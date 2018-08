Horoscop septembrie 2018: Capricornii au noroc in afaceri! 29.08.2018

29.08.2018 Horoscop septembrie 2018: Capricornii au noroc in afaceri! HOROSCOP SEPTEMBRIE 2018. In septembrie 2018, Soarele se va afla in casa a 9-a a zodiei dumneavoastra, a anturajului indepartat, a filosofiei si calatoriilor. Acest lucru va permite navitilor din Capricorn sa



Horoscop septembrie 2018: Capricornii au noroc in afaceri!

HOROSCOP SEPTEMBRIE 2018. In septembrie 2018, Soarele se va afla in casa a 9-a a zodiei dumneavoastra, a anturajului indepartat, a filosofiei si calatoriilor. Acest lucru va permite navitilor din Capricorn sa extinda...

Horoscop septembrie 2018: Capricornii au noroc in afaceri!

Stiri Jurnalul National

Stiri pe aceeasi tema:

BMW AG l-a numit pe Neil Fiorentinos în funcţia de preşedinte BMW Group pentru regiunea Europei Centrale şi de Sud-Est, cu începere de la 1 septembrie 2018. Fiorentinos preia postul de la Christoph von Tschirschnitz, care a decis să preia o nouă

Şoferul maşinii cu numere anti-PSD înmatriculată în Suedia, Răzvan Ştefănescu, a ajuns, marţi, însoţit de avocat la sediul Poliţiei Rutiere pentru a-şi clarifica situaţia. El susţine că ar fi schimbat plăcuţele de înmatriculare dacă

Universitatea de Stat din Moldova ocupă locul 3.287 în lume, potrivit clasamentului internaţional Ranking Web of Universities (Webometrics), aceasta fiind cea mai bună plasare printre instituţiile de învăţământ superior din Republica Moldova.

WhatsApp a început implementarea facilităţilor care permit comunicarea video a până la patru persoane prin intermediul camerelor telefoanelor

Un cetăţean din Macedoinia a încercat să ducă din Turcia în Bosnia 4.700 de articole textile contrafăcute. Bărbatul le-a spus poliţiştilor de frontieră că nu ştia ce

Rata şomajului în luna iunie a acestui an a scăzut la 4,5%, date ajustate sezonier, de la 4,6% în luna precedentă, arată datele transmise marţi de Institutul Naţional de Statistică

Fostul sef al campaniei electorale a presedintelui american Donald Trump, Paul Manafort, a castigat peste 60 de milioane de dolari in calitate de consultant politic in Ucraina, venituri pe care nu le-a precizat

Un autobuz cu pasageri a sărit în aer la impactul cu o mină amplasată la sol în vestul Afganistanului, făcând cel puţin opt morţi şi 40 de răniţi, în majoritate femei şi copii, au

Şoferul autoturismului înmatriculat în Suedia cu numere personalizate conţinând injurii la adresa PSD a venit marţi dimineaţă, însoţit de avocat, la sediul Brigăzii Rutiere a Capitalei, pentru audieri,

Un cioban care a suferit o paralizie în timp ce se afla la o stână din Masivul Retezat, la peste 2.200 de metri altitudine, a fost adus de pe munte, în cursul nopţii de luni spre marţi, de o echipă formată din

Mai sunt doar câteva zile până la unul dintre cel mai aşteptate festivaluri din România, Untold, când vor urca pe scenele festivalului nume mari din industria muzicală, precum Black Eyed Peas, The Prodigy,

Doar preşedintele rus Vladimir Putin s-ar bucura de absenţa unui acord cu Uniunea Europeană cu privire la Brexit, a apreciat marţi noul ministru de externe britanic

Grupul TeraPlast Bistriţa, unul dintre principalii jucători din piaţa materialelor de construcţii, unde acţionar majoritar este omul de afaceri Dorel Goia, a înregistrat în primul semestru o cifră de afaceri consolidată de 338 de milioane lei,

Cristina Ferreira, prezentatoare la un post tv portughez, are 40 de ani, dar e la fel de sclipitoare ca la 20. A fost măritată cu un fost jucător de fotbal, António Casinhas, acum președintele clubului Atlético Clube da Malveira, și e

Schimbă echipa după Mondiale și schimbă perechea. Achraf Hakimi, împrumutat de Real Madrid la Dortmund, și-a găsit altă iubită în această vară. Revista Semana a dezvăluit că fundașul marocan are o idilă cu atrăgătoarea Hiba

Primarul Timișarei, Nicolae Robu, a publicat încă un clip video pe Facebook în care se laudă că a fost golgheter la un meci de fotbal cu prietenii. ”ASEARĂ, DIN NOU AM FOST GOLGHETER! DE DATA ASTA, DOAR CU 6 GOLURI MARCATE! DA, ȘASE!

Simona Halep a petrecut câteva zile în România, după care s-a dus într-un loc exotic, de vis, pentru a se relaxa, până să înceapă pregătirea pentru turneele din SUA. Pe contul personal de Instagram, liderul WTA a postat și câteva fotografii

Dacă până acum toate zodiile au avut parte de întâmplări fericite și de schimbări benefice pe toate planurile, se pare că cei 3 nativi despre care vei afla mai jos nu vor mai fi la fel de norocoși. Citește mai

Florin Călinescu, ironii tăioase pentru Carmen Dan şi poliţişti. Actorul a scris o postare pe Facebook în care le cere „Carmensitei“ şi poliţiştilor să „termine cu ipocrizia“ şi să nu facă din „m**e PSD o chestiune penală“,

Pierderea controlului asupra unor state din Europa de Est înseamnă pentru Washington şi Moscova lipsa unei zone tampon între politicile liberale occidentale şi cele euroasiatice