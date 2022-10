Horoscop 20 octombrie 2022. Nativii Gemeni au nevoie de un moment de respiro 19.10.2022

19.10.2022 Horoscop 20 octombrie 2022. Nativii Gemeni au nevoie de un moment de respiro Horoscop 20 octombrie 2022. Află mai jos ce ți-au pregătit astrele pentru ziua de joi! Berbec Deși ai în plan să te relaxezi și să te bucuri de un hobby pe care-l ai, ești un […] The post Horoscop 20 octombrie 2022. Nativii Gemeni au



Horoscop 20 octombrie 2022. Nativii Gemeni au nevoie de un moment de respiro

Horoscop 20 octombrie 2022. Află mai jos ce ți-au pregătit astrele pentru ziua de joi! Berbec Deși ai în plan să te relaxezi și să te bucuri de un hobby pe care-l ai, ești un […] The post Horoscop 20 octombrie 2022. Nativii Gemeni au nevoie de un moment de respiro appeared first on Cancan.

Horoscop 20 octombrie 2022. Nativii Gemeni au nevoie de un moment de respiro

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

În această săptămână a fost depusă la Senat o propunere legislativă conform căreia asigurătorii RCA vor fi obligaţi să nu depăşească tarifele de referinţă ale ASF. Propunerea legislativă

Un nou fenomen îngrijorător a luat amploare. Este vorba despre detoxifierea cu borax - o substanță despre care anti-vacciniștii spun că ar anula efectul serului anti-COVID. Medicii trag însă un semnal de alarmă: spun că boraxul, în combinație

Piaţa de electrocasnice şi-a conti­nuat trendul ascendent în acest an, după un 2020 în care pan­de­mia i-a ţinut pe oameni mai mult în case şi i-a făcut să aloce bani suplimentari pentru produse care să le facă şederea mai

Perioada Black Friday - Cyber Monday a adus cu 20% mai multe vânzări şi o creştere de 36% în valoarea comenzilor anul acesta faţă de evenimentul similar din 2020, arată o analiză a MerchantPro, platformă ce oferă soluţii Saas pentru eCommerce

Programul de guvernare a fost finalizat şi urmează să fie desemnat şi candidatul la funcţia de premier, a spus prim-vicepreşedintele PNL Gheorghe Flutur. "Am terminat programul de guvernare. Am lucrat

Liderul partidului Uniunea Creştină care participă la negocierile în desfăşurare pentru formarea unui nou guvern în Olanda a uitat în tren un proiect al unui acord de coaliţie redactat de liberalii premierului în exerciţiu, Mark Rutte, şi de

Fostul portar al naționalei îl apără pe Eșanu, pe care îl consideră o victimă a echipei. Așa, și asta te face să iei gol de la jumătatea terenului de la Betancor? Interesantă observația lui Bogdan Stelea despre portarul ale cărui evoluții

Un studiu publicat, vineri, de Kaspersky arată că 82% dintre adulţi şi 70% dintre copii cu vârste cuprinse între 7 şi 12 ani stau cel puţin trei ore pe gadget-uri în fiecare zi. Astfel, comportamentul părinţilor legat de timpul petrecut pe

Președintele Klaus Iohannis a chemat liderii formațiunilor parlamentare, luni, la consultări pentru formarea noului guvern. Reprezentații PNL, PSD și UDMR merg împreună. „În temeiul prevederilor art.

Obiectivul suprem al OTP Bank, de a atinge o cotă de piaţă de 5% pe piaţa bancară românească, poa­te fi realizat prin pro­gra­mul Apollo, având în vedere că banca a ajuns deja la o cotă de 4% din total credite bancare, a spus Gyula Fater,

Trei dintre victimele exploziei de joi, de la Uzina Mecanică Băbeni, au ajuns la Unitatea de Primiri Urgenţe Vâlcea, starea lor fiind stabilă, potrivit managerului Spitalului Judeţean de Urgenţă (SJU)

Fostul primar al Capitalei, Gabriela Firea, îl acuză pe Nicuşor Dan că doreşte să ceară consilierilor să voteze asupra majorării tarifului plătit de locuitorii Capitalei pe Gcal. Fostul primar a mai arătat că Nicuşor Dan a trimis târziu

FCU Craiova 1948 joacă acasă cu CFR Cluj, de la ora 20:30. Meciul e liveTEXT pe GSP.ro, televizat de Digi Sport 1, Telekom Sport 1, Look Sport+ și Prima TV. Programul complet al etapei #16 FCU Craiova 1948 - CFR Cluj, live de la 20:30 Click AICI

Zeci de străduţe noi apărute peste noapte în câmp, sute de blocuri, mii de apartamente, toate „la vedere“ în zona care se întinde în spatele magazinului Metro Militari şi merge până în şoseaua de Centură a

Toţi jucătorii care vor evolua la Australian Open, programat pentru ianuarie la Melbourne, vor trebui să fie vaccinaţi împotriva Covid-19, a confirmat, sâmbătă, managerul turneului Craig Tiley, crescând astfel presiunea asupra sârbului numărul

Economia României a crescut cu 8% în T3/2021, prin comparaţie cu acelaşi trimestru din anul precedent şi a înregistrat cea mai bună evoluţie din Uniunea Europeană, pe datele ajustate, arată Eurostat, biroul european de

De la Simona Halep la foștii parteneri Robert Lindstedt și Juls Rojer, lumea tenisului îl felicită pe Horia Tecău, 36 de ani, pentru cariera extraordinară căreia i-a pus capăt la ATP Finals. Tenisul românesc îi adresează cuvinte calde lui

79.170 de persoane au fost vaccinate împotriva COVID în ultimele 24 de ore, potrivit datelor anunțate sâmbătă, 20 noiembrie, de Comitetul Național pentru Coordonarea Activităților privind Vaccinarea (CNCAV). Bilanțul prezintă o scădere

Un bărbat din Herendeşti, judeţul Timiş, este cercetat pentru distrugere după ce a turnat ulei de motor ars pe maşina unui consătean cu care s-a şicanat în trafic, la

Duminică, 21 noiembrie, au loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc, după ce la tragerile loto de joi, 18 noiembrie, Loteria Română a acordat 21.421 de câștiguri în valoare totala de peste 1,14 milioane de