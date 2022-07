Horoscop zilnic 1 iulie 2022. Leii se bucură de energie 01.07.2022

01.07.2022 Horoscop zilnic 1 iulie 2022. Leii se bucură de energie Horoscopul zilei de 1 iulie 2022, realizat de astrologul Mădălina Manole, aduce previziuni astrologice pentru toate zodiile. Nativii din semnul Leu se bucură de energie și o voință puternică. Luna iulie începe destul de promițător,



Horoscop zilnic 1 iulie 2022. Leii se bucură de energie

Horoscopul zilei de 1 iulie 2022, realizat de astrologul Mădălina Manole, aduce previziuni astrologice pentru toate zodiile. Nativii din semnul Leu se bucură de energie și o voință puternică. Luna iulie începe destul de promițător, […] The post Horoscop zilnic 1 iulie 2022. Leii se bucură de energie appeared first on Cancan.

Horoscop zilnic 1 iulie 2022. Leii se bucură de energie

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

Meteorologii au emis, pentru weekend, un cod galben de caniculă în 8 județe. De la jumătatea săptămânii viitoare însă, vremea se va răci și temperaturile vor ajunge la cele normale pentru această perioadă. Chiar dacă vara calendaristică se

Lilian Carabeţ va prelua atribuţiile şefului Inspectoratului General al Poliţiei, până la asigurarea interimatului sau numirea de către Guvern a noului şef al IGP. Ministrul Afacerilor Interne, Ana Revenco, l-a prezentat astăzi efectivului

O ieșire în natură este o idee minunată de concediu, pentru a te relaxa și a te îndepărta pentru câteva zile de programul aglomerat de zi cu zi și viața agitată de oraș. Printre lucrurile pe care poți să

În minutul 69 al derby-ului cu Rapid, FCSB a înscris, dar brigada oprise jocul pentru un ofsaid semnalizat de asistentul Vasile Marinescu la Mamut, care însă nici n-a atins mingea, nici n-a influențat vreun adversar, iar balonul a fost jucat de un

Berbec Unele aspecte ale vieții vor fi în favoarea ta, în timp ce altele vor avea nevoie de atenție. Vei avea mai mulți bani iar cariera este stabilă. Elevi se vor descurca bine la

Sesiunea august-septembrie a examenului de Bacalaureat 2021 a început luni cu prima probă la Limba şi literatura română. Marţi, elevii urmează să susţină a doua probă, respectiv proba obligatorie a profilului, respectiv matematică sau

A luat foc terasa unui restaurant din zona Dristor! Sunt degajări mari de fum. A ars în totalitate o magazie din spatele unui local din sectorul 3 din Capitală. pompierii intervin în aceste momente pentru a limita incendiul și a stinge

Celebrul solist al trupei U2 a apărut, duminică, pe scena Festivalului de Film de la Sarajevo. Acesta a venit cu versiunea digitală a peliculei ''The Million Dollar Hotel'', în regia lui Wim Wenders. Tot el

Aflat în fruntea unui guvern minoritar din octombrie 2019, ceea ce îl face dependent de partide opoziţie pentru a obţine adoptarea reformelor sale, Justin Trudeau speră în sondaje favorabile, datorită modului în care a gestionat pandemia şi

Marea majoritate (85%) a directorilor generali din România planifică creşteri ale investiţiilor în transformarea digitală, în următorii trei ani, segment care a urcat pe primul loc în topul domeniilor pentru care executivii vor aloca mai multe

Damian Drăghici s-a schimbat total de când fiul său a venit pe lume. Cântăreţul trăieşte cea mai frumoasă perioadă din viaţa sa, iar în cadrul unui interviu a mărturisit la ce a renunţat de dragul […] The post Cum i s-a schimbat

Robert Downey Jr. și Jude Law sunt protagoniștii filmelor „Sherlock Holmes” regizate de Guy Ritchie și bazate pe personajul omonim creat de Arthur Conan Doyle, care pot fi vizionate la TNT în

Recenta decizie a băncii centrale, prin care a menţinut la 1,25 la sută rata dobânzii de politică monetară, nu a surprins nici pieţele şi nici publicul. Deşi, încă de la începutul anului curent un nou val inflaţionist a lovit România,

Turism Felix (simbol bursier TUFE), care administrează un com­plex turistic în staţiunea Băile Felix, a raportat pentru primele şase luni ale acestui an un profit net de 1,67 mil. lei, comparativ cu pierderea netă de 8,95 mil. lei raportată în

Aliaţi europeni ai Statelor Unite pledează pentru reanalizarea funcţionării Alianţei Nord-Atlantice după decizia "unilaterală" a preşedintelui Joseph Biden privind retragerea din Afganistan, considerată

Compania CTPark Iota, cu sediul în Ilfov, localitatea Dragomireşti-Deal, parte a grupul ceh CTP, principal dezvoltator de spaţii industriale şi de logistică din Europa Centrală şi de Est, va realiza terminalul cargo pe aeroportul din Oradea,

Sheriff Tiraspol a produs marea surpriză a zilei în fotbalul european. Campioana Republicii Moldova a câștigat cu 3-0 meciul tur cu Dinamo Zagreb, din play-off-ul Ligii Campionilor. Returul se va juca pe 25 august, la Zagreb. Parcursul extraordinar

Organizația Mondială a Sănătății (OMS) a anunțat că datele actuale nu indică faptul că este necesară efectuarea unei a treia doze de vaccin anti-COVID-19, adăugând că toate persoanele vulnerabile din lume ar trebui să fie […] The

iHunt Technology Import-Export (simbol bursier HUNT) a încheiat primul semestru din 2021 cu un profit net de 2,7 mil. lei, în urcare cu 41,9% faţă de S1/2020, la o cifră de afaceri de 20,6 mil. lei, plus 40%, potrivit calculelor realizate de ZF pe

Un accident rutier grav s-a produs, marți, în municipiul Dej, județul Cluj. Un autoturism ar fi pierdut controlul direcție de deplasare, intrând în coliziune cu un stâlp de electricitate, potrivit