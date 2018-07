Horoscop august 2018: Leii nu vor avea o clipa de liniste! 30.07.2018

30.07.2018 Horoscop august 2018: Leii nu vor avea o clipa de liniste! O luna deosebit de zbuciumata, dar pozitiva.Trebuie sa rezolvati o gramada de chestii si, in plus, sa va ocupat si de treburile gospodaresti. Dar totul se va aranja! Sunteti energici, doriti sa iesiti in



Horoscop august 2018: Leii nu vor avea o clipa de liniste!

O luna deosebit de zbuciumata, dar pozitiva.Trebuie sa rezolvati o gramada de chestii si, in plus, sa va ocupat si de treburile gospodaresti. Dar totul se va aranja! Sunteti energici, doriti sa iesiti in evi...

Horoscop august 2018: Leii nu vor avea o clipa de liniste!

Stiri Jurnalul National

Stiri pe aceeasi tema:

Magazinul monobrand Louis Vuitton, deschis acum un deceniu în galeria comercială The Grand a hotelului JW Marriott, şi-a majorat anul trecut vânzările cu 13%, până la 31,7 mil. lei, cel mai bun rezultat de la intrarea pe piaţă a

LIVEBLOG Wimbledon 2018. Simona Halep, spre al doilea titlu de Mare Șlem al carierei. Al treilea turneu de Grand Slam al anului începe cu calificările, pe 25 iunie. Partidele de pe tabloul principal vor avea loc însă de pe 2 iunie. ACTUALIZARE 2

Denumită şi fumul pământului deoarece străbunicii noştri credeau că nu răsare dintr-o sămânţă, ci direct din pământ, dar mai ales din cauza gustului afumat pe care-l are rădăcina, fumăriţa este o buruiană care creşte în toate

Serena Williams (183 WTA) a fost mereu printre jucătoarele cele mai suspectate de dopaj, deşi a trecut cu brio toate testele la care a fost

Ministrul de interne italian şi liderul Ligii, Matteo Salvini, a lansat ideea creării "unei Ligi a Ligilor în Europa", reunind mişcările "care vor să-şi apere frontierele", cu ocazia reuniunii anuale a

Băncile centrale independente sunt constrânse să recurgă la moral suasion pentru a oferi guvernelor răgazul să realizeze reformele pe care le cere buna funcţionare a economiei. Cu alte cuvinte, cumpără

Catrinel Sandu s-a logodit cu iubitul ei, Steve. Cei doi trăiesc o frumoasă poveste de dragoste, însă blonda îl ține departe pe acesta, de ochii curioșilor. La 6 luni de când s-a pronunţat divorţul de Gabriel Trifu, fosta bebeluşă de la

Deputații și senatorii se întorc, astăzi, la muncă pentru a adopta modificările la Codul Penal, dar și pentru numirea unui nou șef la Serviciului de Informaţii Externe. Tot în aceste zile se va decide şi pragul la abuzul

Rusia s-a calificat, duminică, în „sferturile” Campionatului Mondial, după succesul obținut în fața Spanie, scor 1-1 și 4-3 după loviturile de

Consilierii judeţeni sunt convocaţi luni, 2 iulie, de la ora 10.00, în şedinţă extraordinară, pe ordinea de zi aflându-se patru proiecte, printre care şi hotărârea privind rectificarea bugetului propriu al judeţului

Cantitatea de energie produsă de Centrala Nuclear-Electrică de la Cernavodă în decursul ultimilor 20 ani a fost anunţată de SN

După cum se cuvine cu ocazia unui sfîrşit de civilizaţie excelent, toată lumea e la post şi se speteşte muncind. Cei mai luminaţi din semenii noştri ţin cu dinţii de catastrofă. Cei aflaţi la putere zburdă pe cai mari (şi verzi pe

Diplomaţia de la Bucureşti a devenit în ultimii ani un izvor nesecat de sinecuri pentru odraslele politicienilor care vânează un post călduţ la stat, pe bani frumoşi fără concurs sau studii de specialitate, în contextul în care în plan

Rachetele supersonice ale sistemului de lupta Kinjal vor fi testate cu ajutorul bombardierelor Tu-22M3, au declarat pentru agentia TASS surse din interiorul industriei apararii a Rusiei. "Kinjal va

Cantaretul Iuri Loza a criticat jocul selectionatei tarii sale, care a castigat meciul cu Spania din cadrul optimilor Cupei Mondiale, apreciind ca fotbalistii rusi au fost ajutati de

Câştigul "peste noapte” al unei sume importante de bani, care ne poate scăpa de grijile cotidiene, cum ar fi cel de la loterie, ne încântă pe toţi. Mulţi dintre noi ne încercăm şansa, însă puţini

O femeie în vârstă de 47 de ani, din oraşul Murfatlar, a fost ucisă duminică noaptea de soţul său, în locuinţa conjugală, cu mai multe lovituri de cuţit aplicate în zona gâtului, informează un comunicat

Paul Ionescu, consilier al preşedintelui Camerei Deputaţilor, s-a prezentat, luni dimineaţă, la sediul DIICOT pentru

Gazonul a fost punctul nevralgic al noii arene din Craiova. S-au plâns jucătorii "juveților", antrenorul Devis Mangia, dar și cei de la echipa națională. Terenul n-a mai fost schimbat, compania care s-a ocupat de gazon a dat asigurări că el

Simona Halep va debuta marți la Wimbledon 2018, împotriva japonezei Kurumi Nara (26 de ani, 101 WTA). Românca începe astăzi a 35-a săptămână ca lider mondial. WTA a publicat noul clasament, înainte de Wimbledon. Simona