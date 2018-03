Horoscop, sâmbătă, 17 martie 2018. Vărsătorii scapă multe de sub control 17.03.2018

17.03.2018 Horoscop, sâmbătă, 17 martie 2018. Vărsătorii scapă multe de sub control Horoscop 17 martie 2018. Vărsătorii scapă multe de sub control. Aceste situații au și o parte bună, oricât de bizar ar părea Horoscop 17 martie 2018 – Berbec Este o zi de înnoire, în care poți lua decizii importante, în forul tău



Horoscop, sâmbătă, 17 martie 2018. Vărsătorii scapă multe de sub control

Horoscop 17 martie 2018. Vărsătorii scapă multe de sub control. Aceste situații au și o parte bună, oricât de bizar ar părea Horoscop 17 martie 2018 – Berbec Este o zi de înnoire, în care poți lua decizii importante, în forul tău interior. Ai nevoie de o nouă atitudine față de profesie și față de […] Post-ul Horoscop, sâmbătă, 17 martie 2018. Vărsătorii scapă multe de sub control apare prima dată în Libertatea.ro.

Horoscop, sâmbătă, 17 martie 2018. Vărsătorii scapă multe de sub control

Stiri mondene - Stiri Libertatea

Stiri pe aceeasi tema:

În memoriile sale „Călător fără hartă“, diplomatul Dimitrie D. Dimăncescu relatează jocurile făcute la Conferinţa de Pace de la Paris din 1946, unde câţiva politicieni români, grupaţi în jurul ministrului de externe Gheorghe

Primăria Deva a chemat deţinuţii în ajutor pentru a face curăţenie în două blocuri de locuinţe sociale din

ACS Sepsi OSK Sfântu Gheorghe a terminat la egalitate cu CS Concordia Chiajna, 1-1 (1-0), sâmbătă, la Ploieşti, într-un meci din etapa a 25-a a Ligii I de fotbal. Sepsi a deschis scorul

Dinamo - FCSB. Directorul sportiv al clubului de fotbal FC Dinamo, Ionel Dănciulescu, a declarat, sâmbătă, într-o conferinţă de presă, că la derby-ul cu FCSB vor fi în tribune minimum 35.000

Primăria Capitalei intenţionează să reorganizeze RATB, din regie autonomă, în societate pe acţiuni, acţionarii noii structuri numite Societate de Transporturi Bucureşti fiind Consiliul General şi Consiliul Judeţean Ilfov. Această reorganizare

Bucurestenii care blocheaza locurile de parcare cu ciment, bidoane cu apa, cadre de metal sau cu alte obiecte risca amenzi de pana la 1.500 de lei. Citește mai

Regia Autonoma Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat (RA-APPS) nu va mai avea voie sa vanda bunurile confiscate de la familia Ceausescu. Citește mai

Elena Udrea (44 de ani) a anunţat, sâmbătă, la Antena 3, că se află în Costa Rica, unde a mers pentru a vizita nişte prieteni şi de unde intenţionează să meargă în Grecia. Udrea a anunţat că este însărcinată cu gemeni şi că va avea

Preşedintele Klaus Iohannis s-a relaxat din nou la schi în Munţii Şureanu. Şeful statului a fost fotografiat sâmbătă, 17 februarie, în timp ce aştepta la rând pentru a urca cu telescaunul în vârful unei pârtii de pe domeniul schiabil

Adrian Năstase a publicat pe blogul său impresii după vacanţa de o săptămână petrecută în Cuba, trecând în revistă locurile care l-au impresionat şi postând fotografii din

Petra Kvitova a reușit să se califice în finala turneului din Qatar după ce a învins-o pe Caroline Wozniacki într-un meci de peste două ore și jumătate, scor 3-6, 7-6 (3), 7-5, așa că Simona Halep revine pe primul loc de pe 26

Cu o vastă pregătire în domeniul ştiinţelor spirituale şi cu peste 8 ani experienţă în consilierea personală a oamenilor, Barbara Băcăuanu este formator şi astrolog autorizat, numerolog, autor de carte, redactor la mai multe reviste de

Ministerul Afacerilor Interne anunţă că a finalizat, săptămâna trecută, o nouă metodologie privind cunoaşterea personalului, fiind introdus un formular de semnalare care va fi completat de superiorul direct al angajatului şi pus la

Unul dintre cei mai vechi copaci din Ţara Galilor, care a fost probabil plantat acum 1000 de ani pentru a marca o frontieră în timpul regelui Offa, a căzut, potrivit

Extragerea bonurilor fiscale câştigătoare emise între 1 şi 31 ianuarie 2018 este programată duminică, de la ora 19.50. Fondul de premiere este de 1 milion de lei, sumă din care vor fi acordate cel mult 100 de

O femeie din Sibiu a născut, sâmbătă seară, în maşină, în timp ce se deplasa câtre maternitatea din oraş. Atât mama cât şi fetiţa sunt bine, fiind preluate în îngrijire de către

Petra Kvitova a reușit să se califice în finala turneului din Qatar după ce a învins-o pe Caroline Wozniacki într-un meci de peste două ore și jumătate, scor 3-6, 7-6 (3), 7-5, așa că

Ronald Gavril, 31 de ani, a ratat și a doua oportunitate de a deveni campion mondial WBC la categoria supermijlocie. Pugilistul român a fost învins din nou de David Benavidez, 21 de ani, după un meci controlat de la un cap la

În anul Centenarului Marii Uniri, Libertatea vă propune să redescoperim românii exponențiali de care am fost sau suntem mândri în fiecare zi. Astfel, timp de un an, vă prezentăm sub forma grafică, în ziar, sau animată, pe site și facebook,

Mihaela Buzărnescu a fost eliminată în turul II al turneului de la Doha, dar acest lucru nu împiedică o nouă performanţă în cariera