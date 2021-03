Horoscop 15 martie 2021. Fecioarele sunt cheltuitoare 14.03.2021

14.03.2021 Horoscop 15 martie 2021. Fecioarele sunt cheltuitoare Horoscopul zilei de 15 martie 2021, realizat de astrologul Mădălina Manole, aduce previziuni astrologice pentru toate zodiile. Nativii din zodia Fecioară au tendința de a cheltui bani pentru a-și satisface plăceri și mofturi. Sfat! Persoanele



Horoscop 15 martie 2021. Fecioarele sunt cheltuitoare

Horoscopul zilei de 15 martie 2021, realizat de astrologul Mădălina Manole, aduce previziuni astrologice pentru toate zodiile. Nativii din zodia Fecioară au tendința de a cheltui bani pentru a-și satisface plăceri și mofturi. Sfat! Persoanele […] The post Horoscop 15 martie 2021. Fecioarele sunt cheltuitoare appeared first on Cancan.

Horoscop 15 martie 2021. Fecioarele sunt cheltuitoare

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

Pisica unui veterinar din Belgia a fost infectată cu noul coronavirus. Este primul caz din Europa, scrie Lalibre.be Preşedintele comitetului ştiinţific belgian şi şeful diviziei de boli virale din Scienzano, Steven Van Gucht, a precizat că acesta

Ministerul Apărării Naţionale (MApN) a operat cel de-al doilea transport de materiale medicale din Coreea de Sud, în cantitate de 45 de tone. Aeronava a aterizat sâmbătă dimineața pe Aeroportul Otopeni. Transportul a fost asigurat cu o aeronavă

Hidroxiclorochina, un medicament antimalaric ce ar putea fi considerat "un dar venit din cer" în lupta împotriva noului coronavirus, potrivit preşedintelui american Donald Trump, şi a cărui utilizare a generat dezbateri aprinse în multe ţări, nu

Azdren Llullaku, 32 de ani, cinci petrecuți în România, la Gaz Metan, Iași și Astra Giurgiu, le-a transmis un mesaj italienilor, cei mai afectați de pandemia de coronavirus. Belarus şochează întreaga planetă » S-a reluat campionatul, cu

Deși autoritățile ne îndeamnă să stăm în casă, Pomohaci se abate de la regulile organelor competente. În plină pandemie de coronavirus, fostul preot s-a întâlnit cu un grup de tineri…pentru rugăciune! Fostul preot Pomohaci a

Sophie Gregoire Trudeau, soţia premierului Canadei, Justin Trudeau, s-a vindecat de coronavirus. Aceasta a făcut anunțul pe Facebook. „Mă simt mult mai bine şi am primit avizul medicului meu şi al Centrului de Sănătate Public din

Bilanțul deceselor din România din cauza coronavirusului crește de la o zi la alta! Numărul deceselor din cauza COVID-19 a ajuns la 43. Bărbat, 72 de ani, jud. Arad. În data de 26.03.2020 s-au recoltat probe biologice pentru COVID 19 care au

Liliecii, câinii, pisicile şi alte animale domestice sau sălbatice sunt din nou disponibile în pieţele din China, în timp ce Beijingul sărbătoreşte „victoria” asupra coronavirusului. Pieţele în

Consiliul de administraţie al BNR a analizat vineri într-o şedinţă de urgenţă, o serie de măsuri relevante din perspectiva rezoluţiei bancare, în contextul efectelor economice ale pandemiei cu COVID 19 şi al altor hotărâri privind

Numărul firmelor înfiinţate la nivel naţional a scăzut cu 69% în primele două săptămâni de la începutul starii de urgenţă decretată în România (16-30 martie) faţă de cele două săptămâni anterioare şi, de asemenea, în raport cu

Numărul firmelor nou înfiinţate la nivel naţional a scăzut cu 69% în perioada 16-30 martie faţă de prima jumătate a lunii şi, de asemenea, în raport cu perioada similară din 2019, in contextul decretării strării de urgenţă în România pe

Omul de afaceri Dan Ostahie, unul dintre cei mai puternici antre­prenori locali, fonda­torul retail­e­ru­lui de electroIT Altex, cu afa­ceri anuale de peste 3,5 mld. lei, spune că actuala pandemie va produce schimbări majore la nivelul economiei

Misha încearcă să salveze un băieţel de patru ani, care a fost diagnosticat cu o boală teribilă. Imediat ce i-a aflat povestea tristă, cântăreaţa a făcut un apel disperat pe o cunoscută reţea de socializare. Citeşte şi: Misha, strigăt

Secretarul de stat Bogdan Despescu a declarat, luni seara, că prin Ordonanța Militară nr. 5, se prelungește măsura suspendării zborurilor spre și dinspre Spania și Italia pentru încă 14

Grupul Bittnet (BNET), integrator local de soluţii IT&C şi furnizor de servicii de training în domeniul IT, şi-a bugetat pentru anul în curs venituri de 125 de milioane de lei, care vor genera un EBITDA de 9,5 milioane de lei şi un profit net de

Valul de demisii ale medicilor face ca autorităţile să se gândească deja la măsuri. Horaţiu Moldovan, secretar de stat, a declarat, pentru Observator, că se ia în calcul ca medicilor să le fie interzisă demisia prin ordonanţă

Trăim vremuri în care afacerile, comunicarea și chiar munca s-au mutat în mediul online. În România, internetul este un atu de care autoritățile statului nu s-au folosit îndeajuns în procesul de

Infrastructura IT din spatele tuturor site-urilor este acum sub presiune, iar trecerea în cloud poate asigura continuitate şi

Sonny Flame este unul dintre cei mai recenți concurenți intrați în competiția „Survivor România”. Artistul a plecat în Dominicană pentru a-și testa limitele. Acesta face parte din echipa Faimoșilor și a reușit să intre în atenția

27 de persoane de la Spitalul Universitar din București au fost testate și confirmate pozitiv pentru COVID-19. Testele au fost făcute pe 22 martie. Este vorba despre 17 cadre medicale și 10 pacienți, anunță Grupului de Comunicare Strategică.