Horoscop lunar. Previziuni pentru luna iulie 2021 01.07.2021

01.07.2021 Horoscop lunar. Previziuni pentru luna iulie 2021 Astrologul Mădălina Manole îți prezintă horoscopul lunar iulie2021 pentru toate zodiile: Berbec, Taur, Gemeni, Rac, Leu, Fecioară, Balanță, Scorpion, Săgetător, Capricorn, Vărsător, Pești. Horoscopul lunii iulie2021 vine cu sfaturi și



Horoscop lunar. Previziuni pentru luna iulie 2021

Astrologul Mădălina Manole îți prezintă horoscopul lunar iulie2021 pentru toate zodiile: Berbec, Taur, Gemeni, Rac, Leu, Fecioară, Balanță, Scorpion, Săgetător, Capricorn, Vărsător, Pești. Horoscopul lunii iulie2021 vine cu sfaturi și avertizări importante pentru toate zodiile. […] The post Horoscop lunar. Previziuni pentru luna iulie 2021 appeared first on Cancan.

Horoscop lunar. Previziuni pentru luna iulie 2021

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

Tehnologia 5G a devenit un subiect despre care se pronunţă şi la care pare că se pricepe toată lumea, ca la fotbal şi politică, a declarat în cadrul videoconferinţei „Ce planuri are România cu tehnologia 5G?“ Eduard Lovin, vicepreşedinte

Pentru că judeţul a atins capacitatea maximă de internare pe secţiile de terapie intensivă a pacienţilor în stare gravă infectaţi cu virusul SARS-CoV-2, DSU a trimis în sprijinul Argeşului o unitate de terapie intensivă

Argentina se confruntă cu un exod în creştere de multinaţionale, aceste companii ajungând la concluzia că a face afaceri în cea de-a treia mare economie din America Latină este prea complicat şi neprofitabil, potrivit Bloomberg

Profesoara Kyle Moore-Gilbert, condamnată la 10 ani pentru spionaj, va fi mutată în închisoarea Qarchak, cea mai violentă temniță din Teheran, capitala Iranului. Acest loc de detenție este renumit pentru violuri, tortură și numeroase cazuri de

Nici prin gând nu i-a trecut că o programată ieșire în parc, la o ”bicicletă”, alături de cei doi copii, se va transforma în momente de panică! Andreea Bănică este personajul principal, de pe o alee din Herăstrău, care a atras privirile

Un jucător de la Astra a fost testat pozitiv cu noul coronavirus după ce a acuzat o stare febrilă. Partida cu Universitatea Craiova de miercuri seara a fost amânată de LPF. Craiova mai are nevoie de 4 puncte

Numele fostului edil al Craiovei, Olguţa Vasilescu, a ajuns deasupra numelui întemeietorului celui mai mare parc din Bănie, Nicolae Romanescu, după ce Municipalitatea a modernizat intrarea în acest parc. Primăria a fost somată să dea jos

Ana Bucur, miss Fitness Universe de două ori, a devenit mamă pentru a doua oară. A născut o fetiță sănătoasă tun, iar momentul l-a împărțit, pe Instagram, cu fanii ei. CITEȘTE ȘI: MIRACOLUL DIN VIAȚA UNEI CÂNTĂREȚE DIN ARDEAL! A

Ferran Torres, 20 de ani, va semna pe 5 sezoane cu Manchester City. Clubul lui Pep Guardiola va plăti 25 de milioane de euro, plus alte 12 milioane ca bonusuri de performanță către Valencia. Pep Guardiola a găsit înlocuitor pentru Leroy Sané,

Un bărbat din comuna Pătrăuţi a judeţului Suceava este cercetat penal pentru „fals în declaraţii” pentru că a minţit autorităţile spunându-le că s-a întors de la muncă din Germania, şi nu din Olanda de unde venise, ca să evite

Execuția bugetară pe primele 6 luni din 2020 arată o scădere (în premieră pe ultimii 5 ani) a veniturilor și o accelerare a creșterii cheltuielilor cu asistența socială, dar mai ales un deficit de peste 4%

Alina Iancu, fondator al plat­formei Revino Cheese & Wine, spune că perioada aceasta este un moment potrivit pentru valorificarea turismului viticol, astfel cramele au un potenţial mare în această zonă de business. Tot în contextul pandemiei,

Aplicaţia TikTok, specializată în formatul video scurt, este anchetată oficial de Comisia pentru Investiţii Străine în SUA (CFIUS), a anunţat, miercuri, secretarul trezoreriei americane, Steve Mnuchin, informează Agerpres. Secretarul de stat

Judecătoria Braşov a decis miercuri eliberarea condiţionată a lui Zoltan Szocs, unul dintre cei doi secui condamnaţi în 2018 pentru terorism, transmite agenția maghiară MTI. Decizia nu este definitivă și poate fi atacată, scrie G4media.ro La

Crimă într-o familie din localitatea buzoiană Stâlpu: un bărbat în vârstă de 36 de ani şi-a înjunghiat mortal cumnatul cu 11 ani mai mic, pe fondul unor certuri familiale. Tânărul intervenise într-un scandal izbucnit între sora lui şi

Producătorii din industria alimentară vor fi obligați să limiteze drastic acizii grași trans-nesaturați (AGT) din produsele alimentare destinate consumului uman, potrivit unui proiect de lege, care a trecut

Anamaria Prodan avut parte, în timp ce se afla la Londra, de un dialog haluciant de cu niște străini, în fața unui restaurant din capitala Marii Britanii. Soția lui Reghe a fost confundată cu o prostituată. Prodanca a povestit o întâmplare

Laboratorul de testare de la DSP Suceava a rămas fără kit-uri pentru testarea COVID-19, din cauza numărului mare de cereri din ultimele zile, relatează Hotnews. În ultimele, zile aproximativ 200 de suceveni au cerut să fie testați. Dinu Sădean,

Guvernul de la Hong Kong a decis amânarea cu un an a alegerilor parlamentare, invocând riscurile de noi contaminări după creşteri considerate alarmante ale noilor cazuri de contaminare cu

Cele mai performante 10 fonduri de obligaţiuni deschise locale au livrat investitorilor în ultimele 12 luni, perioadă de timp care include şi primul semestru al anului 2020, adică cel mai semnificativ impact al coronacrizei, randamente cuprinse