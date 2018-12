Horoscop săptămânal, 31 decembrie - 6 ianuarie. Apar schimbări importante 28.12.2018

Berbec Reușești să duci la bun sfârșit un demers profesional pe care l-ai tot amânat în anul care tocmai a trecut. În plus, o să te întâlnești cu niște prieteni vechi pe care nu i-ai mai văzut de mult ti...

Bacteria care poate fi identificată pe pielea tuturor devine rezistentă la antibiotice, au avertizat oamenii de știință, notează Daily Mail. Bacteria este similară cu cea regăsită în spitale, MRSA,

Un băiat "neastâmpărat" l-a eclipsat pe papa Francisc miercuri, după ce "a evadat" din braţele mamei sale şi a alergat spre podiumul papal în timpul unei audienţe publice, trăgându-l cu putere de mână pe

Max Eisenbud, agentul rusoaicei Maria Sharapova (31 de ani, 29 WTA), crede că fostul lider mondial va avea mai mult succes în afaceri decât în tenis. Maria deține compania producătoare de dulciuri Sugarpova. "În 2004, după ce

Kylian Mbappe (19 de ani), unul dintre favoriții la câștigarea Balonului de Aur în 2018, l-a descris pe Roger Federer (37 de ani, 3 ATP) într-un interviu acordat celor de la "Tele Suisse". Proaspătul campion mondial este un fan

Mihaela Buzărnescu (30 de ani, 34 WTA) are țeluri mărețe în anul 2019. Românca vrea să ajungă între primele 10 jucătoare ale lumii și e sigură că România se poate impune în Fed Cup. România

Liga Campionilor continuă astăzi cu meciurile din etapa a 5-a din faza grupelor. Înfruntările serii implică echipele din Anglia. Tottenham primește vizita lui Inter, în timp ce Liverpool joacă la Paris, contra lui PSG.

Selecționerul Cosmin Contra crede că Alexanderu Pașcanu (20 de ani) ar fi jucătorul ideal pentru defensiva celor de la FCSB. Nicolae Dică, prezent în același studio, a comentat posibilitatea. "Eu i-am recomandat lui Pașcanu să-şi

Dacă acoperirea vaccinală rămâne redusă, decesele vor fi numeroase în timpul sezonului gripal, în special în cazul pacienţilor aflaţi la risc, spune preşedintele Societăţii Române de

Un bărbat din Australia vroia să cumpere o maşină. Cum nu avea mulţi bani, a "vânat" chilipirurile. A aflat din presă de o licitaţie a poliţiei, care scotea la vânzare maşini confiscate de la

Viorica Dăncilă merge cu două zile mai devreme la Monumentul Unirii din Alba Iulia. Premierul organizează și o ședință de guvern solemnă, joi, tot la Alba Iulia. Citește mai

Roma, 28 noiembrie: Vicepremierul și ministrul de Interne, Matteo Salvini, a declarat miercuri că Italia nu va participa la conferința interguvernamentală de la Marrakech luna viitoare pentru a adopta Pactul Global al ONU pentru o migrație sigură

Premierul Viorica Dăncilă şi ceilalţi membri ai Guvernului participă joi, 29 noiembrie, la o şedinţă solemnă de Guvern, în Sala Unirii, la Alba

Sărbătorirea Centenarului, dar şi aniversările celor mai puternice posturi de televiziune prilejuiesc un program TV bogat. „Adevărul“ vă prezintă ce puteţi vedea pe micile ecrane în wekend-ul de 1

Şedinţa solemnă pentru marcarea Centenarului Marii Uniri a arătat o clasă politică mai dezbinată ca oricând, discursurile primilor oameni în stat fiind presărate cu atacuri la adresa adversarilor şi mai puţin cu proiecte concrete de

Formaţia Atletico Madrid a învins, miercuri seară, pe teren propriu, cu scorul de 2-0, echipa AS Monaco, într-un meci din penultima etapă a grupei A a Ligii Campionilor, şi s-a calificat în optimile de finală ale

Actorul danez Claes Bang (The Girl in the Spider's Web, The Affair, Borgen) va interpreta rolul lui Dracula în mini-seria creată de Steven Moffat și Mark Gatiss și inspirată de romanul clasic al lui Bram

Banca Angliei a avertizat că lira se va prăbuși, inflația va exploda, iar dobânzile vor crește dacă Brexit-ul va trece fără un acord, conform Dailymail. Guvernatorul băncii, Mark Carney, a spus că impactul

Cosmin Contra a numit adversarele pe care le-ar dori în grupa României din preliminariile pentru Campionatul European de fotbal din 2020. Tragerea la sorți a preliminariilor CE 2020 are loc duminică și poate fi urmărită liveTEXT

Atmosferă de sărbătoare al Aeroportul Otopeni, unde a fost pus în scenă un flashmob pe acorduri de vals. Orchestra Teatrului de Operetă „Ion Dacian” a interpretat valsul „Gramofon”, compus de Eugen Doga, iar balerinii au

Donald Trump este un mare fan al meme-lor de pe Internet, titrează CNN. Ultima "joacă" a președintelui: a retransmis pe Twitter un montaj foto care-i arată pe Obama şi soţii Clinton în închisoare.