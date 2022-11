Horoscop 4 noiembrie 2022. Nativii care vor avea parte de succes pe plan profesional 04.11.2022

Horoscop 4 noiembrie 2022. Nativii care vor avea parte de succes pe plan profesional

Generalul de brigadă Constantin Spînu a declarat că Ministerul Apărării Naţionale (MApN) intră în linie dreaptă cu programele de dotare cu avioane de luptă, dar şi că scopul final este ca pe mâinile piloţilor militari români să ajungă,

Atenție, dragi cititori! Bancul zilei va stârni hohote de râs. Discuția haioasă între doi vecini a devenit virală. ”-Măi, vecine! Cum o mai duce fiul tău? Tot în Germania? – Da, a terminat luna trecută […] The post Bancul zilei

Niculina Stoican este una dintre cele mai apreciate artiste din România. Pe lângă cariera de succes, cântăreaţa s-a mândrit întotdeauna şi cu familia sa. Vedeta are un băiat de care a fost întotdeauna mândră, însă […] The post

O familie din Timiş a fost la un pas de o tragedie. Trei copii ai unei familii din Silagiu au fost găsiţi joi seara inconştienţi, în baie. Echipajele medicale ajunse la faţa locului i-a stabilizat pe copii care sunt acum în afara oricărui

Un om de afaceri în vârstă de 58 de ani din Oradea şi fiica acestuia au fost trimişi în judecată de procurori DNA pentru o fraudă din fonduri europene în valoare de peste 7 milioane de

Mircea Rednic, supărat pe jucători, a declarat după meciul cu Academica Clinceni, pierdut cu scorul de 0-1, că nu părăseşte echipa din Ştefan cel Mare, ci că o parte din fotbalişti trebuie să

Nu vom utiliza certificatul verde la slujbele religioase, anunță ministrul Sănătății, Alexandru Rafila. „Părerea este unanimă. Rolul educativ al bisericii în respectarea regulilor generale poate să

Veniturile bugetului de stat au frânat puternic în octombrie 2021, prima lună completă cu restricţii de circulaţie din cauza valului al patrulea al pandemiei de

Echipa naţională de tenis de masă a României la categoria de vârstă sub 19 ani a cucerit medalia de bronz la Campionatul Mondial de juniori din Portugalia. Trei dintre cele patru jucătoare, antrenoarea lor şi antrenorul federal provin de la

FCU Craiova și FC Voluntari se întâlnesc ACUM, în etapa #18 din Liga 1. Partida începută la ora 16:01 poate fi urmărită live pe GSP.ro și la TV pe Digi Sport 1, Telekom Sport 1 și Look Sport.

Nici nu au ajuns bine miliardele de la Uniunea Europeană în conturile guvernului, că PNL și PSD au și început să se certe de la ei. Social-democratii insistă cu modificarea PNRR, iar Marcel Ciolacu îl ironizează pe Florin Cîțu. Liberalul, la

Denise Rifai a ieșit de la muncă. De la Kanal D, acolo unde invitații nu intră înainte de a se ruga punțintel la Cel de Sus ca ”Regina întrebărilor incomode” să fie ceva mai blândă. […] The post Secretul vedetei de la Kanal D! Cu ce

Ralf Rangnick a debutat oficial cu o victorie pe banca lui Manchester United. După victoria entuziasmantă cu Arsenal de la mijlocul săptămânii, 3-2, United a învins la limită azi, 1-0 cu Crystal Palace. Brazilianul Fred, 28 de ani, e primul

Un bărbat din Iaşi a fost condamnat de judecători să-i ceară scuze pe Facebook fostei soţii. Acesta trebuie să îi plătească femeii şi suma de 1.000 de euro daune

Aproape două treimi din populaţia Germaniei susţine vaccinarea obligatorie împotriva COVID-19 - o propunere care urmează să ajungă în curând în Parlamentul german, conform unui sondaj publicat

Argintul este un metal nobil, apreciat şi folosit încă din cele mai vechi timpuri. Pe lângă calităţile lui estetice foarte apreciate, metalul este în strânsă legătură şi cu sănătatea celui care îl

Guvernul german ia în calcul să impună obligativitatea vaccinării împotriva COVID din 16 martie, pentru persoanele care au locuri de muncă în spitale, cămine de bătrâni și alte cabinete medicale. În prezent, țara este sufocată […] The

Reprezentanţii a trei federaţii sindicale din sistemul de învăţământ din România au depus luni la registratura Guvernului petiţii semnate de 163.813 angajaţi din sector în care aceştia solicită majorarea salariilor în cel mai scurt

Aflat într-o situație extrem de dificilă la PAOK Salonic, locul 3, la 13 puncte în spatele lui Olympiakos după trei înfrângeri consecutive, Răzvan Lucescu, în vârstă de 52 de ani, continuă să fie curtat. E dorit de Al-Sadd, fosta echipă a

Un membru al parlamentului leton, Aldis Gobzems, a fost arestat, luni, după ce a inițiat o campanie anti-vaccinare la nivel naţional, relatează agenţia EFE, citată de Agerpres. În ultima vreme, deputatul a organizat mai multe manifestaţii