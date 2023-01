Horoscop zilnic, 11 ianuarie 2023. O zi stresantă pentru majoritatea semnelor 10.01.2023

10.01.2023 Horoscop zilnic, 11 ianuarie 2023. O zi stresantă pentru majoritatea semnelor Berbecii sunt plictisiți, Taurii completează niște documente, Gemenii și Capricornii sunt surescitați, Racii, Scorpionii și Peștii au nevoie de relaxare, Leii sunt romantici, Fecioarele se pregătesc pentru o călătorie, Balanțele sunt



Horoscop zilnic, 11 ianuarie 2023. O zi stresantă pentru majoritatea semnelor

Berbecii sunt plictisiți, Taurii completează niște documente, Gemenii și Capricornii sunt surescitați, Racii, Scorpionii și Peștii au nevoie de relaxare, Leii sunt romantici, Fecioarele se pregătesc pentru o călătorie, Balanțele sunt copleșite, Săgetătorii au nevoie de o plimbare, Vărsătorii au de terminat un proiect.

Horoscop zilnic, 11 ianuarie 2023. O zi stresantă pentru majoritatea semnelor

Stiri Jurnalul National

Stiri pe aceeasi tema:

Aproape 17.000 de persoane au fost vaccinate în ultimele 24 de ore, din care peste 2.800 cu prima doză a vaccinurilor anti-COVID, 396 fiind copii cu vârsta cuprinsă între 5 şi 11 ani, cărora le-a fost administrat vaccinul Pfizer pediatric, a

Un alt paragraf al proiectului de rezoluţie, care nu este obligatoriu din punct de vedere juridic, a cerut facilitarea procedurilor de azil pentru

Chipsurile care sunt comercializate în România conţin multe prafuri şi chimicale. Aşa arată un studiu al experților Asociației Pro Consumatori

Preşedintele Republicii Peru, Pedro Castillo, a anunţat, vineri, că va remanierea guvernul, ceea ce presupune plecarea premierului Héctor Valer Pinto, acuzat de violenţă domestică şi în funcţie de doar trei zile, relatează

Bucură-ți ziua cu o porție de amuzament! Terapia prin râs poate începe în fiecare zi cu un banc bun. Iată care este propunerea noastră pentru astăzi: Un barbat merge la o prima intalnire cu o […] The post BANC | Un bărbat merge la prima

O badantă din Italia a fost condamnată, pe 4 februarie, la o pedeapsă de aproape un an de închisoare după ce bătrâna pe care o asista, în vârstă de 90 de ani, a murit din […] The post Badantă din Italia, condamnată la închisoare după

JPMorgan Chase, cea mai mare bancă din Statele Unite în funcţie de active, a actualizat pentru prima dată în scădere ratingul oferit companiei Meta (FB), proprietarul Facebook, după rezultatele dezamăgitoare ale gigantului din social media din

O nouă fotografie oficială, care marchează 70 de ani de la ascensiunea pe tron a reginei Elizabeth a II-a a Marii Britanii, a fost publicată de Palatul

Universitatea Craiova a remizat cu CFR Cluj, scor final 1-1. Golul egalării a fost înscris de Gustavo în ultimele secunde ale

Sărbătoare pentru creştinii ortodocşi de Sfânta Muceniţă Agata, ocrotitoarea femeilor diagnosticate cu cancer la

Portugalia relaxează începând de luni restricţiile pentru străinii care deţin un certificat digital COVID-19 european, renunţând la obligaţia ca aceştia să prezinte un test negativ la COVID-19 înaintea intrării pe teritoriul

Niculina Stoican are o carieră de succes în lumea muzicii şi o familie minunată care o susţine necondiţionat. Cântăreaţa în vârstă de 51 de ani este căsătorită şi are un băiat de care este foarte […] The post Cu ce se ocupă fiul

Cu tensiunile dintre Vest şi Rusia în continuă creştere, premierul maghiar, Viktor Orban, a pornit către Moscova într-o „misiune de pace“, căutând să pozeze în mediator între cele două părţi şi să-şi pornească în acelaşi timp

Matteo Renzi, liderul Italia Viva şi fost premier al Italiei, a primit 1,1 milioane de euro de la diverse companii arabe, relevă un raport al diviziei antispălare de bani a Bankitalia, trimis poliţiei pe 6 februarie, potrivit

Angelica Fodor, fosta şefă a creşelor din Ploieşti, implicată, la finalul anului trecut, în scandalul furtului din mâncarea copiilor, merge în continuare la serviciu, deşi asupra ei planează suspiciuni de luare de mită şi

Rata de incidență din București a ajuns astăzi, 8 februarie, la 34,29 de cazuri la mia de locuitori, potrivit Direcției de Sănătate Publică, fiind cea mai mare rată de la începutul pandemiei. Față de ziua precedentă, valoarea a crescut cu

Paul Surugiu, alias Fuego, este pregătit să concerteze în multe orașe începând cu luna martie. Artistul va da startul unui mega-turneu în țară, iar în luna mai va avea spectacol la Sala Palatului. Turneul va […] The post Fuego a dat

Ceaiul sărat este o delicatesă pentru pasionații de ceaiuri, care își pregătesc din timp diversitatea de sortimente, astfel încât zilnic să se bucure de câte o aromă deosebită. Indiferent că te numeri printre persoanele de acest fel sau

Survivor România este unul dintre cele mai urmărite show-uri de televiziune, mii te telespectatori stând cu sufletul la gură în fiecare seară de întreceri. Ce nu se vede dincolo de micul ecran, sunt condițiile extrem […] The post Ce

Ministrul Justiţiei, Cătălin Predoiu a declarat, miercuri, în cadrul unei întâlniri cu ambasadorul Germaniei la Bucureşti, E.S. Dr. Peer Gebauer, în cadrul căreia au fost dezbătute subiecte de interes comun pentru cele două state, pe linie de