Horoscop zilnic 10 iulie 2021. Lună Nouă în zodia Rac 10.07.2021

Horoscop zilnic 10 iulie 2021. Lună Nouă în zodia Rac

Valentin Cojocaru (24 de ani, portar) și Alex Mățan (20, extremă stânga), jucători împrumutați în sezonul precedent la Voluntari, revin la Viitorul. Anunțul a fost făcut de Ioan Andone, președintele ilfovenilor, la Look Sport: „Cojocaru și

Guvernul a publicat săptămâna trecută, joi seara, în Monitorul Oficial ordonanţa de urgenţă cu privire la măsurile de implementare a programului Noua Casă. Beneficiarii acestui program pot fi cei care la data solicitării creditului garantat nu

Indicele ROBOR la 3 luni, în funcţie de care se calculează dobânzile variabile pentru creditele în lei contractate înainte de luna mai 2019, a scăzut vineri la 2,04%, după ce joi scăzuse la 2,05% de la 2,15%, după ce boardul BNR a decis

Nicolae Duduianu, tatăl lui Emi Pian, era așteptat să ia parte la funeraliile de ieri, însă nu a mai fost prezent. Iată cum se simte acum interlopul. Încarcerat la Penitenciarul Rahova, Pian Senior nu ar avea o stare deloc bună în acest moment.

Simona Halep s-a deplasat la Praga pentru primul ei turneu din luna februarie încoace, însă decizia plecării din ţara a luat-o cu foarte mare

Campioana României va trece, fără probleme, de turul I preliminar al Ligii Campionilor, însă va avea o misiune infernală, în următoarea

Deţinătoarea portofoliului informaţiilor, Manal Abdel Samad, a anunţat, duminica aceasta, că îşi dă demisia din guvern, după exploziile devastatoare care au avut loc în Beirut, informează AFP, citată de Agerpres. „După uriaşa

O nouă alertă a fost emisă prin Sistemul de alertă rapidă european, astfel încât numărul mastilor de protectie neconforme ajunge la 106, conform asociației InfoCons.. Prima alertă a

Consilierul personal al președintelui Consiliului Județean Vaslui, Dumitru Buzatu (PSD), cel care nu credea în coronavirus, a murit în spital după ce a fost confirmat COVID-19. Bărbatul

Joao Felix, „Perla” celor de la Atletico Madrid, vine în Drumul spre Finală. Cei de la EA încă îi mai răsfață pe gameri cu carduri special chiar dacă mai sunt câteva săptămâni și apare FIFA 21. Cum Liga Campionilor a ajuns la

Este oficial! Din septembrie se măresc pensiile. Anunțul a fost făcut, astăzi, de Ludovic Orban care a asigurat faptul că Guvernul va aproba în această săptămână majorările. Potrvit unor surse guvernamentale, pensiile ar urma să fie majorate

Din echipa lui Marcel Ciolacu pentru şefia PSD vor face parte atât Sorin Grindeanu, cât şi Gabriela Firea, propuşi pentru funcţia de prim-vicepreşedinte. De asemenea, atât Olguţa Vasilescu, cât şi soţul său Claudiu Manda vor ocupa funcţii

Hassan Diab, premierul Libanului, l-a anunțat luni pe preşedintele Michel Aoun că ar vrea să demisioneze, în contextul reformelor solicitate după explozia de la Beirut. În ultimele zile, trei membri

iQuest, furnizor de soluţii software fondat la Cluj în 1998 şi deţinut în prezent de grupul german Allgeier, şi Nagarro, companie de inginerie digitală şi soluţii tehnologice, deţinută de acelaşi grup, vor fuziona, noua organizaţie urmând

Arnold Schwarzenegger a devenit bunic după ce fiica sa, Katherine, a dat naştere primului său copil, un băieţel, relatează Agerpres. Acesta este primul nepot al actorului. Arnold Schwarzenegger, în vârstă de 72 de ani, are cinci copii. Katherine

Costin Lazăr a fost invitatul lui Costin Ștucan în această dimineață unde a vorbit despre mai multe episoade din

Cea mai recentă reducere de dobândă anunţată de BNR ar putea să evidenţieze posibilitatea de accentuare a tendinţei inflaţioniste la nivelul economiei, potrivit unei analize a casei de brokeraj XTB România, care consideră că titlurile de stat

Eugen Tomac, liderul PMP respinge acuzațiile potrivit cărora candidatura lui Traian Băsescu ar ajuta-o pe Gabriela Firea la alegerile locale și îi acuză pe liderii USR că nu și-au dorit un front

Valul de caniculă din sudul ţării nu se domoleşte, însă în peisaj îşi fac apariţia şi furtunile. Administraţia Naţională de Meteorologie(ANM) anunţă pentru miercuri, 12 august, maxime de 34 de grade Celsius. Spre seară, vijeliile se

Astăzi de la ora 22:00 se va da startul în cadrul sferturilor de finală ale Champions League, ediția 2019-2020. BILETUL ZILEI » NICIO SURPRIZĂ » „VERDE” ȘI IERI » VARIANTELE PENTRU PROFIT DE ASTĂZI SUNT AICI! Balul va fi deschis astăzi pe