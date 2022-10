Horoscop 13 octombrie 2022. Ne dorim un concediu, însă mai avem mult de lucrat 13.10.2022

13.10.2022 Horoscop 13 octombrie 2022. Ne dorim un concediu, însă mai avem mult de lucrat Ne dorim un concediu, însă mai avem mult de lucrat. Lucrurile pe care le avem de rezolvat la locul de muncă ne ocupă tot timpul, însă trebuie să găsim câteva momente și pentru oamenii dragi […] The post Horoscop 13 octombrie 2022. Ne



Horoscop 13 octombrie 2022. Ne dorim un concediu, însă mai avem mult de lucrat

Ne dorim un concediu, însă mai avem mult de lucrat. Lucrurile pe care le avem de rezolvat la locul de muncă ne ocupă tot timpul, însă trebuie să găsim câteva momente și pentru oamenii dragi […] The post Horoscop 13 octombrie 2022. Ne dorim un concediu, însă mai avem mult de lucrat appeared first on Cancan.

Horoscop 13 octombrie 2022. Ne dorim un concediu, însă mai avem mult de lucrat

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

Compania japoneză Subaru a prezentat joi primul său vehicul integral electric, SUV-ul Solterra, care este rezultatul unui proiect dezvoltat în ultimii doi ani împreună cu Toyota Motor, cel mai mare acţionar al său, transmite

Târgul de Crăciun va avea loc în Piaţa Mare din centrul municipiului Sibiu, între 26 noiembrie şi 2 ianuarie 2022, iar accesul de va face doar pe baza certificatului verde, a anunţat joi, într-o conferinţă

Oficialii de la FRF nu aşteaptă ultimele partide din grupă, România încă mai are şanse să ajungă la baraj, şi completează lista cu posibili înlocuitori ai lui Mirel

Un tânăr în vârstă de 26 de ani, din Craiova, a fost reţinut de poliţişti după ce a bătut-o pe fosta soţie şi i-a tăiat cauciucurile maşinii, relatează

Statele Unite îi atenţionează pe aliaţii din Uniunea Europeană că Rusia ar putea lua în calcul o invazie a Ucrainei pe fondul escaladării tensiunilor dintre Moscova şi blocul comunitar pe tema migranţilor şi a stocurilor de energie, a informat

Steve Bannon, apropiat al fostului președinte Donald Trump, a fost acuzat de „sfidarea Congresului” pentru refuzul său de a participa la investigațiile privind atacul asupra Capitoliului din 6 ianuarie, a anunțat vineri Departamentul de

Remodelarea birourilor a fost una dintre nişele câştigătoare pentru compania din domeniul construcţiilor Optim Project Management, care coordonează lucrările de construcţii de pe şantiere, din momentul achiziţiei terenului până la livrarea

Tratamentul ar putea vindeca paralizia a fost testat cu succes în SUA, potrivit Digi24, pe un şoarece de laborator. Cercetătorii urmează acum să ceară aprobarea pentru a începe testele clinice pe

Ousmane Dembele (24 de ani) a reușit să-l enerveze pe Xavi Hernandez, recent instalat pe banca tehnică a Barcelonei. Tehnicianul a stabilit reguli stricte, iar francezul a fost primul care a simțit pe pielea lui că nu e de glumă! Mijlocașul

Argentina a obținut o victorie importantă în preliminariile pentru CM 2022, 1-0 pe terenul Uruguayului. Selecționerul „Pumelor”, Lionel Scaloni, și-a dus planul până la capăt și l-a introdus pe Messi, în ciuda protestului celor de la

La primul meci de la revenirea lui Eugen Trică, FCU Craiova, locul 13 din Liga 1, a câștigat amicalul jucat în noua bază din Bănie cu CSA Steaua, locul 5 din Liga 2, scor 4-1. Prima repriză a fost una echilibrată. Cele două echipe au jucat

Diana Dumitrescu s-a retras din lumina reflectoarelor de mai bine de un an de zile. Fanii săi s-au întrebat ce s-a întâmplat cu frumoasa blondină şi cu ce se ocupă în prezent. În cadrul unui […] The post Cu ce se ocupă Diana Dumitrescu

Incidenţa cazurilor COVID din Bucureşti a ajuns duminică, 14 noiembrie, la 6,26 cazuri la mia de locuitori, anunță Direcția de Sănătate Publică. Față de ziua precedentă, valoarea a scăzut cu 0,52. Rata de infectare din Bucureşti continuă

Realizatoarea emisiunii „Culisele Statului Paralel”, spune că pe Victor Ponta nu îl mai bagă nimeni în seamă, iar prezența lui acolo nu contează în negocierile dintre PSD și PNL. Jurnalista consideră că motivul pentru care s-a dus acolo

Sergio Aguero (33 de ani), atacantul celor de la FC Barcelona, a oferit noi detalii despre starea sa de sănătate, după ce i s-au descoperit probleme cardiace. Pe 30 octombrie, Sergio Aguero a ieșit de pe teren în minutul 41 al meciului dintre

Decizie importantă pentru Julian Assange! Fondatorul WikiLeaks a primit permisiunea de a se căsători în închisoare cu partenera sa, Stella Moris. Data nunții nu a fost însă stabilită. Acesta se află în închisoarea Belmarsh din Londra din

Surpriză la perchezițiile făcute de procurori la domiciliul asistentei medicale din județul Gorj care a fost reținută pentru că-și crease o rețea de eliberare de certificate de vaccinare. Oamenii legii au descoperit în locuința femeii o mare

Metrorex mai are în circulaţie 15 trenuri vechi, dintr-un total de 84 cât numără întreaga flotă, iar acelea ar urma să fie schimbate în următorii

Gigi Becali are o listă foarte scurtă cu posibilii înlocuitori ai lui Edi Iordănescu. Deși Mirel Rădoi a lăsat să se înțeleagă că ar fi dispus să revină la FCSB, Gigi nu ia în calcul această soluție. Nicolae Dică rămâne favorit. „Nu

Ludovic Orban spune că președintele Klaus Iohannis i-a cerut să îl demită pe Raed Arafat la începutul anului 2020. Orban, premier la acea vreme, s-a opus. A spus că, dacă l-ar fi schimbat pe Arafat și ar fi apărut o situație de urgență,