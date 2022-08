Horoscop 30 august 2022 30.08.2022

30.08.2022 Horoscop 30 august 2022 Suntem seriosi si responsabili, dar totodata parcă vrem ceva nou. S-ar putea sa ne aratam si latura imprevizibila, si e posibil sa schimbăm planurile din mers. BERBEC Ai putea avea tendința de a cere sarcini […] The post Horoscop 30 august 2022



Horoscop 30 august 2022

Suntem seriosi si responsabili, dar totodata parcă vrem ceva nou. S-ar putea sa ne aratam si latura imprevizibila, si e posibil sa schimbăm planurile din mers. BERBEC Ai putea avea tendința de a cere sarcini […] The post Horoscop 30 august 2022 appeared first on Cancan.

Horoscop 30 august 2022

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

„Dacă economisim inteligent, cu siguranţă vom avea un milion de investitori în fon­duri mutuale în maximum doi ani. Astăzi, suntem cu aproximativ 100.000 de investitori în plus faţă de anul trecut“, spune Horia Gustă, preşedinte al

Este început de săptămână și este nevoie de un banc care să îți aducă zâmbetul pe buze. Protagonistul de astăzi este Bulă care se angajează matelot pe iahtul lui Bill Gates. Acesta ajunge să moștenească […] The post Bancul zilei|

Direcţia de Sănătate Publică din Călăraşi a actualizat adresele şi programul de lucru al celor 6 centre de vaccinare deschise în judeţ, dar şi ce tip de vaccin se administrează în

În ultimele 4 etape, în care FCSB a scos punctaj maxim, vicecampioana a avut parte de decizii eronate ale arbitrilor în momente decisive ale meciurilor. FCSB are victorii pe linie în ultimele 4 runde. 12 puncte, nivel pe care l-a atins însă

România va juca în compania Germaniei pe 8 octombrie, de la ora

Clinica oftalmologică Infosan din Capitală, înfiinţată în anul 2002 de doi medici, a finalizat cu afaceri de 10 milioane de lei anul trecut şi targetează plus 10% anul acesta pe fondul creşterii cererii pentru serviciile medicale oferite,

Pe GSP.ro găsești cele mai tari declarații din

Conducătorii de trotinete electrice vor avea reglementări similare bicicliştilor, se arată într-un comunicat al Ministerului Afacerilor Interne, remis după ședința de Guvern de luni, 4 octombrie, în care s-au adoptat noi măsuri pentru

Laszlo Dioszegi a recunoscut că Loți Boloni reprezintă prima soluție pentru înlocuirea lui Leo

De la debutul pandemiei, pe teritoriul României au fost înregistrate 1.274.119 cazuri de infectare cu noul coronavirus. La ora 13.00, Grupul de Comunicare Strategică va anunța bilanțul actualizat, cu noile cazuri de îmbolnăviri, numărul de decese

CyclinGO, start-up înfiinţat în urmă cu un an de Teodora Nemeş, prin care a dezvoltat o soluţie ce îşi propune să crească siguranţa în trafic a bicicliştilor printr-un sistem de semnalizare inteligent, vizează a doua rundă de finanţare

România pregătește meciurile cu Germania și Armenia, din preliminariile CM 2022. Vineri, 8 octombrie, de la ora 21:45, „tricolorii” dau piept cu Germania, la Hamburg. Luni, 11 octombrie, în Ghencea, tot de la 21:45, naționala

Compania Vision Trading Grup, în prezent importa­toare de produse de pueri­cultură mică şi de consuma­bile medicale, a cumpărat în 2021 firma Dr. Soleil - Produse Cosmetice, care, după cum îi spune şi numele, reali­zează cosmetice şi

Presa internaţională scrie despre căderea Guvernului de la Bucureşti al lui Florin Cîţu, care deschide o perioadă de instabilitate politică în toiul valului patru al epidemiei de

Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale a anunţat lansarea sesiunii de depunere a proiectelor de investiţii de către antreprenorii români pentru submăsura 4.1 „Investiţii în exploataţii agricole“, în perioada 25 octombrie 2021– 25

Anamaria Prodan a transmis astăzi un mesaj emoționant pe contul de socializare, pentru mama ei, Ionela Prodan, care s-a stins din viață în 2018. Alături de mesaj, impresara a atașat și o imagine în care apare alături de sora ei și de cea care

România vrea să atragă turiştii străini, dar este sin­gu­ra ţa­ră din Europa care nu are un site de promovare tu­ristică des­tinată străinilor, conform informaţiilor Aso­ciaţiei Europene de Turism

În faţa unei penurii de forţă de muncă după cel de-al doilea război mondial, Germania a creat un program pentru recrutarea de muncitori

Un bărbat de 58 de ani din Braşov i-a trimis fiului său din Timişoara un mesaj de adio. Tânărul a sunat la 112, iar poliţiştii au reuşit să-l găsească pe braşovean înainte ca acesta să încerce să-şi pună capăt

Liderul PSD, Marcel Ciolacu, a afirmat, marți seară, că eventuala suspendare a preşedintelui Klaus Iohannis este în acest moment o temă falsă, deoarece nu reprezintă o prioritate pentru