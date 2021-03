Horoscop săptămânal, 22 - 28 martie. Săgetătorii au parte de o săptămână plină de studiu 18.03.2021

Horoscop săptămânal, 22 - 28 martie. Săgetătorii au parte de o săptămână plină de studiu

Berbec Săptămâna aceasta se dovedește a fi foarte interesantă. Ai parte de o mulțime de surprize și te bucuri de prezența persoanelor importante din viața ta. În plus, înveți să-ți organizezi programul,...

Se poate spune că Ungaria era deja „imunocompromisă“, astfel că atunci când a lovit pandemia de coronavirus, democraţia rănită a Budapestei s-a dovedit a fi prea vulnerabilă, scrie Washington

Aplicaţiile de pontaj de la distanţă şi cele care centralizează munca angajaţilor care lucrează de acasă, în această perioadă de criză generată de coronavirus, îi ajută pe salariaţi să fie mai responsabili şi mai motivaţi, a spus

Formatul emisiunii Adriana Nedelea LA FIX s-a schimbat temporar, iar explicaţiile le găsiţi la finalul articolului. Libertatea.ro difuzează un jurnal de știri, la ora 13.00, în care vă ținem la curent cu situația din București, din țară și

UEFA a decis suspendarea meciurilor echipelor naţionale programate în luna iunie, atunci când România trebuia să joace cu Islanda în play-off-ul Ligii Naţiunilor, în lupta de calificare la EURO 2021. Anunțul

Primele echipamente de protecţie şi aparatură medicală, în valoare totală de 46.850 de euro, vor fi livrate astăzi Spitalului Judeţean de Urgenţă „Sfântul Ioan cel Nou” din Suceava, informează Organizaţia Salvaţi Copiii, prin

Rezultatul expertizei medico-legale în cazul crimei multiple de la Spitalul de Psihiatrie Săpoca a ajuns pe masa procurorilor, care vor decide dacă vor solicita sau nu o contra-expertiză. Concluzia medicilor legişti arată că atacul a venit pe

Coronavirusul a ajuns și pe portavionul USS Theodore Roosevelt, al patrulea transportator de aeronave nucleare din clasa Nimitz al Marinei americane. Cel puțin 70 de militari au fost infectați cu COVID-19, iar comandantul cere insistent superiorilor

Toţi austriecii vor trebui să poarte măşti când sunt la cumpărături, a anunţat luni guvernul austriac, în cadrul celor mai recente măsuri destinate luptei împotriva noului

Ford a lansat noul Kuga, nu în Spania, cum era programat, ci în mediul online. Cea de-a treia generație a SUV-ului Ford se bazează pe platforma pe care a fost construit și Focus. Circa 70% din elemente sunt

Azi UEFA a organizat a doua videoconferință cu reprezentanții celor 55 de federații, în care a discutat viitorul fotbalului european Astfel, deadline-ul pentru sfârșitul competițiilor interne, de pe 30 iunie pe 3 august. În urma

După Suceava, Țăndărei ar putea deveni următorul focar de coronavirus din România. În ultimele zile, 20 de persoane au fost depistate pozitiv și tot mai multe merg la medic având simptome specifice. Se pare că până în momentul de față s-au

În contextul epidemiei de coronavirus din România, companiile Auchan şi Leroy Merlin, cu sprijinul Ministerului Sănătăţii şi al Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă (DSU), au demarat organizarea unui centru de spitalizare pentru persoane

Grupul Avis 3000 din judeţul Hune­doara, pus pe picioare în urmă cu aproape două decenii de familia State, un complex avicol integrat care produce carne de pui şi ouă şi le comer­cia­lizează în propria re­ţea de

Coronavirus România - S-a intrat in scenariul 4 dupa ce am depasit 2.100 de cazuri la noi in

14 ţări membre UE au avertizat împotriva încălcării statului de drept în spațiul comunitar, pe motivul luptei împotriva pandemiei cu coronavirus, transmite AFP. "În această situaţie fără

Activitatea agenţilor imobiliari s-a diminuat cu aproximativ 75% la nivelul Capitalei, în ceea ce priveşte volumul tranzacţiilor, în martie 2020, estimează Freedom Group, companie de consultanţă imobiliară fondată de către antreprenorul în

Testele de laborator au indicat abia pe 2 aprilie că femeie era infectată cu virusul care a provocat pandemia

Multă lume este îngrijorată de posibila perturbare a aprovizionării cu alimente în săptămânile ce urmează. Un semnal de atenționare este tras de Asociația Companiilor de Distribuție de Bunuri din

Angajaţii Serviciului de Protecţie şi Pază (SPP) au donat Spitalului Judeţean Suceava 5.000 de măşti, 5.000 de mănuşi şi 600 de combinezoane. Echipamentele de protecţie au ajuns în această dimineaţă la unitatea medicală cea mai grav

Nicoleta Luciu s-a retras de mult timp la Miercurea-Ciuc, alături de soțul ei și de cei patru copii. În această perioadă, pandemia de coronavirus nu i-a afectat brunetei foarte mult viața de zi cu zi, dar nici nu e ușor să ții patru copii plini