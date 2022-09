Horoscop 2 septembrie 2022 01.09.2022

01.09.2022 Horoscop 2 septembrie 2022 Azi vorbele noastre sunt precum niste cutitele, taioase. E recomandat sa folosim diplomatia in tot ce facem – in viata profesionala, cu familia sau prietenii. Sa nu lasam pe maine ce putem face azi. Sa […] The post Horoscop 2 septembrie 2022



Horoscop 2 septembrie 2022

Azi vorbele noastre sunt precum niste cutitele, taioase. E recomandat sa folosim diplomatia in tot ce facem – in viata profesionala, cu familia sau prietenii. Sa nu lasam pe maine ce putem face azi. Sa […] The post Horoscop 2 septembrie 2022 appeared first on Cancan.

Horoscop 2 septembrie 2022

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

Fără doar și poate, Liviu Vârciu este un tătic model! Prezentatorul TV a făcut un sacrificiu enorm pentru fiica lui cea mare, care urmează să studieze în Capitală. Cea care l-a dat de gol este […] The post Liviu Vârciu este un tătic

Un adolescent de numai 17 ani a pierdut lupta cu virusul noaptea trecută la Spitalul Județean din

Darwin Núñez, atacantul Benficăi, a făcut meciul carierei contra Barcelonei, în victoria cu 3-0 din grupele Ligii Campionilor. Uruguayanul de 22 de ani a punctat de două ori contra catalanilor, iar acum a fost convocat la națională, alături de

În ultima săptămână s-au vaccinat aproape 2.500 de elevi în fiecare zi, a anunţat miercuri ministrul Educaţiei, Sorin Câmpeanu. Totodată, după centralizarea a 290.000 de chestionare completate de părinţii elevilor care ar putea fi

Acţiunile Air Claim, companie care facilitează obţinerea drepturilor pasagerilor aerieni, înregistrează o scădere de 34% în ultimele cinci şedinţe de tranzacţionare, adică cele de după publicarea raportului financiar semestrial aferent

Finalizarea tranzacţiei prin care Banca Transilvania, cea mai mare bancă din România după active, preia pachetul integral de acţiuni deţinut de polonezii de la Getin Holding la entităţile Idea pe piaţa românească intră în linie dreaptă,

Liderul PSD, Marcel Ciolacu, a afirmat, marți seară, că eventuala suspendare a preşedintelui Klaus Iohannis este în acest moment o temă falsă, deoarece nu reprezintă o prioritate pentru

Jucătoarea română Irina Begu (61 WTA) s-a calificat miercuri seara în turul secund al turneului de tenis feminin WTA 1000, de la Indian Wells, învingând-o în primul tur pe franceza Fiona Ferro. În

Gianluigi Donnarumma (22 de ani), golakeeper-ul celor de la PSG, a fost huiduit la fiecare atingere de balon în Italia - Spania (semifinalele Nations League). Toate detaliile despre Italia - Spania, AICI Jucătorul desemnat MVP la Euro 2020 are parte de

Germania a anunțat în noaptea de miercuri spre joi că a repatriat 8 femei și 23 de copii care au părăsit țara ca să se alăture grupului terorist Stat Islamic (ISIS) dintr-o tabără din nordul Siriei, informează BBC, citată de Digi24. Ei

Documentația de urbanism privind extinderea Magistralei de metrou M4 către localitatea din Jilava a fost avizată de Comisia Tehnică de Amenajare a Teritoriului și Urbanism din cadrul Consiliului Județean Ilfov. Proiectul prevede și realizarea unui

Cercetătorii au descoperit o legătură directă între infectare cu coronavirus şi leziunile pe care unele personele le dezvoltă la nivelul degetelelor. "Degetul Covid" pare a fi un efect secundar al

Aparent, politicienii fac pe inocenții. Chipurile nici ei nu par să înțeleagă ce li se întâmplă. Cum de-au ajuns aici? Cu un guvern dat jos, în plină pandemie și explozie a prețurilor?! În realitate, știu că jocul a fost pornit și este

Comitetul Municipiului Bucureşti pentru Situaţii de Urgenţă a stabilit, joi, seară că masca protecţie devine obligatorie în toate spaţiile publice unde este aglomeraţie, decizia urmând a intra în vigoare la miezul nopţii. Autorităţile

Marca EasyCare a luat naștere din dorința de a oferi consumatorilor, produse farmaceutice și pentru îngrijirea bebelusilor, de calitate maximă, la prețuri accesibile tuturor. Creatorul și promoterul acestui

Sindicatele profesorilor din Ungaria cer salarii mai mari şi un volum mai redus de muncă pentru toţi cei care muncesc în învăţământ, potrivit Budapest Business

Peste 92% din decesele raportate în ultima săptămână și aproape 74% din cazurile de infectare cu Sars-Cov-2 s-au înregistrat la persoane nevaccinate, potrivit datelor făcute publice miercuri de Institutul Național de Sănătate

Anunțul de miercuri al autorităților daneze, conform căruia vaccinul anti-COVID-19 Moderna nu va mai fi administrat persoanelor care au vârste mai mici de 18 ani a fost „o eroare de comunicare”, a anunțat vineri Agenția pentru

Președintele Klaus Iohannis a vizitat, joi, Centrala Nuclearoelectrică de la Cernavodă, cu ocazia aniversării a 25 de ani de la punerea în funcţiune a Unităţii

Indicele ROBOR la trei luni, folosit pentru calcularea dobânzilor variabile la creditele în lei contractate înainte de luna mai 2019, a fost cotat vineri la 2,10%, nivel similar cu cel înregistrat și în ziua