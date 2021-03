Horoscop lunar. Previziuni pentru luna martie 2021 28.02.2021

28.02.2021 Horoscop lunar. Previziuni pentru luna martie 2021 Astrologul Mădălina Manole îți prezintă horoscopul lunar martie 2021 pentru toate zodiile: Berbec, Taur, Gemeni, Rac, Leu, Fecioară, Balanță, Scorpion, Săgetător, Capricorn, Vărsător, Pești. Horoscopul lunii martie 2021 vine cu sfaturi și



Horoscop lunar. Previziuni pentru luna martie 2021

Astrologul Mădălina Manole îți prezintă horoscopul lunar martie 2021 pentru toate zodiile: Berbec, Taur, Gemeni, Rac, Leu, Fecioară, Balanță, Scorpion, Săgetător, Capricorn, Vărsător, Pești. Horoscopul lunii martie 2021 vine cu sfaturi și avertizări importante pentru […] The post Horoscop lunar. Previziuni pentru luna martie 2021 appeared first on Cancan.ro.

Horoscop lunar. Previziuni pentru luna martie 2021

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

Cântăreţul Smiley a intrat în autoizolare, în contextul epidemiei de coronavirus. Artistul a fost plecat în străinătate şi s-a întors vineri seară în România. "M-am intors aseara din Los Angeles şi

Coronavirus Romania - Un nou caz a fost anuntat. Ultimul caz confirmat este al unei femei de 53 de ani, femeia devenind pacientul cu numărul

Sute de membri ai comunităţii ştiinţifice britanice îi cer prim-ministrului Boris Johnson să ia măsuri urgente privind

Biletul Zilei de astăzi conține trei selecții din fotbal cu ajutorul cărora țintim „verdele” în ultima zi a săptămânii. Pentru mai multe ponturi și bilete câștigătoare accesează zilnic pariuri1x2.ro, cel mai bun site de analiză și

Medicul Abdu Sharkawy, specialist în boli infecţioase din Toronto, recomandă oamenilor să își tempereze frica şi să nu se panicheze, să se educe, să învețe ce înseamnă igiena corectă şi ce importanţă

Declararea pandemiei de COVID-19 de către OMS "nu schimbă situaţia" pentru omul de rând, ci pentru cei care se ocupă cu managementul pandemiei, a declarat, miercuri, pentru AGERPRES, managerul Institutului de Boli Infecţioase "Matei Balş", Adrian

Citând surse din UEFA, ziarul britanic ”The Telegraph” scrie că forul continental intenționează să organizeze Euro 2020 în decembrie. Competiția ar trebui să se desfășoare în această vară în 12 țări. Oficialii UEFA vor discuta

Cristiano Ronaldo, 35 de ani, își va transforma hotelurile din Portugalia în spitale pentru a ajuta la lupta împotriva coronavirusului, anunță Marca. După declararea pandemiei de coronavirus, starul lusitan de la Juventus Torino a luat decizia de

Nonconformista Oana Zăvoranu bifează 0 înfrângere de proporții într-un proces în care este acuzată că și-a trimis bunica la azil, iar ulterior nu ar mai fi plătit costurile lunare. În astfel de condiții, Oana a fost dată în judecată

IBM va construi primul computer cuantic al Europei în Germania, permiţând cercetătorilor să controleze tehnologia fără a încălca reglementările europene din ce în ce mai stricte privitoare la suveranitatea datelor, relatează Financial

Antrenorul Ion Geantă e de 40 de ani în Germania și din 2017 la o academie din Gladbeck, unde a adus și câțiva tineri jucători români. Pandemia de coronavirus le-a schimbat însă programul. Europa tremură sub presiunea tot mai mare a pandemiei

Tragedie fără margini într-o familie din oraşul Balş, unde s-a dat alarma după ce a izbucnit un incendiu devastator. Din păcate, un copil de 10 ani a pierit în flăcările care au mistuit întreaga locuinţă. Tatăl minorului s-a ales cu răni

Procurorii Parchetului General s-au sesizat din oficiu privind zădărnicirea combaterii bolilor în cazul senatorului PNL Vergil Chiţac, care a participat la mai multe întâlniri oficiale şi private după ce a intrat în contact cu persoană cu

Air France va continua să efectueze zboruri pe ruta Bucureşti - Paris, dar îşi va adapta numărul de curse în funcţie de evoluţia situaţiei pe plan european, a anunţat compania aeriană, într-un comunicat de presă, transmis vinery de

Vienna Insurance Group a înregistrat anul trecut pe piaţa din România prime brute subscrise de 468,2 milioane euro, în scădere cu 9,1% faţă de 2018, ca urmare a strategiei de reducere a vânzărilor pe segmentul RCA, potrivit raportului financiar

Numărul covăsnenilor confirmaţi ca fiind infectaţi cu Coronavirus a crescut vineri la 4. Potrivit Grupului de Comunicare Strategică, este vorba despre o tânără de 16 ani şi despre o femeie în vârstă de 77 ani, iar ambele au intrat în contact

Începând cu data de 16 martie 2020, Spitalul Clinic Colentina se transformă în centru pentru tratarea pacienților infectați cu noul coronavirus SARS – CoV2. Astfel, începând cu această dată, sunt

Gaz Metan trebuie să plătească o sumă consistentă lui CFR Cluj pentru a-l păstra pe Mihai Butean (23 de ani, fundaș dreapta) și din vară. Medieșenii mai trebuie să scoată din buzunar și pentru Sergiu Buș (27, atacant) și Ioan Hora (31,

Fostul internațional român Florin Răducioiu a împlinit, marți, ”rotunda” vârstă de 50 de ani, dar va sărbători într-un cadru restrâns, alături de familie, din cauza pandemiei de coronavirus. Florin Răducioiu, care s-a născut pe

Coronavirusul a băgat spaima în vedete. Simona Gherghe îi îndeamnă pe români să stea acasă. Coronavirusul a creat panică în toată lumea. Pe teritoriul României au fost confirmate 184 de cazuri de persoane infectate cu virusul ucigaș. Simona