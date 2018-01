Horoscop, sâmbătă, 27 ianuarie 2018. Vărsătorii simt povara problemelor nerezolvate. Acestora li se adaugă unele noi 27.01.2018

27.01.2018 Horoscop, sâmbătă, 27 ianuarie 2018. Vărsătorii simt povara problemelor nerezolvate. Acestora li se adaugă unele noi Horoscop 27 ianuarie 2018. Vărsătorii simt povara problemelor nerezolvate. Acestora li se adaugă unele noi Horoscop 27 ianuarie 2018 – Berbec Este o zi specială, care îți aduce ocazia de a repara unele erori. Este suficient să fii mai



Horoscop, sâmbătă, 27 ianuarie 2018. Vărsătorii simt povara problemelor nerezolvate. Acestora li se adaugă unele noi

Horoscop 27 ianuarie 2018. Vărsătorii simt povara problemelor nerezolvate. Acestora li se adaugă unele noi Horoscop 27 ianuarie 2018 – Berbec Este o zi specială, care îți aduce ocazia de a repara unele erori. Este suficient să fii mai atent la cei din jur și la semnalele lor, ca să afli despre ce este vorba. […] Post-ul Horoscop, sâmbătă, 27 ianuarie 2018. Vărsătorii simt povara problemelor nerezolvate. Acestora li se adaugă unele noi apare prima dată în Libertatea.ro.

Horoscop, sâmbătă, 27 ianuarie 2018. Vărsătorii simt povara problemelor nerezolvate. Acestora li se adaugă unele noi

Stiri mondene - Stiri Libertatea

Stiri pe aceeasi tema:

Denis Alibec (26 de ani) trece prin cea mai proastă perioadă a carierei, însă e ajutat de cei mai importanți oameni din fotbalul românesc. Ultimul nume care încearcă să-l readucă la forma de altădată este Lucian

Cele mai spectaculoase fenomene astronomice din 2018 vor fi eclipse de soare și de lună, apariția unei comete și alăturări planetare deosebite. National Geographic a realizat un top cu cele mai spectaculoase fenomene astronomice din 2018 pe care

CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din România, a aflat de la Carmen Harra ce s-ar fi întâmplat în casa soţilor Maleon, din Iaşi, care s-au sinucis în seara de Ajun. Dezvăluiri halucinante au ieşit la iveală la aproape o săptămână de la gestul

De Revelion ne sunt puse la încercare mai mult decât oricând bunul gust şi imaginaţia. Din păcate, există tendinţa de a face alegeri nepotrivite tocmai din dorinţa de a construi ţinute adecvate contextului. Cel mai apreciat stilist, Adina

MESAJE ANUL NOU. Ai nevoie de puţină inspiraţie pentru MESAJE de ANUL NOU trimise cunoscuţilor sau oamenilor dragi? Realitatea.net îţi oferă o selecţie din cele mai frumoase MESAJE DE ANUL NOU! Citește mai

2017 a stat sub semnul unui conflict marcant între Cotroceni și Palatul Victoria, dar și între Klaus Iohannis și Liviu Dragnea sau Călin Popescu Tăriceanu, lideri ai Opoziției, dar și ai celor două camere ale Parlamentului, pe

Mai multe petroliere sub pavilionul Rusiei au aprovizionat Coreea de Nord cu combustibil în cel puţin trei ocazii în ultimele luni prin transferuri efectuate în largul mării, susţin mai multe surse din serviciile de informaţii ale unui stat

Tabăra guvernamentală din PSD va forța în 2018 demisia sau invalidarea lui Dragnea ca președinte al PSD, afirmă consultantul politic Cozmin Gușă, care mai are o veste proastă pentru oamenii puterii: legile justiției nu vor intra

La aceeaşi masă cu separatiştii transnistreni a ales să se aşeze Ana Munteanu, câştigătoarea de la Vocea României. În aceeaşi zi în care preşedintele Republicii Moldova decora doi separatişti transnistreni pentru că împuşcau moldoveni

Cel mai mare duşman al celor care sunt amatori de plimbări cu caiacul pe o apă curgătoare este echilibrul, pe care mulţi reuşesc cu greu să şi-l menţină. Aceştia cad de câteva ori în apă până îşi dau seama cum să

Într-o colecţie strânsă de Arhivele Naţionale intitulată „Sub cenuşa imperiului“ sunt prezentate fotografii şi documente despre soldaţi români din Armata Austro-Ungară, în timpul Primului Război

PREVENŢIE Ca să nu ne întoarcem din vacanţa la schi cu probleme la articulaţii, în special la genunchi, avem nevoie de: schiuri şi clăpari pe mărime şi de bună calitate, dar şi de articulaţii încălzite şi de un sistem muscular foarte bine

În anul Centenarului Marii Uniri, Libertatea vă propune să redescoperim românii exponențiali de care am fost sau suntem mândri în fiecare zi. Astfel, timp de un an, vă prezentăm sub forma grafică, în ziar, sau animată, pe site și facebook,

Anul 2017 nu a fost lipsit de momente de cumpănă, în special pe plan politic. De la învestirea lui Donald Trump la tirurile nord-coreene sau criza catalană – scena politică internațională a fost tot timpul în atenție, stârnind în

La nivel național, în mediul rural, funcționează doar 19 cabinete medicale școlare și un singur cabinet de medicină dentară școlară, potrivit unui document oficial al Ministerului Sănătății, consultat de „Evenimentul

Dumitru Iliescu, fost şef al SPP, critică dur atitudinea ambasadorului Franţei la Bucureşti privind traducerea legilor Justiţiei şi ameninţă cu o scrisoare deschisă în care va vorbi despre companiile franceze care au mituit politicieni

Lumea sportului de performanţă e una extrem de dură şi, oricât ai vrea să amâni momentul retragerii, acesta va veni în mod

Preşedintele SUA, Donald Trump, este programat la obişnuită vizită medicală pe 12 ianuarie, a fost confirmat o purtătoare de cuvânt a Casei Albe, Sarah Huckabee

Legenda tezaurului lui Montezuma s-a format în jurul aurului aztecilor, care ar fi fost ascuns de aceştia, pentru a nu fi luat de cuceritorii

Prim-ministrul Mihai Tudose susţine că Tudorel Toader a încercat să îi spună ceva legat de evaluarea activităţii şefei DNA, Laura Codruţa Kovesi, dar a refuzat să îl asculte, spunând ca deciziile în acest caz ţin exclusiv de ministrul