul sau după cum îi sunănumele. Asta bineînţeles la prima întâlnire pentrucă apoi, ca în viaţă, se creează legături ce transcend superficialitatea exteriorului.

Producţia industrială (serie brută) a României a consemnat o creştere de 19% în luna iunie, faţă de luna precedentă, dar a rămas în continuare sub nivelul atins în perioada similară a anului trecut, înregistrând o scădere de

Rusoaica Svetlana Kuznețova, laureată la US Open în 2004, a anunţat că nu va participa la turneul de Mare Şlem de la Flushing Meadows din acest an, din cauza pandemiei de coronavirus, relatează Agerpres. “Din cauza situaţiei defavorabile

Ani de zile Oana Roman a fost ținta glumelor răutăcioase din cauza kilogramelor în plus pe care le avea. După mai multe diete eșuate, se pare că a găsit cheia succesului și arată mai bine ca niciodată. Oana Roman și-a uimit fanii de pe