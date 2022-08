Horoscop 13 august 2022 12.08.2022

12.08.2022 Horoscop 13 august 2022 Azi avem parte de evenimente imprevizibile, dar și de situații care ne pun nervii la încercare. Recomand să avem răbdare, toate trec! BERBEC Îți va crește popularitatea! E o perioadă bună în care poți socializa […] The post Horoscop 13



Horoscop 13 august 2022

Azi avem parte de evenimente imprevizibile, dar și de situații care ne pun nervii la încercare. Recomand să avem răbdare, toate trec! BERBEC Îți va crește popularitatea! E o perioadă bună în care poți socializa […] The post Horoscop 13 august 2022 appeared first on Cancan.

Horoscop 13 august 2022

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

Octavian Berceanu, fostul comisar general al Gărzii Naționale de Mediu, a declarat, marți, într-o emisiune la Europa FM, că demiterea sa ar putea avea legătură cu presupuse presiuni la adresa premierului Florin Cîțu, după ce a sesizat la

Comitetul Național de Coordonare a Activităților privind Vaccinarea împotriva COVID-19 (CNCAV) anunţă că, în ultimele 24 de ore, au fost vaccinate anti-COVID, cu prima doză sau rapel, 15.682 de persoane. Numărul este în creştere faţă de

Deși lipsită de câțiva titulari, între care de atacanții Alibec, Debeljuh și Omrani, CFR a câștigat meciul cu CSU Craiova într-un stil devenit de-acum clasic. Recunoscut drept specialitatea casei: joc energic și organizat, gol după corner,

România trebuie să ajungă la o pondere de 50% a salariului minim în salariul mediu pe economie, pentru că acesta este obiectivul la care s-a înscris, ca stat membru al Uniunii Europene, în cadrul aşa-numitului model social

Ospătăria este o meserie care se învață destul de usor, în doar câteva luni. Apoi, la locul de muncă, important este să ai lângă tine un coleg cu experiență, de la care să înveți toate […] The post Ce salariu are un ospătar din

”Echo –Factum, mic tratat de meta-meditație”: vioară, pian, etnosculptură - instrumente imposibile, creații soutache. Compania independentă Arte-Factum finalizează Laboratorul de

Depozitele companiilor la bănci se situează preponderent peste pla­fo­nul de garantare de 100.000 de euro (490.000 lei), spre deosebire de persoanele

Horoscopul zilei de 23 septembrie 2021, realizat de astrologul Mădălina Manole, aduce previziuni astrologice pentru toate zodiile. Nativii din semnul Taur pot fi luați prin surprindere de situații care se petrec în plan sentimental. Azi,

Reprezentantii Comitetului Municipiului Bucureşti pentru Situaţii de Urgenţă se reunesc miercuri, de la ora 16,00, într-o şedinţă online pentru a discuta despre creşterea capacităţii de asistenţă

Scott C Waring, din Taiwan, crede că a văzut faţa unui marţian sculptată în piatră pe Marte. El crede că sculptura, similară cu cele ale preşedinţilor SUA din Muntele Rushmore, ar putea avea o vechime de până la 10.000 de ani,

Grupul de Comunicare Strategică va anunța numărul de români care s-au infectat cu virusul SARS-CoV-2, de la începutul pandemiei până astăzi, 23 septembrie 2021, dar și în ultimele 24 de ore. Până ieri, 23 septembrie, […] The post

Varianta Delta, prezentă în 185 de ţări, a înlocuit în mare măsură celelalte trei variante îngrijorătoare, Alpha, Beta şi Gamma, care reprezintă de acum mai puţin de 1% din cazurile secvenţiate. Conform datelor de la Organizaţia

Coronavirusul a ajuns și la Adunarea Generală a ONU, desfășurată zilele acestea la New York, acolo unde se află, de altfel, și președintele României, Klaus Iohannis. Mai exact, vorbim despre ministrul Sănătății al Braziliei, Marcelo Quiroga,

Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a transmis, joi, că în cadrul Autostrăzii A1 Sibiu – Piteşti, pe lotul 1 Sibiu – Boiţa, se continuă lucrările de cofrare, armare şi turnare betoane pe cofrajele tip

Adrian Minune împlinește mâine frumoasa vârstă de 46 de ani. În prezent, artistul poate spune că este un bărbat împlinit din toate punctele de vedere. Are o familie frumoasă, o carieră de succes şi prieteni […] The post Adrian Minune

Moneda unică europeană a ajuns, miercuri, un nou maxim instoric în raport cu leul. Potrivit datelor BNR, un euro a fost cotat la 4,9495 lei. Maximul precedent a fost consemnat cu aproape 3 săptmâni

Se apropie ziua de naștere a prietenei tale și nu știi ce să-i oferi? Vă cunoașteți de atâta timp și deja ai epuizat toate ideile? Sau, dimpotrivă, este prima zi de naștere pe care o petreceți

În urmă cu nouă ani, Narcis Ianău făcea furori în primul sezon al emisiunii „Românii au talent”. Tânărul cu voce de fată i-a impresionat pe jurați și a reușit să câștige simpatia publicului. Acum are […] The post Narcis Ianău

În acst weekend vor avea loc meciurile etapei a 10-a din Liga 1 la fotbal, cele mai atractive întâlniri ale rundei urmând să se joace la Botoşani, Arad şi

Dinamo Bucureşti s-a calificat în optimile de finală ale Cupei României la fotbal, după ce a învins formaţia de ligă secundă Ripensia Timişoara cu scorul de 1-0 (1-0), joi, în deplasare. Unicul gol