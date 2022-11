Horoscop 12 noiembrie 2022. Lista zodiilor care se vor face remarcate la locul de muncă 12.11.2022

12.11.2022 Horoscop 12 noiembrie 2022. Lista zodiilor care se vor face remarcate la locul de muncă Horoscop 12 noiembrie 2022. Astăzi este o zi benefică din punct de vedere financiar. Află lista zodiilor care se vor face remarcate la locul de muncă. Berbec Astăzi ești mai retras și mai conectat la […] The post Horoscop 12 noiembrie 2022.



Horoscop 12 noiembrie 2022. Lista zodiilor care se vor face remarcate la locul de muncă

Horoscop 12 noiembrie 2022. Astăzi este o zi benefică din punct de vedere financiar. Află lista zodiilor care se vor face remarcate la locul de muncă. Berbec Astăzi ești mai retras și mai conectat la […] The post Horoscop 12 noiembrie 2022. Lista zodiilor care se vor face remarcate la locul de muncă appeared first on Cancan.

Horoscop 12 noiembrie 2022. Lista zodiilor care se vor face remarcate la locul de muncă

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

După 10 zile de vot online, site-ul European Best Destination a anunţat, vineri, rezultatele clasamentului pentru Best Christmas Market 2022. Târgul de Crăciun din Craiova este pe locul 6 în topul celor mai frumoase din Europa, înaintea unor oraşe

Producătorul de componente auto Preh România, furnizor pentru Porsche, Mercedes, Tesla, Audi sau BMW, a realizat în primele şase luni din acest an o cifră de afaceri de 126 mil. euro, în creştere cu peste 27% faţă de aceeaşi periodă a anului

Armata rusă a transferat tancuri şi sisteme de rachete „Buk” la frontiera cu Ucraina, chiar înainte de summitul Putin-Biden, au dezvăluit joi jurnalişti de investigaţie ruşi. Concentrarea de arsenal militar s-a produs într-o localitate

Poliţiştii, pompierii şi medicii de la ambulanţă au intervenit în localitatea Bereşti – Bistriţa, judeţul Bacău, pentru a salva doi bărbaţi, de 58 şi 37 de ani. Primul se zbate între viaţă şi moarte la Terapie Intensivă deoarece a

Încă 4 cazuri cu varianta Omicron au fost confirmate în România, a anunțat, sâmbătă seara, Ministerul Sănătății, printr-un comunicat de presă. În total, din 4 decembrie când au fost anunțate primele cazuri, în România s-au înregistrat

Simona Halep a fost nominalizată la titlul de lovitura anului de către WTA. Ea este nominalizată pentru o lovitură din meciul cu Gabriela Ruse, de la Transylvania Open, câştigat, scor 6-1, 6-2, în primul

Pregătirile pentru Crăciun au început la Alba Iulia, iar pe lângă decorațiunile specifice sărbătorii de iarnă amenajate de primărie, cei de la ISU Alba au decorat un brad într-un mod inedit, scrie ziarul de Alba24. Bradul pompierilor din Alba

Gaz Metan - FCSB 0-1 | Finalul de meci de la Mediaș a oferit și un moment mai puțin întâlnit în fotbal. Darius Olaru, marcatorul singurului gol al confruntării, a scăpat singur spre poarta fostei sale echipe în prelungiri, dar n-a fost inspirat

Orange România ajunge la o valoare de 1,8 miliarde de euro în ediţia din acest an a topului celor mai valoroase 100 de companii din România, ceea ce o poziţionează pe locul 14, cu patru locuri mai jos faţă de ediţia anterioară a

Actriţa Oana Pellea se declară dezamăgită după o vizită la Cimitirul Bellu Ortodox, înscris în Lista monumentelor istorice ,afirmând că acesta arată ca un loc părăsit şi că niciodată nu a văzut un astfel de

Chef Cătălin Scărlătescu nu se mai ferește de ochii curioși ai fanilor. Deși a fost mult timp considerat unul dintre cei mai cunoscuți burlaci din România, celebrul bucătar trăiește o frumoasă poveste de dragoste alături […] The post

O frăţie studenţească înfiinţată acum 40 de ani a evoluat într-una dintre cele mai mari organizaţii criminale din lume, ocupându-se de trafic de fiinţe umane, escrocherii şi asasinate pe toate continentele, arată o investigaţie

Un expert de la Universitatea din Basel a declarat că tulpina sud-africană ar putea să o depășească pe cea Delta, din punct de vedere al ratei de transmitere și să devină predominantă, în Europa, în aproximativ 4 săptămâni, notează DPA,

Malta va deveni, în această săptămână, prima ţară europeană care legalizează cultivarea şi posesia de cannabis pentru uz personal, depăşind Luxemburgul, care anunţase în octombrie că intenţionează să legalizeze cultivarea şi consumul

Un incident cumplit a avut loc într-o pădure din zona satului Poiana Măgura, în judeţul Sălaj. Un copil a fost confundat cu un urs şi împuşcat în

Salariul mediu net pe economie din România a ajuns la peste 3.540 de lei în luna octombrie a acestui an, în creştere cu 6% faţă de aceeaşi lună a anului trecut, conform datelor de la Institutul Naţional de Statistică

La doi ani după ce s-a căsătorit cu celebrul DJ Markus Schulz, Adina Butar a anunțat că urmează să-i dăruiască acestuia un copil. Artista este însărcinată și urmează să aducă pe lume un băiețel în primăvara anului viitor. Românca a

Lanţul de restaurante Maison des Crêpes se extinde cu patru unităţi noi, în Buzău, Bucureşti, Ploieşti şi Iaşi, toate operate în sistem de franciză. Compania ce are deja cinci localuri – trei în Bucureşti şi câte una în Constanţa şi

De ce le era frică criticilor voltei antireformiste a preşedintelui şi a PNL, ţara n-a scăpat. Justiţia e mutilată iar. Pe criterii politice s-a trecut în România la restauraţie şi vindictă, spre paguba

Gigi Becali (63 de ani), patronul de la FCSB, vrea un joc curat contra celor de la Rapid. Duelul celor două formații bucureștene este programat miercuri, 15 decembrie, de la ora 20:30, live pe GSP.ro și în direct la TV pe DigiSport 1, TelekomSport 1