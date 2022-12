Horoscop 7 decembrie 2022. Cine sunt nativii care vor primi o nouă colaborare 07.12.2022

Horoscopul zilei de miercuri, 7 decembrie 2022. Jumătatea acestei săptămâni vine cu vești neașteptate pentru mulți nativi și chiar cu schimbări. Cei care își cunosc ascendentul pot citi mai întâi previziunile sale, apoi pe cele

Descoperire macabră, în județul Argeș. Un bărbat dispărut de două luni a fost găsit mort lângă Mănăstirea Slănic. Victima avea 46 de ani și plecase de acasă, din comuna Corbi, în luna

Simin Aysel Florescu, managerul Spitalului de Boli Infecţioase Victor Babeş din Capitală, a explicat News.ro că încep să apară tot mai multe cazuri de infectare cu varianta Omicron şi că în spital va exista o secţie de terapie acută cu 21 de

Dezvoltatorul Hagag De­velop­ment Europe a înfiinţat la fi­nalul anului trecut compania Hagag Pri­vighetorilor 35, potrivit datelor din Monitorul Oficial, publicate vineri, 31 decembrie 2021, şi analizează achi­zi­ţia unui teren de peste

În absența a 10 vedete, infectate cu COVID, Bayern Munchen nu știe dacă poate aduna 16 jucători pentru meciul cu M'gladbach. Nu poate completa nici de la „tineret”, întors abia azi din vacanță, nici de la amatori, care reiau pregătirea pe 10

Botezul Domnului sau Boboteaza marchează încheierea sărbătorilor de iarnă. Credincioşii iau apă sfinţită la slujba de Bobotează, “aghiasma mare”, şi o beau pe nemâncate timp de 8 zile. Restul se păstrează lângă icoane şi se spune că

Novak Djokovici a avut o călătorie lungă pentru a ajunge, la Melbourne, oraşul care va găzdui Australian Open (17-30 ianuarie). Şi s-a lovit de probleme, încă de la

Perechea româno-sârbă Irina Begu/Nina Stojanovic s-a calificat în sferturi la proba de dublu la Melbourne Summer Set 2 (WTA 250). Aceasta a învins cu 7-6 (4), 6-4 cuplul Beatriz Haddad Maia (Brazilia)/Nuria Parrizas Diaz (Spania), după o oră

Un autocar la bordul căruia se aflau 13 români a fost cuprins de flăcări, în seara zilei de marți, pe Autostrada de Vest (A1) din Austria, în dreptul localității Kirchstetten din districtul Pölten-Land. Din fericire, […] The post Autocar

Mercedes-Benz a prezentat prototipul VISION EQXX, alimentat de baterii, despre care afirmă că va avea o autonomie de peste 1.000 de kilometri per încărcare, transmite

Guvernul Republicii Srpska a semnat un contract cu un investitor chinez pentru construirea unei noi centrale hidro pe râul Trebisnjica din estul Herţegovinei, deşi projectul este unul dăunător mediului, notează

Comitetul Național pentru Situații de Urgență a stabilit azi noile măsuri privind combaterea răspândirii coronavirusului. Măsurile anunțate azi vor intra în vigoare începând cu 8 ianuarie, după ce vor fi aprobate în ședința de Guvern.

Până pe 2 ianuarie, în România au fost confirmate 92 de cazuri de infectare cu tulpina Omicron, din care 63 (68%) au fost identificate la persoane complet vaccinate, potrivit ultimelor date ale INSP. Nu a fost înregistrat niciun deces la cazuri

Bulgaria va cere aproape tuturor călătorilor din Uniunea Europeană să aibă un test PCR negativ pentru coronavirus înainte de intrarea în ţară, împreună cu un certificat pentru Covid-19 valabil, începând de vineri, a anunţat miercuri

Teatrul "Stela Popescu" deschide anul 2022 cu spectacolul "Micul prinţ", adaptare după povestea lui Antoine de

Miercuri 5 ianuarie 2022, Teatrul de Comedie a sărbătorit 61 de ani de activitate, printr-un program inedit, care s-a desfășurat atât fizic, cât și

Loredana Groza se menţine într-o formă fizică de invidiat, în ciuda faptului că a trecut de 50 de ani. Artista a încins, din nou, spiritele pe reţelele de socializare, după ce a publicat fotografii cu […] The post Cum a apărut Loredana

Suveranul Pontif a lăudat din nou, miercuri, meritele statutului de părinte şi ale adopţiei, însă și-a exprimat regretul că unii oameni nu vor să aibă urmași, iar animalele de companie uneori iau locul copiilor, relatează

Decizia autorităților de la Antipozi de a-i interzice liderului ATP să intre în Australia pentru a-și apăra titlul la primul turneu de Grand Slam din 2022 continuă să preocupe opinia publică internațională. Dar și s-o divizeze. În timp

Sam Groth, un jucător bun de dublu, cel mai dur contestatar al lui Novak Djokovic, nu simte empatie faţă de sârb, pe care-l acuză că este un trişor, după ce acesta a fost reţinut în aeroportul din Melbourne pentru 8 ore, pentru ca apoi să fie

Un francez acuzat că a omorât o femeie în Spania, a fost prins în România. Acesta are 35 de ani și era dat în urmărire internațională de către autoritățile spaniole, transmite Direcţia de Investigaţii Criminale - Serviciul