Horoscop 14 august 2022 13.08.2022

13.08.2022 Horoscop 14 august 2022 Azi suntem mai visători și poate chiar spirituali. Avem totuși și determinare, iar deadline-urile le vom duce la final. BERBEC Ești meticulos, iar meritele pentru atenția la detalii nu întârzie să apară. Dacă vrei azi […] The post



Horoscop 14 august 2022

Azi suntem mai visători și poate chiar spirituali. Avem totuși și determinare, iar deadline-urile le vom duce la final. BERBEC Ești meticulos, iar meritele pentru atenția la detalii nu întârzie să apară. Dacă vrei azi […] The post Horoscop 14 august 2022 appeared first on Cancan.

Horoscop 14 august 2022

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CEDO) a stabilit că Rusia este responsabilă de asasinarea fostului agent KGB, Aleksander Litvinenko, trecut de Moscova pe lista neagră a trădătorilor. Fostul spion rus a

România trebuie să ajungă la o pondere de 50% a salariului minim în salariul mediu pe economie, pentru că acesta este obiectivul la care s-a înscris, ca stat membru al Uniunii Europene, în cadrul aşa-numitului model social

Consiliul Concurenţei a autorizat tranzacţia prin care compania Agroind Cauaceu va fi controlată de către familia Corbuţ şi Promat Comimpex, firmă deţinută la rândul ei de către Ameropa DG Holding AG şi familia

Ospătăria este o meserie care se învață destul de usor, în doar câteva luni. Apoi, la locul de muncă, important este să ai lângă tine un coleg cu experiență, de la care să înveți toate […] The post Ce salariu are un ospătar din

Primul centru itinerant din ţară pentru copiii cu dizabilităţi a fost inaugurat în judeţul Tulcea, în prezenţa ministrului Muncii şi Protecţiei Sociale, Raluca

O româncă din Galaţi poate deveni miliardară: John Paulson, unul dintre cei mai cunoscuţi investitori de pe Wall Street, care a câştigat 20 mld. dolari şi care pariază acum că România pierde procesul

Un copil de doi ani care a rămas blocat, marţi, în interiorul unui autoturism. Acesta a fost salvat de pompieri, care au reușit să deblocheze uşile autoturismului prin spargerea geamului din partea şoferului, copilul aflându-se pe bancheta din

Un incendiu de amploare a izbucnit, marți, în judeţul Botoşani. O femeie în vârstă de 101, din localitatea Băluşeni, a rămas fără

Micii investitori din Statele Unite au achiziţionat acţiuni de 1,93 mld. dolari de-a lungul sell-offului Evergrande, sumă ce reprezintă a patra cea mai mare achiziţie netă de când a început criza sanitară, conform datelor companiei de date

Un caz șocant a avut loc în Bologna, Italia. Un tânăr de 24 de ani, de origine română, a fost jefuit chiar de sora acestuia, în timp ce aștepta în

În urmă cu o săptămână, o delegaţie numeroasă de oficiali şi oameni de afaceri polonezi a efectuat o vizită de lucru în Maroc. Excursia a fost organizată de autorităţile marocane cu scopul de

Ministerul Finanţelor a redeschis o emisiune de obligaţiuni scadentă în aprilie 2036 şi a împrumutat joi de la bănci suma de 221,2 mil. lei, cu 21,2 mil. lei peste nivelul programat, la o dobândă anuală de

Andreea Esca a fost invitata actorului Marius Manole, în cadrul unei noi ediții a emisiunii ”Întrebarea mesei rotunde”. Cei doi au stat la povești, au râs, s-au amuzat și au făcut degustări. Printre alte întrebări […] The post Andreea

Coronavirusul a ajuns și la Adunarea Generală a ONU, desfășurată zilele acestea la New York, acolo unde se află, de altfel, și președintele României, Klaus Iohannis. Mai exact, vorbim despre ministrul Sănătății al Braziliei, Marcelo Quiroga,

Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a transmis, joi, că în cadrul Autostrăzii A1 Sibiu – Piteşti, pe lotul 1 Sibiu – Boiţa, se continuă lucrările de cofrare, armare şi turnare betoane pe cofrajele tip

Precipitaţiile abundente căzute în sudul Spaniei, Granada, Cordoba, Cartagena, au provocat inundaţii de amploare, soldate cu pagube materiale, informează publicaţia spaniolă ABC. Aversele au semănat haos în Cordoba, unde în câteva zeci de

LIVE Realitateadinpnl.net. Invitat: Alexandru

Specializat în fixarea pe peliculă a luxului inexplicabil în care se lăfăie reprezentanţii regimului condus de Viktor Orban, fotograful Daniel Nemeth a ajuns deja pe lista inamicilor interceptaţi ai premierului

Se apropie ziua de naștere a prietenei tale și nu știi ce să-i oferi? Vă cunoașteți de atâta timp și deja ai epuizat toate ideile? Sau, dimpotrivă, este prima zi de naștere pe care o petreceți

Un tribunal pentru consumatori din India a ordonat zilele acestea unui salon de înfrumusețare să plătească daune de 20 de milioane de rupii, adică 271.000 de dolari, unui model, după ce i-a tăiat prea mult din păr. Femeia avea contractele cu