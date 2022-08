Horoscop 26 august 2022 26.08.2022

Mercur ajunge in Balanta, iar comunicarea e favorizata. Cel puțin suntem mai diplomați și căutăm soluții constructive. O să evităm discuțiile în contradictoriu, însa și dacă ne agită cineva mai mult decât e cazul, vom […]

Compania Deltaica Seafood din Tulcea, care produce preparate din peş­te, deţinută de soţii Daniela şi Daniel Buhai, va investi 1,5-2 mi­lioa­ne de euro în creşterea capa­ci­tăţii de producţie cu 50% pe fon­dul creşterii cererii,

Un tânăr de 19 ani a murit într-un accident rutier provocat de prietenul său. Cel din urmă, șofer începător, a pierdut controlul volanului într-o curbă și a lovit o mașină care circula regulamentar. Tragedia a avut loc în Iași, pe un drum

Ar fi mai interesant dacă în Ro­mânia s-ar discuta mai mult despre învăţământul profesional dual în agricultură şi nu doar despre liceele agricole clasice, susţine Marinela Culea, director al Colegiului Tehno­logic Cezar Nicolau Brăneşti

Incidenţa COVID în Bucureşti a trecut pragul de 7.5. Prefectura Capitalei se întruneşte în şedinţă pentru impunerea restricţiilor Rata de infectare în Capitală a ajuns, vineri, la 7,68 la mia

Comitetul Naţional de Coordonare a Activităţilor privind Vaccinarea împotriva SARS-CoV-2 (CNCAV) a aprobat prelungirea cu trei luni a perioadei de valabilitate a vaccinurilor Comirnaty produse de compania Pfizer/BioNTech, a căror perioadă de

Senatorul PSD Gabriela Firea a cerut, vineri, demisia tuturor celor aflaţi la guvernare, după incendiul de la Spitalul de boli infecţioase din Constanţa, în urma căruia au murit

Dezvoltatorii au nevoie de susţinere atunci când investesc în imobile istorice, în condiţiile în care operaţiunile de renovare, consolidare şi modernizare a instalaţiilor necesită investiţii mai mari decât atunci când sunt construite

Energia este esențială pentru ca organismul nostru să funcționeze corespunzător și pentru a ne menține starea de sănătate. În lipsa energiei, activitățile noastre de fiecare zi, chiar și cele mai

Marea Britanie solicită prezentarea unui paşaport valabil pentru toţi românii care intră pe teritoriul său, iar obligativitatea prezentării acestuia va aduce un nou val de scumpiri, în contextul în care 75% dintre şoferii de tir nu au acest

Mai multe trenuri au întârzieri, sâmbătă, între 100 și 300 de minute, după ce la infrastructura de alimentare cu electricitate, între staţiile Brănişca şi Ilia, au fost raportate defecțiuni vineri noaptea. În zona respectivă, garniturile

Un fost inspector fiscal vizat într-o anchetă DNA și-a pus capăt zilelor. Acuzat de luare de mită, bărbatul din Suceava s-ar fi spânzurat în locuința

Rapidul merge în deplasare la Sfântu Gheorghe în cea de-a 11-a etapa din Liga

Ucraina şi Turcia au semnat un memorandum de cooperare privind construirea unui centru comun de mentenanţă şi instruire pentru operarea dronelor Bayraktar, a comunicat serviciul de presă al preşedinţiei de la

Avionul care s-a prăbușit, duminică, lângă Milano este produs în Elveţia și este destinat clienţilor de afaceri, scrie Mediafax. Pilatus Pc-12 este recunoscut de experți ca un aparat de zbor excelent. Un avion de mici dimensiuni s-a prăbușit,

În accidentul aviatic de la Milano au murit 8 persoane! Toate cele opt persoane aflate la bord au murit: pilotul, copilotul, cinci adulți și un copil. Printre cei decedați se află Dan Petrescu, multimiliardarul despre […] The post Tregedie

Categoria de alimente pe care românii declară că o aruncă cel mai frecvent este cea a alimentelor gătite (36%), dar şi pâinea şi produsele de panificaţie (17%), relevă un studiu realizat de Departamentul pentru Dezvoltare Durabilă care

Digitalizarea sectorului financiar – bancar, accelerată de pandemia de COVID-19 urmată de măsurile implementate de autorităţi, au atras din ce în ce mai mulţi consumatori în mediul online, astfel că trendul s-a schimbat, iar jucătorii din

Lista celor opt persoane care și-a pierdut viața în accidentul aviatic de la Milano a fost prezentată de publicația italiană Corriere della Serra. Un avion de mici dimensiuni s-a prăbușit, duminică, 4 octombrie, la prânz, în apropiere de

„Dacă economisim inteligent, cu siguranţă vom avea un milion de investitori în fon­duri mutuale în maximum doi ani. Astăzi, suntem cu aproximativ 100.000 de investitori în plus faţă de anul trecut“, spune Horia Gustă, preşedinte al

UPDATE Peste 30 de angajaţi din sistemele sanitar şi de asistenţă socială, membri ai Federaţiei Sanitas, depun, luni, memorii la Guvern, în care solicită prim-ministrului finanţarea adecvată a celor