Horoscop 12 august 2022 11.08.2022

11.08.2022 Horoscop 12 august 2022 Azi e o zi în care poți face schimbări importante, poți renunța la anumite situații sau relații care au devenit apăsătoare. Unii nativ se vor elibera de stres, în timp ce alții vor petrece. BERBEC […] The post Horoscop 12 august 2022



Horoscop 12 august 2022

Azi e o zi în care poți face schimbări importante, poți renunța la anumite situații sau relații care au devenit apăsătoare. Unii nativ se vor elibera de stres, în timp ce alții vor petrece. BERBEC […] The post Horoscop 12 august 2022 appeared first on Cancan.

Horoscop 12 august 2022

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

Un accident grav s-a produs, duminică dimineață, în județul Suceava. Cinci tineri au ajuns la spital cu răni grave după ce două autoturisme s-au ciocnit

Imaginea de ansamblu a sectorului bancar românesc rămâne bun, cu o rată a creditelor neperfomante (NPL) în scădere la 3,7% în iunie 2021 şi o profitabilitate în teritoriu verde, dar acest tablou ar putea aduce noi provocări din perspectiva

Liviu Dragnea, în direct la Realitatea

Veşti proaste pentru români! În afară de stresul facturilor la încălzire sau de absenţa agentului termic, românii care folosesc sistemul de încălzire centralizat mai au o problemă. Până la 31 decembrie 2021, toţi trebuie să aibă

Hang Seng, indicele bursei din Hong Kong, a scăzut cu 3,5% în timpul şedinţei de tranzacţionare de luni, alimentat de prăbuşirea grupului imobiliar Evergrande, care a suferit un declin de

Gruparea jihadistă Statul Islamic în Afganistan (SI-K) a revendicat atacuri comise sâmbătă şi duminică împotriva talibanilor în oraşul afgan Jalalabad, potrivit organului său de propagandă Amaq, citat de

Octavian Berceanu, fostul comisar general al Gărzii Naționale de Mediu, a declarat, marți, într-o emisiune la Europa FM, că demiterea sa ar putea avea legătură cu presupuse presiuni la adresa premierului Florin Cîțu, după ce a sesizat la

Suntem în a doua săptămână de şcoală, iar bilanţul înfectărilor la nivelul unităţilor de învăţământ din judeţul Argeş arată 56 de cazuri COVID-19 confirmate. Zeci de clase au trecut la activitate

În dorința de a ne celebra puținii campioni exgerăm și plonjăm în ridicol cu o naturalețe de speriat Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară din Cluj Napoca a anunțat că o nouă specie de insecte descoperită în județul

Telefoanele jurnalistului maghiar Dániel Németh au fost atacate cibernetic în iulie 2021, pe când acesta scria despre unul dintre prietenii din copilărie ai premierului maghiar Viktor Orbán, relatează The Guardian. Spionajul a avut loc chiar în

Preşedintele PNL Ludovic Obran a declarat că „singura coaliţie care poate asigura o guvernare în beneficiul României” este cea formată în urma alegerilor Parlamentare, formată din PNL, USR PLUS şi UDMR. În contextul crizei guvernamentale

Jurnaliştii liber-profesionişti din Franţa a căror activitate şi venituri au fost afectate de criza generată de pandemie vor primi susţinere în valoare de 29,5 milioane de euro pe o perioadă de doi ani, a anunţat ministrul francez al culturii,

Partida dintre Petrolul și FCU Craiova a fost marcată de incidente care i-au implicat pe fanii celor 2

Mircea Badea, de la Antena 3, a reacţionat şi el după ce Olivia Steer a reuşit să creeze din nou vâlvă în online. „A venit din nou acea perioadă specială a anului, cînd iar nu […] The post Mircea Badea a avut şi el o reacţie

Akexandru Rafila a făcut, astăzi, o afirmație pe cât de alarmantă, pe atât de pertinentă având în vedere cifrele raportate zilnic de autorități. Mai exact, Rafila a precizat că în această perioadă „este foarte greu să nu fii infectat”

Micii investitori din Statele Unite au achiziţionat acţiuni de 1,93 mld. dolari de-a lungul sell-offului Evergrande, sumă ce reprezintă a patra cea mai mare achiziţie netă de când a început criza sanitară, conform datelor companiei de date

Reprezentantii Comitetului Municipiului Bucureşti pentru Situaţii de Urgenţă se reunesc miercuri, de la ora 16,00, într-o şedinţă online pentru a discuta despre creşterea capacităţii de asistenţă

Până miercuri, pe teritoriul României au fost înregistrate 1.165.886 de cazuri de infectare cu noul coronavirus, dintre care 252 sunt ale unor pacienți reinfectați, testați pozitiv la o perioadă mai mare de 180 de zile după prima infectare. În

Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a transmis, joi, că în cadrul Autostrăzii A1 Sibiu – Piteşti, pe lotul 1 Sibiu – Boiţa, se continuă lucrările de cofrare, armare şi turnare betoane pe cofrajele tip

Lideri detașați în campionat, la distanță mai mare ca niciodată de rivale, campionii de la CFR Cluj vor alinia azi, în disputa cu CS Unviersitatea Craiova, o echipă „cârpită" cu rezerve. CS Universitatea Craiova - CFR Cluj, din