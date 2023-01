Horoscop 16 ianuarie 2023. Nativii care vor avea parte de succes pe toate planurile 16.01.2023

16.01.2023 Horoscop 16 ianuarie 2023. Nativii care vor avea parte de succes pe toate planurile Horoscop luni, 16 Ianuarie 2023. Iată ce ne rezervă astrele pentru fiecare zodie în parte. Berbec O zi cu experiențe mai intense și provocatoare în care îți va fi greu să păstrezi controlul asupra unor […] The post Horoscop 16 ianuarie



Horoscop 16 ianuarie 2023. Nativii care vor avea parte de succes pe toate planurile

Horoscop luni, 16 Ianuarie 2023. Iată ce ne rezervă astrele pentru fiecare zodie în parte. Berbec O zi cu experiențe mai intense și provocatoare în care îți va fi greu să păstrezi controlul asupra unor […] The post Horoscop 16 ianuarie 2023. Nativii care vor avea parte de succes pe toate planurile appeared first on Cancan.

Horoscop 16 ianuarie 2023. Nativii care vor avea parte de succes pe toate planurile

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

Un crocodil sălbatic din Indonezia, care trăia de mai bine de 5 ani cu un cauciuc prins în jurul gâtului, a fost eliberat de povară. Zeci de oameni au participat la operațiunea de salvare, de altfel, foarte

O femeie din municipiul Bacău a sesizat Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării după ce Primăria i-a refuzat eliberarea unui act fiindcă nu avea certificatul verde. Băcăuanca susţine că a fost discriminată şi spune că toţi

Între 23% şi 116% se încadrează ma­jorările pe care le-a suferit pre­ţul pe metru pătrat util pentru lo­cu­in­ţele noi în perioada 2010-2022, cel mai mic avans fiind raportat în Bu­cureşti, iar cel mai mare în Cluj-Napoca, după cum

Mai multe loturi de migdale contamintate acid cianhidric (cianură) au fost retrase de la vânzare în România, a anunțat Autoritatatea Naţională Sanitar Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor (ANSVSA), în trei comunicate separate. Conform

Ministerul Finanţelor a transmis că a elaborat proiectul ordonanţei de urgenţă pentru aprobarea şi finanţarea celor patru noi programe de sprijin puse în dezbatere publică de Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile

Regizorul și scenaristul polonez Krzysztof Kieślowski va fi celebrat la cea de-a 21-a ediție a Festivalului Internațional de Film Transilvania printr-o amplă retrospectivă prilejuită de comemorarea, în 2021, a 80 de ani de la nașterea

Vrei să știi dacă ești un geniu? Dacă ai un IQ mare? Dacă ai o minte sclipitoare? Testul de mai jos îți va răspunde la aceste întrebări! În această imagine litera Q se ascunde printre […] The post Test IQ simplu şi rapid! Tu vezi

Fostul hotel Intercontinental din Bucureşti, numit acum Grand Hotel Bucharest, nu a pierdut doar brandul internaţional, dar după schimbarea numelui şi anumite categorii de clienţi migrează către alte hoteluri, care se află sub mărci

FCSB - Chindia Târgoviște, partida din etapa #26 din Liga 1, se va disputa cu porțile închise. Meciul FCSB - Chindia Târgoviște se va disputa duminică, de la ora 19:55 și va fi transmis liveTEXT pe GSP.ro și la TV pe Digi Sport, Telekom Sport

Turneul de tenis BNP Paris Open 2022 de la Indian Wells se apropie din ce în ce mai mult, iar competiția feminină se anunță a fi una foarte puternică, la care vor participa toate jucătoarele de top, inclusiv Ashleigh Barty, dar și 5 jucătoare

Cristiano Ronaldo (37 de ani), superstarul lui Manchester United, traversează cea mai slabă formă din ultimii 11 ani. Lusitanul are 5 meciuri consecutive fără gol marcat, iar ultima sa reușită datează din 30 decembrie 2021. Cristiano nu a mai

Cinci persoane au fost rănite, vineri seara, într-un accident rutier produs între Milișăuți și Iaslovăț din județul Suceava. Printre victime se află și un copil, potrivit Monitorul de Suceava. În accidentul care a avut loc în această

Preşedintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat sâmbătă, 12 februarie, că propunerile ministrului PSD al finanţelor, Adrian Câciu, privind supraimpozitarea celor care deţin mai mult de două proprietăţi sau două maşini, reprezintă „o

Diplomații ruși încep să plece din Ucraina, a declarat pentru RIA Novosti, o sursă

O fraudă de 6 milioane de euro a avut loc în Italia și au fost implicați peste 330 de români. Aceștia încasau venitul de cetățenie, iar toți aveau ca rezidență aceeași casă din Torino când, de fapt, locuiau în România. Întreaga afacere

Un bărbat în vârstă de 75 de ani, din localitatea Comişani, din Dâmboviţa, a ajuns în stare gravă la spital, lovit de osia de la tractor. Acesta dezasambla un tractor în curtea locuinţei, iar osia era suspendată cu şufa de o

România a ajuns la 2.550.348 cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus, după ce, în bilanțul de ieri, 12 februarie, au fost raportate 18.751 de noi îmbolnăviri. La ora 11:00, Grupul de Comunicare Strategică va anunța noile cazuri de

Compania olandeză KLM a anunțat sâmbătă că nu va mai opera niciun zbor spre Ucraina pe termen nelimitat, de teama unei invazii rusești, relatează publicația independentă The Moscow Times. „Următorul zbor către capitala Kiev este

Ultimul bilanț arată că au fost înregistrate 18.751 de cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2. 2.141 dintre cazurile noi sunt ale unor pacienți reinfectați, testați pozitiv la o perioadă mai […] The post Coronavirus

Ambasadorul român în Statele Unite ale Americii, Andrei Muraru, a declarat că România are nevoie de o prezenţă permanentă a militarilor americani, deoarece ţara noastră are o „istorie îndelungată şi traumatizantă” în ceea ce