Horoscop zilnic 10 septembrie 2021. Venus, planeta iubirii, intră în zodia Scorpion 10.09.2021

10.09.2021 Horoscop zilnic 10 septembrie 2021. Venus, planeta iubirii, intră în zodia Scorpion Horoscopul zilei de 10 septembrie 2021, realizat de astrologul Mădălina Manole, aduce previziuni astrologice pentru toate zodiile. Nativii din semnul Scorpion au parte de intrarea lui Venus în zodia lor, cu impact benefic în plan […] The post



Horoscop zilnic 10 septembrie 2021. Venus, planeta iubirii, intră în zodia Scorpion

Horoscopul zilei de 10 septembrie 2021, realizat de astrologul Mădălina Manole, aduce previziuni astrologice pentru toate zodiile. Nativii din semnul Scorpion au parte de intrarea lui Venus în zodia lor, cu impact benefic în plan […] The post Horoscop zilnic 10 septembrie 2021. Venus, planeta iubirii, intră în zodia Scorpion appeared first on Cancan.

Horoscop zilnic 10 septembrie 2021. Venus, planeta iubirii, intră în zodia Scorpion

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

Mihai Gâdea a prezentat la „Sinteza Zilei” o informaţie în exclusivitate despre Andi Manciu, şeful Grupului de Comunicare Strategică. Manciu a fost exmatriculat în facultate pentru că nu a fost la

Magaye Gueye, 30 de ani, a jucat și-a marcat în Premier League în tricoul lui Everton, iar acum a venit să se impună în lupta cu Adam Nemec, 35 de ani, pentru a-i impresiona pe cei de la Dinamo. Una dintre mișcările spectaculoase ale "câinilor"

Institutul Național de Sănătate Publică (INSP) a actualizat lista celor 13 categorii de persoane în cazul cărora se recomandă testarea pentru COVID-19. Conform Adrianei Pistol, directorul instituției, modificarea constă în faptul că

Numărul companiilor nou-create în Statele Unite a crescut puternic în trimestrul trei, în contextul milioanelor de locuri de muncă distruse de pandemie, atingând un maxim istoric, potrivit Le

SCM Rm. Vâlcea venea după trei înfrângeri în Liga Campionilor, dar Craiova nu i-a putut pune piedică. Este a cincea victorie consecutivă în derby pentru echipa lui Pera Prima etapă a Ligii Naționale feminine s-a încheiat aseară, la Ploiești,

Valentino Rossi, celebrul pilot Italian campion mondial de nouă ori la motociclism viteză, a fost infectat cu noul coronavirus. El a fost testat pozitiv la COVID-19 şi va rata Marele Premiu al Aragonului la MotoGP, […] The post Pilotul Valentino

Marius Ionescu subliniază importanța competițiilor în acest an 2020 atât de complicat, în care a fost dificil pentru toată lumea să se motiveze și antreneze adecvat. Are 35 de ani și este singurul român care a reușit să alerge de 3 ori

Autoritățile de la Praga au suspendat sportul profesionist și amator până la 3 noiembrie din cauza numărului mare de cazuri de coronavirus. Cehia are cea mai mare rată a infectării în Europa. Creșterea alarmantă a numărului de cazuri de

Horoscopul zilei de 17 octombrie 2020, realizat de astrologul Mădălina Manole, aduce previziuni astrologice pentru zodiile Berbec, Taur, Gemeni, Rac, Leu, Fecioară, Balanță, Scorpion, Săgetător, Capricorn, Vărsător, Pești. Horoscopul zilnic

Prim-vicepreşedintele PSD Sorin Grindeanu a declarat că liberalii şi şeful statului Klaus Iohannis se ocupă cu măsluirea cifrelor privind cazurile de COVID, în loc să prevină pandemia. El a adăugat că PNL ţine neapărat să ţină alegerile

SCM Rm. Vâlcea nu a învins niciodată Gyorul. Oltchim conducea însă în disputele cu campioana Ungariei, în Liga Campionilor Gyor este principala forță a Europei în ultimii 10 ani. Campioana Ungariei a cucerit de cinci ori Liga Campionilor: 2013,

Pentru prima dată în ultimele zile, numărul cazurilor noi începe să scadă în judeţul Cluj. Faţă de ieri, numărul noilor cazuri este cu 40% mai

Marţi şi miercuri sunt programate meciurile din cadrul turului 4 al Cupei României, rundă în care vor intra restul de 11 echipe din Liga 2 care nu au participat în tururile anterioare. Iată programul turului 4 al Cupei României: Marți, 20

Al Hilal, formația antrenată de Răzvan Lucescu, a câștigat meciul cu Al Ain, scor 1-0, în prima rundă a sezonului din Arabia Saudită. Al Hilal, deținătoarea Ligii Campionilor Asiei, a fost exclusă din actuala ediție, din cauza unui focar de

În primele 9 luni ale acestui an, polițiștii au emis aproape 6.500 de ordine de protecție provizorii, în creştere cu 10% faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut, informează Inspectoratul General al Poliţiei Române, conform Hotnews. În

După derby-ul pierdut de Inter în fața lui AC Milan cu scorul de 2-1, Wanda Nara (33 de ani), soția lui Mauro Icardi (27 de ani), a postat un mesaj pe rețelele de socializare prin care atacă fostul club al soțului său. După ce în vara anului

Vejle, echipa antrenată de Costel Gâlcă (48 de ani), a obținut o nouă victorie în prima ligă din Danemarca, 3-2 cu Lyngby. După acest rezultat, Vejle ocupă poziția a 3-a, cu 10 puncte după primele 5 etape. Început excelent de sezon pentru

Autorităţile din judeţul Hunedoara au prezentat, duminică, situaţia la zi a persoanelor infectate cu noul

CSM București a câștigat clar partida cu Ferencvaros, din runda numărul 5 a Ligii Campionilor la handbal feminin, scor 25-19, în Sala Polivalentă din București. Cristina Neagu a revenit după pauza provocată

Comitetul Naţional pentru Supravegherea Macroprudenţială (CNSM) a decis în cea de-a treia şedinţă din acest an, desfăşurată prin procedură scrisă, că nivelul îndatorării totale continuă să se menţină sub pragul de semnal, şi