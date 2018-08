Horoscop septembrie 2018. Rac: Nu demisionati inainte de gasi alt job! 23.08.2018

23.08.2018 Horoscop septembrie 2018. Rac: Nu demisionati inainte de gasi alt job! Pentru cei nascuti in semnul Racului, prima luna de toamna va fi deosebit de activa, complicata din toate punctele de vedere, dar bogata in evenimente si foarte productiva. In septembrie nu trebuie numai sa munciti pe



Horoscop septembrie 2018. Rac: Nu demisionati inainte de gasi alt job!

Pentru cei nascuti in semnul Racului, prima luna de toamna va fi deosebit de activa, complicata din toate punctele de vedere, dar bogata in evenimente si foarte productiva. In septembrie nu trebuie numai sa munciti pe br...

Horoscop septembrie 2018. Rac: Nu demisionati inainte de gasi alt job!

Stiri Jurnalul National

Stiri pe aceeasi tema:

O nouă cultură legumicolă este gata să ajungă în serele şi grădinile din România. Este vorba despre spanacul urcător, Basella Rubra, cultivat de un deceniu, pentru experimente, la Staţiunea de Cercetare Legumicolă Buzău. Se dezvoltă ca o

concertul pe care grupul trip-hop Massive Attack l-a susţinut marţi seară în Capitală a reprezentat, pe lângă revenirea britanicilor pe scena bucureşteană, şi o reală doză de civism. De activism social şi politic, deopotrivă. Guvernul

Președintele american Donald Trump l-a nominalizat miercuri pe Adrian Zuckerman, care a emigrat din România în SUA la vârsta de zece ani, pentru postul de ambasador al Statelor Unite la București, se arată într-un comunicat publicat de Casa Abă.

Cunoscutul interpret de muzică uşoară Ilie Micolov a murit, sâmbătă după-amiaza, în locuinţa sa din Oglinzi, judeţul Neamţ. Cântărețul a fost înmormântat la Cimitirul „Pacea” din Suceava. Artistul a fost răpus de o boală

Cel puţin 19 persoane au murit, iar alte câteva sute sunt dispărute, în urma prăbuşirii barajului hidroelectric Xepian-Xe Nam Noy, aflat în sud-estul statului Laos, a anunţat presa locală miercuri, citată de site-ul agenţiei

Cabral, vedeta PROTV, a anunțat pe contul de socializare că se va apuca de cântat, lucru ce ar implica retragerea sa din

Există momente în care facem un pas înapoi și ne întrebăm: „cine sunt eu cu adevărat?“ sau „care este menirea mea?“ și așteptăm parcă un semn divin care să ne ghideze. Sunt etape cruciale în care e dificil să

Brandul de modă Ivanka Trump va fi închis. Preşedintele companiei, Abigail Klem, i-a informat pe cei 18 angajaţi ai companiei marţi, iar Ivanka Trump urma să discute la rândul ei cu aceştia, potrivit site-ului

Constanţa va avea un festival de jazz, ce se va desfăşura în zona veche a oraşului. JazzUp Sea are loc în weekend-ul 2-5 august. Intrarea este

Continental Anvelope a achiziţionat fosta platformă industrială UMT din Timişoara. Valoarea tranzacţiei nu a fost făcută publică, dar reprezentanţii Contiental au anunţat pentru ce va fi folosit terenul. Potrivit unor surse din domeniu,

Preşedinta PAS, Maia Sandu, consideră că cei 713 primari din Republica Moldova, care au semnat recent o scrisoare deschisă către liderii europeni prin care îşi arată indignarea faţă de suspendarea finanţării UE pentru Guvernul de la

O femeie de 34 de ani ar fi traversat neregulamentar strada şi a fost lovită mortal de un şofer. Nenorocirea s-a petrecut în satul clujean

Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM) a actualizat avertizările meteo. Astfel, judeţele Constanţa şi Tulcea intră sub Cod Portocaliu de ploi abundente, până miercuri seara, la ora 21.00. Alte 36 de judeţe se află sub Cod Galben de

În primul semestru al acestui an, de pe aeroporturile româneşti au decolat peste 505 curse aeriene cu întârzieri mai mari de trei ore, peste 50.000 de pasageri fiind

O parte considerabilă a intelectualităţii româneşti s-a lăsat periodic ispitită de implicarea în politică fie prin susţinerea deseori necritică a unui politician de meserie, fie prin abandonul condeiului

Camera superioară a parlamentului polonez a adoptat un amendament care deschide calea către numirea viitorului preşedinte al Curţii Supreme de către Partidul Lege şi Justiţie (PiS), aflat la guvernare, în

O persoană a murit după ce a fost luată de viitură, iar 13 case, 166 curţi, 50 subsoluri/beciuri au fost afectate din cauza ploilor şi a vântului puternic din cursul zilei de marţi şi din timpul

Trupul unei femei în vârstă de 69 de ani, din comuna Moldova Suliţa, a fost recuperat de salvatorii de la ISU Suceava, după ce a fost luată de ape pe raza localităţii Benia. Purtătorul de cuvânt

U Craiova are șanse mici s-o evite pe RB Leipzig în turul 3 preliminar al Ligii Europa, în condițiile în care adversara nemților din turul 2 preliminar, BK Hacken (Suedia), pare un adversar accesibil. Însă șansele de

Victima a ajuns astăzi la spital după ce a fost atacat de un urs, la Băile Tușnad. Președintele Consiliului Județean Harghita, Borboly Csaba, care a anunţat incindentul, susţine că viața oamenilor din Băile Tușnad este pusă în pericol.