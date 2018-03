HOROSCOP 13 MARTIE. Racii să nu dispere! 13.03.2018

HOROSCOP 13 MARTIE. Cu o vastă pregătire în domeniul ştiinţelor spirituale şi cu peste 8 ani experienţă în consilierea personală a oamenilor, Barbara Băcăuanu este formator şi astrolog autorizat, numerolog, autor de carte, redactor la mai multe reviste de specialitate, consultant Feng Shui, membră a Asociaţiei Astrologilor din România şi fondatoarea Şcolii de Ştiinte Spirituale […] The post HOROSCOP 13 MARTIE. Racii să nu dispere! appeared first on Cancan.ro.

Un complex sportiv multifuncţional va fi construit în Republica Moldova, sub patronajul preşedintelui. Despre aceasta Igor Dodon anunţă pe pagina sa de Facebook. Detaliile construcţiei au fost discutate în cadrul vizitei şefului statului în

Un grup de tineri IT-işti din Cluj, pasionaţi de schi şi de snowboarding, a lansat o aplicaţie interactivă dedicată fanilor sporturilor de iarnă. Aplicaţia este unică în România şi poate fi descărcată şi utilizată

Săptămâna trecută, Luc Mahieux, un locuitor din Dinant, Belgia, s-a trezit că a devenit cel mai bogat om din lume. Acesta a descoperit că a primit un transfer bancar de nu mai puţin de 2.000 de miliarde de euro în contul

Începând de marţi seară, vremea se schimbă radical. Meteorologii anunţă precipitaţii abundente, fie sub formă de ninsoare, fie ploi, în majoritatea regiunilor, până joi la

Un poliţist din Suceava a fost bătut şi ameninţat cu moartea de un tânăr de 17 ani. Înarmat cu o scândură de doi metri, tânărul a distrus o maşină de Poliţie. Totul

Şefa executivă Youtube, Susan Wojcicki, s-a alăturat unui grup de executivi din media şi din zona tehnologiilor care au criticat Facebook la o conferinţă din California, scrie The Guardian. Wojcicki,

Curtea Constituţională a României (CCR) a decis, marţi, că sunt neconstituţionale unele dispoziţii din modificările aduse Legii 317/2004 privind organizarea şi funcţionarea Consiliului Superior

Se pare ca au existat trei astfel de tentative. In orice caz, asa sustin oamenii de stiinta. Iar o prima astfel de incercare s-ar fi consumat in 2015. In urma cu trei ani, expertii au receptionat,

Investiţiile străine directe au crescut cu 1,5%, în perioada ianuarie - decembrie 2017, comparativ cu perioada similară din 2016, la 4,586 miliarde euro, de la 4,517 miliarde de euro, se arată

Un belgian originar din Dinant s-a trezit, peste noapte, cel mai bogat om din lume, descoperind la 4 februarie un virament de 2.000 de miliarde de euro (!) în contul aferent cardului

Accentul unei femei din SUA, Michelle Myers, este global, deşi aceasta nu a părăsit niciodată ţara, scrie The Washington Post. Femeia din Arizona spune că s-a pus în pat cu o durere foarte puternică

Salvamontiştii au închis definitiv Strunga Dracului, un traseu de 180 de metri din traseul principal al Crestei Munţilor Făgăraş, din cauza căderilor de pietre, turiştii având la dispoziţie, o

Autorităţile din Africa de Sud au decretat marţi stare de catastrofă naturală în întreaga ţară din cauza secetei istorice care afectează de mai multe luni Cape Town, aglomerare urbană

Peste 42.000 de pasageri care au călătorit anul trecut cu avionul din România au fost afectaţi de întârzieri de mai bine de trei ore ale zborurilor, respectiv anulări şi supraîncărcări ale curselor, şi sunt îndreptăţiţi să primească

România și-a aflat adversara din play-off-ul pentru Grupa Mondială din Fed Cup 2019. "Tricolorele" vor juca împotriva Elveției, iar meciurile vor avea în România. Meciurile din play-off se vor juca în weekend-ul

FCSB și Lazio se vor întâlni joi, de la ora 22:05, în turul 16-imilor Europa League. Meciul va fi liveTEXT pe GSP.RO și în direct pe TV TelekomSport și ProTV. FCSB versus Lazio pare din start un duel disproporţionat. O

Adrian Porumboiu, fostul patron de la FC Vaslui, a făcut o comparație dintre actuala echipă a lui Lazio și cea cu care se întâlnea formația sa în 2011 în Europa League, când reușea două rezultate de egalitate, scor

Liviu Dragnea nu va fi audiat în Comisia de Apărare din Senat, în legătură cu afirmațiile pe care le-a făcut despre activitatea Serviciului de Protecție și Pază (SPP). Parlamentarii au respins solicitarea venită din partea celor de la PNL.

Monica Niculescu a reuşit o victorie superbă în faţa rusoaicei Maria Şarapova, cu 4-6, 6-4, 6-3, luni, în prima rundă a turneului WTA de la Doha (Qatar), dotat cu premii totale de 3,1 milioane dolari. Citește mai

Fostul deputat PSD Sebastian Ghiţă a depus, marţi, prin intermediul avocaţilor, o plângere penală la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, împotriva procurorului-şef al DNA,