HOROSCOP 17 MARTIE. Berbecii primesc o veste tristă 17.03.2018

17.03.2018 HOROSCOP 17 MARTIE. Berbecii primesc o veste tristă HOROSCOP 17 MARTIE. Cu o vastă pregătire în domeniul ştiinţelor spirituale şi cu peste 8 ani experienţă în consilierea personală a oamenilor, Barbara Băcăuanu este formator şi astrolog autorizat, numerolog, autor de carte, redactor la mai



HOROSCOP 17 MARTIE. Berbecii primesc o veste tristă

HOROSCOP 17 MARTIE. Cu o vastă pregătire în domeniul ştiinţelor spirituale şi cu peste 8 ani experienţă în consilierea personală a oamenilor, Barbara Băcăuanu este formator şi astrolog autorizat, numerolog, autor de carte, redactor la mai multe reviste de specialitate, consultant Feng Shui, membră a Asociaţiei Astrologilor din România şi fondatoarea Şcolii de Ştiinte Spirituale […] The post HOROSCOP 17 MARTIE. Berbecii primesc o veste tristă appeared first on Cancan.ro.

HOROSCOP 17 MARTIE. Berbecii primesc o veste tristă

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

Deputatul independent Remus Borza a vorbit, la DC News, despre motivele pentru care liderul PSD Liviu Dragnea a convocat un Congres extraordinar al

Şeful statului nu va mai putea iniţia referendum republican prin emiterea unui decret. Potrivit unui proiect de lege, expus spre consultări publice, doar Parlamentul îşi păstrează dreptul de a iniţia orice tip de referendum, transmite

Cercetătorii au descoperit, în Mexic, un oraş „pierdut“ care, în urmă cu aproximativ 1.000 de ani, avea la fel de multe clădiri ca Manhattan-ul contemporan şi adăpostea peste 100.000 de

Theresa May, prim ministrul Marii Britanii, a declarat la Conferinţa pe probleme de securitate care are loc la Munchen, că exclude organizarea unui al doilea referendum privind Brexitul şi a subliniat faptul

Crassula – este o plantă care atrage banii în casă. De aici și denumirea populară de Copacul Banului. Conform tradiției Feng Shui, este suficient doar să aduceți în casă această plantă

Dinamo - FCSB. Directorul sportiv al clubului de fotbal FC Dinamo, Ionel Dănciulescu, a declarat, sâmbătă, într-o conferinţă de presă, că la derby-ul cu FCSB vor fi în tribune minimum 35.000

Liga 1 programeaza duminica un derby suprem: Dinamo FCSB, in etapa cu numarul 25. Este un joc foarte important pentru ambele formatii, dar probabil ca rezultatul este mai important pentru gazde, ce au nevoie de puncte pentru calificarea in play-off. De

Caroline Wozniacki a fost învinsă de Petra Kvitova în semifinalele turneului de la Doha. Jucătoarea din Cehia s-a impus în trei seturi, scor 3-6, 7-6,

Un cutremur cu o magnitudine de 4,4, considerat a fi cel mai mare seism din Marea Britanie din ultimii 10 ani, a afectat Ţăra Galilor şi sud-vestul Angliei, potrivit The

Atacantul român George Puşcaş a marcat pentru Novara a treia etapă consecutivă în Serie B, sâmbătă, în meciul terminat la egalitate pe teren propriu, 1-1, cu Spezia, în etapa a 26-a a

Un cutremur cu magnitudinea de 4,4 grade, considerat a fi cel mai mare seism din Marea Britanie din ultimii 10 ani, a fost resimţit de-a lungul Ţării Galilor şi în sud-vestul Angliei, potrivit The

Petra Kvitova a reușit să se califice în finala turneului din Qatar după ce a învins-o pe Caroline Wozniacki într-un meci de peste două ore și jumătate, scor 3-6, 7-6 (3), 7-5, așa că Simona Halep revine pe primul loc de pe 26

Deportivo La Coruna, echipa atacantului Florin Andone, se luptă să evite retrogradarea și se deplasează sâmbătă pe terenul lui Alaves, o altă formație amenințată de spectrul ligii secunde. Barcelona și Real Madrid joacă pe terenurile unor

Președintele Klaus Iohannis a mers din nou la schi, tot în Munții Șureanu. Şeful statului a fost fotografiat în timp ce aştepta să urce cu telescaunul în vârful unei pârtii de pe domeniul schiabil Şureanu, unde altitudinea maximă

Un nou flashmob are loc duminica, in Piata Victoriei, din Capitala, intitulat sugestiv "Ne furati viitorul!". Citește mai

Într-o lume tehnologică în continuă dezvoltare, sexul ”robotizat” ar putea fi noul tip de relație intimă, spun cercetătorii. Citește mai

ATENȚIE Românii ar putea fi IMPOZITAŢI în funcţie de evoluţia pieţei

Dovezile că Rusia a încercat să se amestece în alegerile prezidenţiale americane din 2016 sunt „incontestabile“, a declarat sâmbătă consilierul american pe probleme de securitate naţională H.R. McMaster în marja Conferinţei de Securitate

Un material filmat din arhiva British Pathe arată cum trăiau Regele Mihai şi familia lui în exil, în anii ’50. Presa britanică a realizat un documentar cu prilejul aniversării din 25 octombrie 1953, când Mihai I împlinea vârsta de 32

Extragerea bonurilor fiscale câştigătoare emise între 1 şi 31 ianuarie 2018 este programată duminică, de la ora 19.50. Fondul de premiere este de 1 milion de lei, sumă din care vor fi acordate cel mult 100 de