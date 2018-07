Horoscop 24 iulie 2018. Gemenii au solutia de a face lucrurile sa evolueze intr-o directie buna 24.07.2018

24.07.2018 Horoscop 24 iulie 2018. Gemenii au solutia de a face lucrurile sa evolueze intr-o directie buna Horoscop 24 iulie BERBEC: Prezenta prietenilor are efecte miraculoase asupra psihicului tau, deoarece nu ai timp sa te gandesti la ale tale datorita veseliei si galagiei create de ei. Horoscop 24 iulie TAUR: Esti cam



Horoscop 24 iulie 2018. Gemenii au solutia de a face lucrurile sa evolueze intr-o directie buna

Horoscop 24 iulie BERBEC: Prezenta prietenilor are efecte miraculoase asupra psihicului tau, deoarece nu ai timp sa te gandesti la ale tale datorita veseliei si galagiei create de ei. Horoscop 24 iulie TAUR: Esti cam ...

Horoscop 24 iulie 2018. Gemenii au solutia de a face lucrurile sa evolueze intr-o directie buna

Stiri Jurnalul National

Stiri pe aceeasi tema:

Cupa Mondiala de fotbal a cam dat peste cap viata moscovitilor. Pe strada rar se mai aude vorbindu-se ruseste, orasul este plin de suporteri care vor sa stie tot ce se intampla in jurul lor. Cei mai

Trupa americană Black Eyed Peas va fi prezentă pe scena principală Untold de la Cluj-Napoca, în ultima zi a festivalului care se va desfăşura în perioada 2-5 august. Organizatorii Untold au transmis

Producătorul american de motociclete Harley-Davidson Inc a anunţat luni că nu va majora preţurile cu amănuntul sau angro pentru dealerii săi, în ideea de a acoperi costurile tarifelor vamale

Dacă ai o pisică, probabil simţi efectele pozitive pe care acest animal de companie le aduce. În cazul în care nu ai, Elite Daily prezintă afirmaţiile specialiştilor referitoare la capacitatea pisicilor de

Parlamentul este cel care trebuie să decidă pe un subiect sensibil, precum cel al Codurile penale, care a scos multă lume în stradă, consideră senatorul PSD Ecaterina Andronescu. "După părerea

Marinarii militari vor participa marţi, 26 iunie, la ceremoniile militare şi religioase organizate de autorităţile locale, cu ocazia sărbătoririi Zilei Drapelului Naţional, în garnizoanele de marină, a

Derby-ul grupei A este Uruguay - Rusia, un meci intre doua formatii care si-au castigat deja calificarea in optimi. Meciul este insa important pentru a stabili ierarhia in grupa si implicit avantajul in faza urmatoare, prin prisma intalnirii unei echipe

Marius Șumudică l-a transferat la Al Shabab pe Valerică Găman de la FCSB și îi mai are pe listă pe Constantin Budescu și Denis Alibec. Până la ultimii doi, presa saudită anunță că are un nou jucător preferat. Românul

Senegalul este pe locul 2 în grupa H de la Campionatul Mondial din care mai fac parte Japonia, Colmbia și Polonia. Africanii au 4 puncte, la fel ca japonezii, în timp ce Columbia e pe 3, cu 3 puncte. Atmosfera din lotul senegalezilor

Elevii clasei a XII-a de la profilul real, care au susţinut luni prima probă scrisă a examenului de Bacalaureat, cea la Limba şi Literatura Română, au avut, la alegere, de analizat o poezie de Mihai Eminescu sau Tudor Arghezi în timp ce cei de la

Marea face încă o victimă. Un bărbat de 50 de ani și-a pierdut viața la Năvodari, iar trupul său a fost adus de valuri la mal, luni dimineață. Turiștii au alertat medicii, iar un echipaj a ajuns în scurt timp cu o șenilată. Omul murise

Barem Romana BAC 2018. Subiectele şi baremul la Română Bacalaureat 2018 vor fi publicate la ora 15:00. Citește mai

Anunţul lui Klaus Iohannis privind o nouă candidatură prezidenţială reprezintă atât un mesaj de susţinere pentru cei aflaţi în stradă, cât şi o încercare de a contracara ascensiunea electorală a lui

Europarlamentara Renate Weber crede că Liviu Dragnea trebuie să se retragă după a doua condamnare în justiție, iar președintele Klaus Iohannis trebuie la rândul său să își dea demisia, dacă nu are de gând

Antena 3 a acuzat Pro TV că manipulează şi minte telespectatorii pentru a-i scoate în stradă, invocând o ştire prezentată de post în urmă cu jumătate de an, în timp ce Andreea Esca a fost catalogată drept „prompteristă propagandistă“.

- Ai fost vreodată la proteste? - Nu, dar am participat de câteva ori activ dând like-uri la live-uri pe FB! - Şi eu, mă, i-am spart! - Băi, dar nu mai e ce era nici Piaţa

Liderul turc Erdogan a ajuns unde ar vrea Liviu Dragnea să fie. A obţinut acces, prin mijloace aparent democratice, la statutul de şef absolut al ţării sale. Dar cum a parvenit? Şi ce înseamnă victoria sa pentru

Orice manifestare (fizică sau verbală) motivată de ură împotriva evreilor, precum şi constituirea sau aderarea la organizaţii antisemite vor fi pedepsite cu închisoarea. Cel puţin aşa arată un proiect de lege care tocmai a primit votul final

Un grup de cinci senatori PNL propun modificarea legii privind funcţionarea asociaţiilor de proprietari prin care se vrea, printre altele, modificarea procedurilor legale pe care trebuie să le îndeplinească un proprietar de apartament atunci când

Rezoluţia ONU privind „Retragerea completă şi necondiţionată a forţelor militare străine de pe teritoriul Republicii Moldova“, propusă de Republica Moldova, este foarte indulgentă şi aparent favorabilă Federaţiei Ruse, pentru că aceasta