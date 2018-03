HOROSCOP 23 MARTIE. Taurii au de recuperat bani de la datornici 23.03.2018

23.03.2018 HOROSCOP 23 MARTIE. Taurii au de recuperat bani de la datornici HOROSCOP 23 MARTIE. Cu o vastă pregătire în domeniul ştiinţelor spirituale şi cu peste 8 ani experienţă în consilierea personală a oamenilor, Barbara Băcăuanu este formator şi astrolog autorizat, numerolog, autor de carte, redactor la mai



HOROSCOP 23 MARTIE. Taurii au de recuperat bani de la datornici

HOROSCOP 23 MARTIE. Cu o vastă pregătire în domeniul ştiinţelor spirituale şi cu peste 8 ani experienţă în consilierea personală a oamenilor, Barbara Băcăuanu este formator şi astrolog autorizat, numerolog, autor de carte, redactor la mai multe reviste de specialitate, consultant Feng Shui, membră a Asociaţiei Astrologilor din România şi fondatoarea Şcolii de Ştiinte Spirituale […] The post HOROSCOP 23 MARTIE. Taurii au de recuperat bani de la datornici appeared first on Cancan.ro.

HOROSCOP 23 MARTIE. Taurii au de recuperat bani de la datornici

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

Ministerul Energiei a revenit asupra proiectului de HG care stabileşte traseul gazoductului BRUA şi numărul terenurilor care ar trebui expropriate, stabilind că acestea vor fi scoase temporar din circuitul agricol, fără acordul proprietarului,

va permite accesul wireless la inernet, din orice loc de pe planetă. SpaceX a cerut permisiunea guvernului american de a opera cei 4.425 sateliți care vor putea să furnizeze acces wireless la internet de

Gripa face o nouă victimă! Un nou deces a fost confirmat vineri. Este vorba de un bărbat de 58 de ani care a murit la Spitalul de Boli Infecţioase "Victor Babeş" din Timişoara. Numărul

Poliţiştii din Bucureşti vor fi dotaţi cu bodycam-uri şi vor înregista toate intervenţiile din teren. Dispozitivele vor intra în dotarea agenţilor în două zile. Anunţul a fost

Preşedintele Klaus Iohannis a declarat, vineri, că nu a văzut raportul ministrului Justiţiei, Tudorel Toader, pe baza căruia a cerut revocarea procurorului-şef al DNA, Laura Codruţa Kovesi, însă,

Preşedintele USR, Dan Barna, a declarat, pentru MEDIAFAX, că reacţia Comisiei Europene privind cererea ministrului Justiţiei de revocare a procurorului-şef al DNA, Laura Codruţa Kovesi, este una firească, adăugând că Tudorel Toader

De-a lungul istoriei, doamnele i-au inspirat pe artişti să creeze opere de artă, capodopere muzicale, dar şi unele dintre cele mai iubite romane şi filme din toate

Astăzi a avut loc tragerea la sorți a optimilor de finală din Europa League. Cele mai importante meciuri sunt: AC Milan - Arsenal, Atletico - Lokomotiv Moscova și Lazio - Dinamo Kiev. Iată tabloul complet: Lazio - Dinamo Kiev; Leipzig -

Prima Casă 2018. Programul Prima Casă 2018 a fost lansat oficial, după ce Ministerul Finanţelor a dat acordul pentru distribuirea plafonului de 2 miliarde de lei, potrivit unui anunţ al Fondului Naţional de Garantare a Creditelor pentru IMM-uri.

Ministrul Justiţiei a prezentat, timp de 80 de minute, un raport într-un limbaj extrem de tehnic, dar neclar, legat de greşelile profesionale ale Laurei Codruţa Kovesi. Citește mai

Cu cine te potriveşti în pat, în funcţie de zodie. Citește mai

Un vin spumant din România a obținut o importantă medalie la concursul Berliner Wein Trophy. Citește mai

Mai multe femei în vârstă au fost victimele unor adolescenţi care le-au urmărit pe stradă, în zone izolate, şi le-au

Pe 18 martie, începând cu ora 18.00, Sala Sporturilor din Buzău va fi gazda unui eveniment unic, o adevărată #confesiune muzicală, ce-l va avea drept protagonist pe Smiley. Alături de acesta, pe scenă va urca o invitată specială, Ana Munteanu,

Dana Gârbovan, preşedintele Uniunii Judecătorilor din România, susţine că spune că Procurorul General are obligaţia faţă de fiecare cetăţean al României de a da socoteală şi explicaţii cu privire la absolut fiecare clamat abuz al

Un vârstnic de 89 de ani a scăpat cu viaţă dintr-un accident feroviar. Victima a fost adusă, însă, în stare gravă, la

Universităţile de medicină din România atrag în ultimii ani tot mai mulţi studenţi străini. Mulţi dintre aceştia aleg ţara noastră pentru că sunt admişi mai uşor la studii decât în ţările

Un sondaj realizat de BNR privind creditarea companiilor nefinanciare şi a populaţiei arată că instituţiile de credit au menţinut constante standardele de creditare pentru împrumuturile destinate achiziţiei de locuinţe şi terenuri acordate

O pictură de Edgar Degas, furată dintr-un muzeu din Marsilia, în 2009, a fost găsită în portbagajul unui autocar, în apropiere de Paris, după cum a anunţat ministrul culturii Françoise

Jennifer Lopez le-a urat ''La mulţi ani'', cu ocazia celei de-a zecea aniversări, gemenilor săi Max şi Emme care ''i-au schimbat viaţa pentru totdeauna'', informează Press