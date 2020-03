Horoscop 6 martie 2020. Gemenii pot ajunge la concluzii negative 06.03.2020

06.03.2020 Horoscop 6 martie 2020. Gemenii pot ajunge la concluzii negative Horoscop 6 martie 2020 – Citește previziunile pentru toate zodiile. Horoscop 6 martie 2020 – Berbec: Este nevoie de mai multă răbdare și de ceva mai multă bunăvoință ca să eviți conflictele, să le stingi imediat ce apar sau să



Horoscop 6 martie 2020. Gemenii pot ajunge la concluzii negative

Horoscop 6 martie 2020 – Citește previziunile pentru toate zodiile. Horoscop 6 martie 2020 – Berbec: Este nevoie de mai multă răbdare și de ceva mai multă bunăvoință ca să eviți conflictele, să le stingi imediat ce apar sau să micșorezi daunele, dacă nu reușești să le stingi. Horoscop 6 martie 2020 – Taur: Dacă […]

Horoscop 6 martie 2020. Gemenii pot ajunge la concluzii negative

Stiri mondene - Stiri Libertatea

Stiri pe aceeasi tema:

Cura de ceapă verde are efect diuretic, depurativ, antialergic şi are capacitatea de a regla activitatea endocrină a organismului. În plus, reglează glicemia şi este recomandată diabeticilor în cure de lungă durată. Consumată în salate şi

Reguli noi se aplică din acest an pentru persoanele fără venituri care nu se încadrează în categoria persoanelor asigurate fără plata contribuţiei de asigurări de sănătate. Pentru a dobândi calitatea de asigurat nu mai ai obligaţia să

Lunile călduroase aduc la spital anual câteva sute de pacienţi muşcaţi de căpuşe. În sezonul cald, cu precădere la începutul acestuia, căpuşele sunt în perioada de înmulţire şi devin mai agresive, spun

Actorul Florin Călinescu a fost în culmea fericirii când pe scenă a apărut Alicia Bonita, o tânără dansatoare, în vârstă de 29 de ani, din Bucureşti. Aşadar, Florin a fost foarte încântat de evoluţia Aliciei încât nu a mai stat pe

Fiul lui Andrei Pleşu, Mihai Pleşu, implicat într-un dosar de trafic de droguri, a fost reţinut. În urma percheziţiilor care au avut loc atât la locuinţa sa, cât şi la alte adrese din Bucureşti şi din Iaşi, Pleşu a fost dus pentru audieri

Eugenie Bouchard nu-şi găseşte deloc ritmul şi confirmă şi anul acesta regresul înregistrat în cariera ei de jucătoare

Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Ialomiţa organizează pe 12 aprilie 2019 «Bursa Generalăa Locurilor de Muncă», eveniment ce va avea loc la Slobozia -Centrul Cultural UNESCO «Ionel Perlea», începând cu ora

Un microbuz în care se aflau 20 de persoane a fost implicat într-un accident, sâmbătă dimineaţă pe DN1. Din primele informaţii, soferul ar fi pierdut controlul volanului şi a intrat cu maşina într-un parapet de pe marginea

Sabrina Ionescu, o baschetbalistă americană de origine română, a fost numită cea mai bună jucătoare şi a obţinut trofeul Wade în cadrul competiţiei dedicate baschetului feminin din SUA, NCAA Women's Final

Patriarhul Kirill al Moscovei şi Întregii Rusii a fost invitat de preşedintele Republicii Moldova, Igor Dodon, să întreprindă o vizită la Chişinău, exprimându-şi speranţa ca aceasta să aibă loc în timpul apropiat, până la sfârşitul

Catastrofele aviatice din Indonezia şi Etiopia, soldate cu sute de morţi, au un profund efect negativ, propagat pe termen lung, asupra producătorului Boeing: deşi anunţase că va majora producţia de avioane 737 MAX la 57 pe lună, începând din

În urma percheziţiilor de vineri, 5 aprilie, Mihai Pleşu a fost adus în aceeaşi zi la DIICOT Iaşi pentru audieri. Acestuia i s-ar fi făcut rău în timpul interogatoriului şi ar fi cerut intervenţia unui ambulanţe, dar cererea i-a fost

Ziua de 6 aprilie 2019 este una cu dublă semnificație pentru Anamaria Prodan. Ea comemorează un an de la plecarea mamei sale, de pe această lume și tot astăzi, impresara își lansează cartea “Cântecul vieții mele” – un volum despre

Beneficiarii "Programului de stimulare a eliminarii din traficul bucurestean a autovehiculelor cu grad ridicat de poluare" vor intra in curand in posesia eco-voucherelor. Citește mai

Andrei Caramitru, consilier al preşedintelui USR Dan Barna, precizează că în prezent avem circa 200.000 de actuali şi foşti bugetari, care primesc în acelaşi timp şi pensii speciale uriaşe şi salarii mari, care-şi ţin aproape şi amantele,

O staţiune de pe litoralul Mării Negre, aflată la puţin peste 300 de kilometri de Bucureşti, este considerată cea mai ieftină destinaţie de vară pentru anul

Impunerea unei cote de TVA de 5% la produsele bio şi tradiţionale ar majora preţurile la acestea, nu le-ar reduce, deoarece în prezent pentru acestea nu se aplică TVA, susţine Dorin Cojocaru, preşedintele Asociaţiei Patronale Române din

Un inginer român a devenit celebru după ce a reuşit să realizeze primul automobil cu profil aerodinamic din lume. Cu toate acestea, Aurel Persu nu a vândut brevetul concernelor americane General Motors şi Ford, fiindcă aceşti giganţi din

România a susţinut demararea unui proces de reformă a Sistemului de Soluţionare a Litigiilor între Investitori şi Stat (ISDS), sub egida Comisiei ONU pentru Dreptul Comercial Internaţional (UNCITRAL), în cadrul unei reuniuni care a avut loc, la

Libertatea vă prezintă câteva pasaje din cartea “Cântecul vieții mele” scrisă de Anamaria Prodan Reghecampf și dedicată mamei sale. Astăzi, la aproape un an de la pierderea mamei sale, Anamaria Prodan Reghecampf lansează cartea “Cântecul